Türk modasının duayen ismi Dilek Hanif'ten zamansız ve rafine bir yorum

Türkiye’nin en önemli moda tasarımcıları arasında yer alan Dilek Hanif, modern gelinliğe getirdiği zamansız ve rafine yorumla bir kez daha adından söz ettiriyor.

Yazı: Kemal Atılgan

Hafiflik, zarafet ve zamansızlık kavramlarını yeniden yorumlayan 14 parçadan oluşan ‘White Promise’, Dilek Hanif’in ‘modanın geçiciliğine değil, kalıcılığına’ odaklanan vizyonunun en özel yansıması. 1990 yılında kurduğu markasıyla moda yolculuğuna başlayan ve 2004’te Paris Haute Couture Moda Haftası’nda koleksiyon sunan ilk Türk tasarımcı olarak uluslararası arenada iz bırakan Hanif, ‘White Promise’ koleksiyonunda yer alan çok yönlü parçalar; evden çıkıştan nikaha, kutlamadan after- party’ye uzanan her ana eşlik etmek üzere özenle tasarlandı. Dilek Hanif’in zanaatın inceliklerini çağdaş couture estetiğiyle buluşturduğu gelinlik koleksiyonu, el işçiliğiyle şekillenen sofistike tasarım dili ve zarif siluetleriyle gelinliği çok katmanlı, modern ve kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. Dilek Hanif’in ev sahipliğinde, Gümüşsuyu’nda bulunan showroom’unda gerçekleşen davette iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri; bu özel etkinliğe yoğun ilgi göstererek kendisini yalnız bırakmadı.

Şık ikramlar eşliğinde gerçekleşen davet, moda dünyasının nabzını tuttu. ‘White Promise’, köklü bir tasarım mirasının çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı, duygu, zanaat ve estetiğin mükemmel dengesini sunan özel bir koleksiyon olarak öne çıkıyor.

