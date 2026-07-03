Timurtaş Onan'dan Beyoğlu’nun hafızasına armağan: Beyoğlu Eski Yeni

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Timurtaş Onan’ın 15 yıla yayılan uzun soluklu çalışmasının ürünü olan yeni fotoğraf kitabı Beyoğlu Eski Yeni, İstanbul’un en güçlü hafıza mekânlarından birine odaklanıyor. Sanatçının, fotoğraf alanında 40. yılına girerken hazırladığı kitap; bir semtin dönüşümünü belgelerken, kaybolan bir kültürel dokuyu yeniden görünür kılmayı amaçlıyor.

İstanbul’un kalbi Beyoğlu, geçirdiği tüm dönüşümlere rağmen ruhunu koruyan çok katmanlı bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan’ın siyah beyaz fotoğrafları ise bu değişimin içinden geçen insanları, mekânları ve gündelik hayatı güçlü bir görsel anlatıya dönüştürüyor.

Pera merkezli bir bakışla şekillenen Beyoğlu Eski Yeni; semtin tarihi yapılarından pasaj ve hanlarına, kültür kurumlarından sanat merkezlerine, sokaklarından müdavim kafelerine kadar geniş harita çiziyor. Kitapta mekânlar kadar, Beyoğlu’nun kültürel yaşamına yıllarca katkı sunmuş insanlar da yer alıyor: Sanatçılar, oyuncular, Yeşilçam emekçileri, müzisyenler, yazarlar, ressamlar, fotoğrafçılar; şapkacılar, sahaflar, lostracılar, terziler, kürkçüler, kırtasiyeciler, işletmeciler ve semtin kendine özgü karakterleri… Onan’ın kadrajında bu isimler; birer portreden öte, Beyoğlu’nun yaşayan hafızasına dönüşüyor.

Timurtaş Onan’ın fotoğrafları yalnızca mimari dönüşümü belgelemekle kalmıyor; Beyoğlu’nun gündelik ritmini, yalnızlıklarını, taşkınlığını, karşılaşmalarını ve özgürlük hissini de kayıt altına alıyor. İstiklal Caddesi’ni ve Beyoğlu’nun ara sokaklarını arşınlayan kalabalıklar içinden çekilip çıkarılmış anonim yüzler ile semtin ikonik karakterleri yan yana ilerlerken, ortaya İstanbul’un yakın geçmişine dair güçlü bir görsel arşiv çıkıyor.

Kitabın metinlerini kaleme alan Özgür Gezer’in önsözde ifade ettiği gibi Beyoğlu Eski Yeni, “bir semtin değil, bir yaşam tarzının kitabı.” Beyoğlu’nda büyüyenlerin, yolu İstiklal Caddesi’nden geçmiş olanların ve bu semtin hafızasında kendine bir iz bulan herkesin ortak hikâyesine dönüşen çalışma; değişse de ruhunu kaybetmeyen bir semte güçlü bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Kitabın metinlerini kaleme alan Özgür Gezer’in önsözde ifade ettiği gibi Beyoğlu Eski Yeni, “bir semtin değil, bir yaşam tarzının kitabı.”