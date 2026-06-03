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State of Play: Sony 20’den fazla yeni oyun ve büyük sürprizleri gösterdi

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Sony’nin State of Play etkinliğinde 20’den fazla oyun tanıtıldı. Marvel’s Wolverine oynanışı gösterildi, yeni God of War duyuruldu, Tomb Raider ve Ace Combat gibi yapımlar için çıkış tarihleri paylaşıldı. Etkinlikte hem yeni oyunlar hem de ertelemeler dikkat çekti.

Sony, State of Play yayınında 60 dakikalık bir sunum yaptı. 20’den fazla oyun ve güncelleme gösterildi. Yayın boyunca hem büyük yapımlar hem de bağımsız projeler yer aldı.

Etkinlikte yeni fragmanlar, oynanış videoları ve çıkış tarihleri paylaşıldı. Bazı oyunlar ilk kez duyuruldu, bazıları ise yeniden gösterildi.

Marvel’s Wolverine: En net oynanış gösterisi

Gecenin en dikkat çeken oyunu Marvel’s Wolverine oldu. Insomniac Games, 7 dakikadan uzun kesintisiz oynanış gösterdi.

Oyun, yakın dövüş odaklı yapısıyla öne çıktı. Karanlık ton ve sert aksiyon dikkat çekti. Yapım ekibi Logan karakterini daha vahşi ve kontrolsüz bir şekilde ele aldıklarını vurguladı.


Marvel Tōkon: Fighting Souls

Marvel Tōkon: Fighting Souls için yeni bir takım açıklandı. “Knights of Doom” adıyla gelen bu ekip, lansman kadrosuna eklendi.

Oyun, çizgi roman estetiğini dövüş mekaniklerine daha fazla yansıtmayı hedefliyor.


Rayman Legends Retold: Yeniden yapım

Rayman Legends Retold resmen duyuruldu. Oyun sıfırdan yeniden yapılıyor.

Yeni sürüm:

  • güncellenmiş 3D grafikler
  • yeni dünya tasarımı
  • co-op oynanış
  • Kung Foot modu

Oyun Ekim ayında çıkacak.


Bancho The Chef: Dave The Diver evreni büyüyor

Dave the Diver evreni yeni bir oyunla genişliyor. Bancho the Chef, bağımsız bir spin-off olarak geliyor.

Oyun DLC değil, ayrı bir yapım. Bancho karakteri ana rolü üstleniyor ve yeni oynanış sistemleri sunuyor.


Kemuri: Yeni aksiyon dünyası

Ikumi Nakamura’nın stüdyosu Kemuri ile sahneye çıktı. Oyun 2027 için planlanıyor.

Fragman, fütüristik bir şehirde geçiyor. Oyunda yokai avcıları hızlı dövüş sistemleriyle öne çıkıyor.


Tomb Raider: Legacy of Atlantis ertelendi

Crystal Dynamics yeni Tomb Raider oyununu gösterdi. Unreal Engine 5 kullanımı dikkat çekti.

Oyun:

  • görsel olarak güçlü bir sunum yaptı
  • klasik seriye bağlı kaldı
  • yeni içerikler ekledi

Ama çıkış tarihi 2027’ye ertelendi.


The Lost Wild: Dinozorlarla hayatta kalma

The Lost Wild, dinozorların olduğu bir adada geçiyor. Oyun hayatta kalma üzerine kurulu.

Temel sistemler:

  • gözlem
  • sessizlik
  • kaçış planı

Oyuncu doğrudan savaş yerine hayatta kalmaya odaklanıyor.


Phantom Blade Zero: Çıkış ertelendi

Phantom Blade Zero için yeni tarih açıklandı. Oyun 9 Eylül yerine 29 Ekim’de çıkacak.

Geliştirici ekip, oyunu daha stabil hale getirmek için erteleme yaptıklarını söyledi.

Dune Awakening: Konsollara geliyor

Dune Awakening, PS5 ve Xbox Series’e geliyor. Çıkış tarihi 22 Eylül olarak açıklandı.

Konsol sürümüne:

  • yeni single-player mod
  • zorluk seçenekleri

ekleniyor.


Dynasty Warriors 3: Remaster

Dynasty Warriors 3 yeniden yapılıyor. PS5 için modern grafiklerle geliyor.

Oyun:

  • büyük savaş alanları
  • tüm ek içerikler
  • güncellenmiş görseller

sunuyor.


Onimusha: Yeni tarih ve demo

Onimusha: Way of the Sword için çıkış tarihi 25 Eylül oldu. Demo da aynı gün yayınlandı.


Silent Hill: Townfall çıkış tarihi

Silent Hill: Townfall 24 Eylül’de çıkıyor. Oyun psikolojik korku üzerine kurulu.


Ace Combat 8: Çıkış tarihi açıklandı

Ace Combat 8: Wings of theve 2 Ekim 2026’da çıkacak. Erken erişim 28 Eylül’de başlıyor.


Stuntman: Hollywood: Sinema temalı yarış

Stuntman: Hollywood, film evrenlerini birleştiriyor. Oyunda aksiyon ve yarış birlikte ilerliyor.


ILL: Karanlık fps deneyimi

ILL, birinci şahıs korku oyunu olarak geliyor. Oyun:

  • mutasyona uğramış yaratıklar
  • fizik tabanlı şiddet
  • kapalı askeri alan

üzerine kurulu.


Control Resonant: Yeni hikaye

Control Resonant için yeni fragman gösterildi. Oyun 24 Eylül’de çıkıyor.

Paranormal olaylar ve gerçeklik bozulmaları ana tema olarak öne çıkıyor.


RuneScape Dragonwilds ve abonelik sistemi

RuneScape: Dragonwilds, PS Plus kütüphanesine geliyor. Ayrıca eski oyunlar da abonelik sistemine ekleniyor.

Until Dawn 2: Resmi olarak geliyor

Sony, Until Dawn 2’yi doğruladı. Oyun Firesprite tarafından geliştiriliyor.

Yeni yapım, hikaye odaklı korku türünü devam ettirecek.


God of War Laufey: Yeni ana oyun

God of War serisinin yeni ana oyunu duyuruldu. Oyunda Laufey karakteri oynanabilir olacak.

20 dakikalık oynanış gösterimi yapıldı. Hikaye ölüm sonrası bir dünyada geçiyor. Detaylar: Kratos yok, Faye var! God of War: Laufey duyuruldu


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