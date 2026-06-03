State of Play: Sony 20’den fazla yeni oyun ve büyük sürprizleri gösterdi

Sony’nin State of Play etkinliğinde 20’den fazla oyun tanıtıldı. Marvel’s Wolverine oynanışı gösterildi, yeni God of War duyuruldu, Tomb Raider ve Ace Combat gibi yapımlar için çıkış tarihleri paylaşıldı. Etkinlikte hem yeni oyunlar hem de ertelemeler dikkat çekti.

Sony, State of Play yayınında 60 dakikalık bir sunum yaptı. 20’den fazla oyun ve güncelleme gösterildi. Yayın boyunca hem büyük yapımlar hem de bağımsız projeler yer aldı.

Etkinlikte yeni fragmanlar, oynanış videoları ve çıkış tarihleri paylaşıldı. Bazı oyunlar ilk kez duyuruldu, bazıları ise yeniden gösterildi.