TÜİK açıkladı: Sektörel güven haziranda yükseliş kaydetti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi yükseliş kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini aldı.
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