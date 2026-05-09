Washington’un yeni UFO arşivi yayımlandı: 1947’den bugüne çözülemeyen dosyalar

ABD Savunma Bakanlığı, 1947’ye kadar uzanan 162 yeni gizliliği kaldırılmış UFO ve UAP belgesini yayımladı. Belgelerde uzaylı kanıtı yok, ancak NASA astronotlarının eski görev raporları yeniden gündemde.

Dosyalar arasında Savunma Bakanlığı, FBI ve NASA kayıtları yer alıyor. Belgelerin bir kısmı yeni görünse de çoğu aslında uzun süredir arşivlerde bulunuyordu. Buna rağmen bu olayların büyük bölümü hâlâ net bir sonuca ulaşmadı.

ABD Savunma Bakanlığı , yıllardır gizli tutulan 150’den fazla UFO ve UAP belgesini yayımladı. Yeni paylaşılan 162 belge, fotoğraf ve video; 1947’den bugüne uzanan olayları kapsıyor.

Uzaylı kanıtı çıktı mı?

Hayır. Belgelerde dünya dışı yaşam ya da uzaylı teknolojisine dair güçlü bir kanıt yer almıyor. Yetkililer, birçok olayın çözümsüz kalmasının ana nedenini düşük veri kalitesi olarak gösteriyor.

Savunma Bakanlığı, bu dosyaların “çözülememiş vakalar” olduğunu söylüyor. Yani hükümet, görülen şeyin ne olduğunu kesin biçimde belirleyemedi. Bunun temel nedeni ise çoğu olayda yeterli veri olmaması.

NASA da aynı noktada duruyor. Kuruma göre UAP olayları (Unidentified Anomalous Phenomena - Tanımlanamayan Anormal Olaylar) gerçek olabilir, ancak bu durum onları uzaylı yapmıyor. Çoğu kayıt; sınırlı görüntü, zayıf ses ya da eksik gözlem nedeniyle bilimsel sonuca ulaşamıyor.

Fotoğraf: 2023 yılında "gökyüzündeki parlak bir ışıktan ortaya çıkan elipsoid bronz metalik bir nesnenin" görüldüğü iddiasının ardından görüldüğü bir alanın kompozit görüntüsü oluşturuldu. FBI bu elipsoidin neye benzeyebileceğine dair bir taslak eklendi. (NASA)

Apollo ve Gemini görevleri yeniden gündemde

Belgelerin en dikkat çeken kısmı, 1960’lı yıllardaki NASA astronot raporları oldu.

1965’teki Gemini VII görevinde Frank Borman ve Jim Lovell, Dünya yörüngesindeyken araçlarının dışında tanımlayamadıkları cisimler gördüklerini bildirdi. Borman, pencereden geçen “yüzlerce küçük parçacık” gördüğünü söyledi.

Yer kontrol ekibi bunun roket parçası olabileceğini düşündü. Ancak astronotlar, roket güçlendiricisini ayrı bir noktada gördüklerini belirtti. Cisim daha sonra kayboldu ve bir daha görünmedi.

Apollo 11, Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerinde de astronotlar Ay çevresinde çeşitli ışık parlamaları ve tanımlanamayan ışık parçacıkları rapor etti. Ancak bu olaylarda da kesin sonuca ulaşılmadı.

UAP aslında ne olabilir?

2022 tarihli ABD Savunma Bakanlığı incelemesine göre çoğu UAP vakası şu nedenlerle açıklanabiliyor:

Kuşlar

Yani birçok olay, ilk bakışta gizemli görünse de çoğunlukla teknik ya da doğal nedenlere bağlanıyor.

Fotoğraf: Apollo 12 astronotları tarafından çekilen bir ay fotoğrafı, gökyüzünün beş farklı bölgesinde tanımlanamayan ışıkları gösteriyor. (NASA)

Asıl gizlilik neden sürüyor?

Bazı belgelerin hâlâ tamamen açıklanmamasının nedeni görülen cisimler değil. Asıl konu, bu görüntüleri kaydeden askeri sistemlerin hassas yapısı.

NASA’ya göre bazı kayıtlar, kullanılan savunma teknolojileri nedeniyle sınırlı biçimde paylaşılıyor.

Yeni belgeler yolda

Savunma Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda yeni gizliliği kaldırılmış UAP belgeleri yayımlamaya devam edecek.

Ancak şu anki tablo net: ABD arşivlerinde çok sayıda açıklanamayan olay var, ama bunlar uzaylıların geldiğini gösteren bir kanıt sunmuyor. Şimdilik en büyük gerçek, cevaplardan çok soru olması.

Kapak fotoğrafı: Apollo 12 iniş alanından bakıldığında ay yüzeyini gösteren bir arşiv fotoğrafı. Astronotlar, kutunun içinde işaretlenmiş, ay ufkunun üzerinde tanımlanamayan bir ışık kaynağı gördüklerini bildirdi. (NASA)