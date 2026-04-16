1 rakamının sırrı ve 2026'ya etkileri

Evren, çok güçlü bir enerjiyle kapılarını 1 rakamı ışığında araladı. Şimdi, yeni yıl ile beraber köklenme ve harekete geçme zamanı…

Bu evrende hiçbir şey tesadüf değildir. Numeroloji, evrendeki her şeyin sayısal bir sistem içerisinde oluştuğunu varsayarak, evrendeki sırları bu varsayımla çözmeyi amaçlar. Tüm harflerin ve rakamların bir titreşimi vardır ve her rakamın titreşimiyle harflerin titreşimleri aynıdır. 1 sayısının titreşimi ile A, J, S ve Ş harflerinin titreşimleri ve frekansları aynıdır. Keza alfabedeki tüm harflere tekabül eden rakamlar da vardır. Aynı zamanda her sayı çakraları sembolize eder.

1, evrenin kapısını aralayandır.

1’den sonraki tüm rakamlar 1’ den açığa çıkmaktadır.

1, Tanrı’nın birliğinin açılımıdır.

Nasıl ki evren düalite üzerine kuruluysa, numerolojik bazda da 0 ve 1’in üzerine kuruludur.

0, hiçliğin temsilcisi iken 1 Tanrı’nın birliğinin temsilcisidir.

1, Tanrı’nın Rahman boyutunu ifade etmektedir.

1 Rakamı hareketin, istikrarın ve başarının diğer bir adıdır.

1 rakamı öncüdür, liderdir, atılgandır.

1 Rakamı cesaretin temsilidir, korkusuzdur, mücadeleyi sever ve azimlidir.

1 Rakamı bireyseldir, yaratıcıdır, kendini motive edebilir, dış kaynaklara çok ihtiyaç duymaz.

1 Rakamı yaratıcı ve orijinaldir. Özgündür.

1 Rakamı sadık, adil ve güvenilirdir.

1 Rakamı, adından söz ettirecek ve bundan gururlanacak fırsatlar arar.

Evren denge üzerine kuruludur. O yüzden her rakamın hem pozitif hem negatif yönleri vardır. Bahsedilen pozitif özellikler dışında negatif yönleri ise; sabit fikirlilik, yüksek ego, tembellik, bağımlılık, kendini beğenmişlik, bencillik, zayıflık, taklit etme, övünmek, husumet ve zalimlik.

2026 yılı kimler için zorlayıcı, kimler için uğurlu?

Bu yıl adında ve soyadında (kızlık soyadı dahil) A,J,S,Ş harfleri olanlar için (en az 2 harf) uğurlu diyebiliriz. Çünkü onların adında 1. çakraya tekabül eden harfler bulunmaktadır ve bu da o çakrada akış sağlamaktadır. Bundan dolayı bu kişiler sistem tarafından destek görür ve bu yeterli akış sayesinde yılı daha rahat ve konforlu geçirebilirler. Fakat adınızda ve soyadınızda (kızlık soyadı dahil) A,J,S,Ş harfleri yoksa akışın olmadığı yani bu alanda karmalı olduğunuzu gösterir. Karmalı olmak o alandan öğrenmeniz gereken konular ve vermeniz gereken sınavlar olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle 1. çakranın negatif özelliklerine çekilme ihtimalinizin yüksek olduğunun işaretidir. Yani, o kişiler için bu yılın biraz daha kısıtlayıcı ve zorlayıcı olabileceğini göstermektedir. Kızlık soyadınızda bu harfler var ise ama siz kızlık soyadını kullanmıyor iseniz, sizde bu enerji mevcuttur fakat kullanmadığınız için yüksek bir enerji söz konusu değildir.

Kimler risk almalı, kimler akışta kalmalı?

