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Ekonomist

Türkiye’nin kredi notu için kritik eşik: Fitch hangi göstergeleri izliyor?

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü kaydetti. Ayrıca, olası bir kredi notu artışı açısından uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından takip ettiklerini de belirtti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye için nisanda takvim dışı bir değerlendirme yayımladıklarını bildiren Morales, geçen hafta cuma günkü değerlendirmelerinin de nisandaki kararlarıyla tutarlı olduğunu söyledi.

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