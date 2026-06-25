Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda
2025'i 39 bin 20 adet T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2027 yılında üç yeni modelini daha kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Elektrikli otomobil pazarında 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla lider tamamlayan Togg, 2027'de üç yeni modeli daha yollara çıkaracak.
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