Bu yıl adında ve soyadında 1. çakra harfleri olanlar (A,J,S,Ş) olanlar yıl boyunca koşullar uygunsa risk alabilirler. Çünkü sistem tarafından desteklenirler. Lakin adında bu harfler olmayanlar risk alırken çok dikkat etmeli ve akışı takip etmelidir. Gereksiz aksiyonlar almamalı, ani kararlar vermemelidirler. İyice araştırmalı, üzerinde düşünülmeli ve akışın sağladığı uygunluğa göre adım atmalıdırlar. İnisiyatif alırken iyi düşünmelidirler. 1 rakamının negatif yönlerinden biri de ani ve değişken tutumlardır o yüzden adım atarken mantık süzgecinden geçirmeli ve rotalarını ona göre çizmelidirler.

Sistem tarafından destek görüp adında ve soyadında en az iki harf ve fazlası olanlar için bu yıl majör değişimler uygun olabilirken, bu harfler mevcut olmayanlar için ise; minör değişimler daha uygun olacaktır.

Yılın ana temaları: Hareket ve cesaret!

1 rakamı öncüdür. Başı çeker ve akışı başlatır. 2025 yılı 9 etkisindeydik ve durağan bir dönemdi çünkü ondan önceki 8 senenin hasadı idi. Yani çaba gösterme değil sonucunu görme vakti idi. Fakat bu yıl durağan dönem bitti, hareket vakti geldi. Fırsatları iyi değerlendirmeli, aksiyon alınması gerekiyorsa alınmalı. Koşullar uygunsa geride kalmamalı, atak davranılmalı ve sürecin takipçisi olunmalıdır.

Yılın düşmanı: Ego!

1 rakamı öncüdür, liderdir, azimli, tuttuğunu koparandır ve özgüvenlidir. Tüm bunlar 1 rakamının pozitif öz kaynaklarıdır. Lakin sınır aşımına uğradığı anda tüm bunlar yerini gereksiz hırsa, güç tutkunluğuna ve yüksek egoya bırakabilir. Bu durum, bu yıl en çok kimlerde görülebilir? Adında ve soyadında 1. çakra harfleri A, J, S, Ş harfleri olmayanlar ya da 3 taneden fazla olanlarda akış dengeli olamayacağı için egoda da denge ihlali söz konusu olabilir. Belirttiğim harflerde en az 2 veya 3 harf varsa akış genelde dengeli olmaktadır.

Yılın kazananları: “Biz” makamını seçenler!

1 Rakamı genelde “ben” der! Hep teklik ve benlik duygusu ağır basar. Bireyselleşme, uçları yaşar. Akabinde benlikten bencilliğe doğru bir akış başlar. Kişiler bu yıl bu noktada dengeyi korumalıdır. Kuvvetle muhtemel bu yıl bu konuda fazlaca aşım olacaktır. Lakin ‘ben makamından’, ‘biz makamına’ geçenlerin kazanacağı bir yıl olacaktır. Elbette ben duygusu önemlidir ama kolektife hizmet de göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki dünya, tek birimiz için değil, hepimiz içindir…

Yılın en önemli vurgusu: Köklenme!

Aidiyet arayanlar, köklenmek, bu hayatta “ben de varım” demek isteyenler... Bu yıl onlar için çok ideal bir zaman dilimi. Gereken azim ve istikrarı sağlarsanız muvaffak olacağınız bir noktadasınız. Artık sahne sizin.

Takdir görme ve onaylanma çabası

1 rakamının en yıkıcı özelliklerinden biridir, benmerkezcilik ve kendini beğenmişlik... Bu negatif alanda ısrarcı kişiler bu yıl karşılarındaki kişi ve kişileri bu konuda yorabilirler. Sürekli övülmek ve takdir görme ihtiyaçları yıl içerisinde sık sık tekrarlanabilir.

Yılın uç noktaları

Özgünlük ve taklitçilik

1 rakamı özgündür. Kendine has ve hiçbir yerde olmayan bir duruş sergiler. Herkesi etkileyen bir liderlik vasfı ve karizması vardır. Bu yıl bu tarz kişileri, kuvvetle muhtemel çok göreceğiz ve duyacağız. Kulvarı her ne olursa olsun (spor, sanat, yönetim, bilim vs. birçok alanda) adlarını duyuracaklardır. Aynı zamanda 1 rakamının diğer uç noktası, taklit olanları da fazlasıyla duyabiliriz, görebiliriz. Bu yıl dikkat edilmesi gereken konulardan biridir taklit! Çünkü kişilerin eserleri, icatları, yazıları vs. taklit edilebilir. Bu yıl 1 rakamı bu konuda bizi uyarır.

Başlangıçlar ve atalet

1, hareketin başladığı noktadır. Sistem oradan başlar ve akar. Evrendeki tüm işler 1’in enerji verdiği noktadan başlar. Adından destekli olanlar yani 1. çakra harfleri mevcut olanlar bu yıl daha aktif konumda olacakken; adından destekli olmayanlar, atalet duygusuna kapılabilir ve başladığı işlerde erteleme veya yarım bırakmalar yaşanabilir. Bazı kişilerin adında 3 veya 3’ten fazla A, J, S, Ş harfleri varsa bu da enerjinin çokluğundan denge kaybı yaratabileceği için bu kişilerin de, zaman zaman atalet duygusuna kapılabileceğini gösterir.

Hiperaktivite ve tembellik

Bu yıl adından destekli olmayanlar veya çok sayıda A, J, S, Ş harfi olanlar, 1 rakamının negatif özelliklerine çekilme ihtimali yüksektir. Yani bu iki uçta olabilirler kimi zaman aşırı efor sarf ederek gereksiz bir enerji harcayabilir kimi zaman ise tembellik boyutunda zamanı israf edebilirler. Burada konu her ne olursa olsun önemli olan, dengede kalabilmektir.

İlişkiler

Romantik ilişkiler

Bu yıl ilişkiler, biraz inişli çıkışlı olabilir. Zorlayıcı etkiler hakim. İlişkiler iki kişi arasında yaşanır. Fakat bu yılın ana teması, ‘ben’ ve o yüzden egolar çarpışır! Herkes kendi istediğinin olması konusunda diretebilir. Ortak noktayı bulmak, bu yıl biraz zor olabilir. Ani çıkışlarda bulunmamalı ve gerektiğinde durmayı bilmek bu yıl kurtarıcı hap niteliğinde olabilir. Ayrıca yeni aşklar ve yeni başlangıçların zamanıdır. Lakin narsiszm bu yıl kendini daha çok gösterecek ve bu narsist kişiler ben buradayım diyecektir. Bu anlamda yeni başlangıçlar noktasında dikkat etmek de fayda vardır.

Bu yıl özel ilişkilerde kimisi hep ‘ben’ demekten, kimisi ‘ben’ diyememekten kaybedebilir. Şöyle ki; adında ve soyadında A, J, S, Ş harfleri 3’ten fazla olanlar kuvvetle muhtemel ‘ben’ noktasında kalacakken, hiç olmayanlar veya 1 harf olanlar eksik enerji kaynaklı ‘ben’ diyememekten muzdarip olabilirler. Bir detay daha; adında bu harfler yoğunlukta olanlar ilişkide daha baskın hale gelip karşıdakini manipüle edebilirler. Bu yıl ilişkilerde ister özel, ister sosyal ister global düzeyde olsun, kuvvetle muhtemel agresif tutumlar söz konusu olacaktır. O yüzden ilişkilerde gerekli noktada sükunet ve akışta kalmak kurtarıcı olacaktır. Ani çıkışlar ve yükselişler ise yoran ve sarsan bir etki yaratacaktır.

Sosyal ilişkiler

Benmerkezci tutumlar, grup içinde rahatsız edici bir hal alabilir. Kıyaslamalar çokça yaşanabilir. Kuvvetle muhtemel öne çıkma eğilimi çok uçları görebilir. Yüksek ego, dostluk makamını zedeleme noktasına varabilir. Bu da sosyal ilişkiler ve grup içinde uyumsuzluğa sebebiyet verebilir. 1 rakamının negatif önü ağır basanlarda ani değişimler ve fikir ayrılıkları ilişkileri biraz zorlayabilir. Bu noktada katılık sergilememek, daha esnek olmaya çalışmak kurtarıcı olabilir.

İş-kariyer hayatı

Adından destekli olanlar yani en az iki harf ve daha fazla olanlar bu yıl iş ve kariyer noktasında ivme kazanabilirler. Başlatmak istedikleri bir iş kolu varsa, atılımda bulunarak başarıyı yakalayabilirler. Kendi işini açmak isteyenler için muhteşem bir zaman dilimidir lakin adından destekli ise… Bu yıl bir oluşum başlatmak için çok uygundur. Kulvarınız her ne ise, enerjinin başlaması için bundan daha iyi bir zaman dilimi yoktur. Evren bu yıl sizin öne atılmanız için gereken fırsatları size sunacaktır yeter ki farkında olun ve değerlendirin.

Terfi bekleyenler, başka bir iş kolu düşünenler bu yıl sizin için evren kapılarını sonuna kadar açar. Adınızdan destekliyseniz ve gereken çabayı gösterdiyseniz başarı kaçınılmaz olacaktır. Adınızdan destekli değilseniz, diğerlerine oranla daha çok çaba sarf ederek siz de istediğiniz noktaya erişebilirsiniz çünkü evren bu enerjinin kapısını 1 ile herkese araladı…

Bu yıl girişimcilerin yılıdır evren sonuna kadar desteğini sunmaktadır… İş-kariyer alanında rekabet oldukça artacaktır. Güç oyunları ön plana çıkacaktır. Terfi, işe girme noktasında ayak kaydırmalar söz konusu olabilir, sürecinizin takipçisi olmakta fayda vardır. Ticaretle uğraşanların ve adından destekli olanların oldukça kazanacağı bir yıl olacaktır.

Sağlık konusunda dikkat edilecek hususlar

Bağımlıkların artması söz konusu olabilir. Egzama, kemikler (özellikle bacak, diz, ayak ve bilek), sindirim ve boşaltım sistemi, obezite, migren, hipertansiyon hastalıklarında tetiklenmeler yaşanabilir. Doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir.

1 rakamının tekabül ettiği çakra neyi ifade eder?

1. Çakra yani “Kök çakra”, yedi ana çakranın ilki olup omurganın tabanında, kuyruk sokumu bölgesinde yer alır. Bu çakranın Sanskritçe’de adı Muladhara’dır ve anlamı ‘kök desteği’ demektir. Rengi ise kırmızıdır. Kişinin yaşam enerjisini, aidiyet duygusunu ve hayatta kalma içgüdüsünü temsil eder. Bu çakra dengede olursa, uyum, güven, dünyaya bağlılık söz konusu olur. Ancak bu çakra dengede olmazsa, korku ve kaygılar, güvensizlik, maddi endişeler ön plana çıkabilir.

Yılı "daha akışta" ve kolaylıkla geçirebilmenin ipuçları

1 rakamının tekabül ettiği çakra kök çakradır ve rengi kırmızıdır. Akışta zorlanma hissettiğiniz anlarda kırmızı kıyafetler giyebilirsiniz.

Kırmızı yiyecekler tüketebilirsiniz.

Bu yıl bolca toprakla temas edin. Yılın teması köklenmek! O yüzden mümkün olduğu kadar topraklanmaya çalışın.

Bu yıl sizi destekleyecek uçucu yağlar: Ylang ylang, sandal ağacı, sedir ağacı ve paçuli.

Yılın cüzdan rengi: Yeşil ve siyah! Bolluğun bu yılki renkleri... Bolluğunuz daim olsun.

Kök salacağınız ve kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir yıl olsun…