Birlikte büyüme sanatı: Paylaşmanın bireysel ve toplumsal gücü
Tek başınıza bir seyahate çıktığınızı düşünün. Hiç kimseyi tanımadığınız, iletişim araçlarının hiçbirinin işlemediği bir yer hayal edin. Öyle bir yer ki konuşabileceğiniz tek bir kişi bile yok. Tek başınıza her yeri geziyor, o yöreye özgü yapılacak her şeyi tek başınıza deneyimliyorsunuz.
İnanılmaz, güzel deneyimler yaşıyorsunuz ama bu anıları hiç kimse ile paylaşamıyorsunuz. Nasıl hissettiğinizi bir düşünün... Biraz sıkıcı değil mi? Hele bir de benim gibi paylaşmayı çok seven biriyseniz, epey zorlanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü yapılan araştırmalara göre, toplumun büyük bir yüzdesi hayatındaki özel anıları paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Güzel bir haber aldığımızda, ilk defa bizi heyecanlandıran bir anı deneyimlediğimizde ya da büyük üzüntülerimizde, bunu hemen en sevdiklerimizle ve yakınlarımızla paylaşmak istiyoruz.
Kuşaklarla birlikte anlamı da değişti
Paylaşmak; insan ilişkilerini güçlendiren, duygusal bağları kuvvetlendiren önemli bir davranıştır ve yaşamımızın temel gerekliliğidir. İnsanın içsel zenginliğini artıran, başkalarına katkıda bulunmanın ve bu süreçte kendini geliştirmenin önemli bir yoludur. İnsanlar arasındaki bağı güçlendiren bu eylem; kişisel gelişimimizi desteklerken, aynı zamanda toplumsal bir etki yaratır. Özellikle geçmişte, toplumumuzda paylaşmanın daha derin bir anlamı vardı. En basitinden hatırlıyorum da çocukluğumda oturduğumuz apartmanda komşularımızla aramızda gidip gelen bir “tabak” trafiği mevcuttu. Gelen tabak mutlaka içine bizim evde pişen bir şeyler konularak geri gönderilirdi. Bu sadece paylaşım yapmak değil, aynı zamanda “Seni düşünüyorum” demenin nazik bir yöntemiydi.
Apartmana yeni taşınan bir komşu olursa kapısı çalınıp, hoş geldin denir ve tanımadan direkt bir kek kapıdan verilirdi. Sadece yemek değil tabii ki! Yaşadığımız apartmandaki hatta mahalledeki mutlu haberler ya da acılar da herkes tarafından paylaşılırdı. Bu ister yemek, ister sevgi ya da bilgi... Sonuçta, topluluk olma bilincini geliştirirdi. Birlikte hareket edilir, birlikte paylaşılan mutluluklar çoğaltılırken, yaşanan acılar paylaşılınca hafiflerdi. Çünkü yapılan araştırmalara göre; bir anıyı, bir düşünceyi ya da bir duyguyu paylaşmak, başkalarının hayatlarında olumlu izler bırakabiliyor. Paylaşmanın gücü, kalpler arasında bir köprü kurarak bireyleri bir araya getiriyor. Birbirimize destek olmak ve anlamak için paylaşmayı sürdürmek, insanlığın dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Ancak günümüzde paylaşmanın anlamı biraz değişti. Teknolojik gelişmeler, sosyal medyanın yükselişi ve dijital iletişim araçları, insanların deneyimlerini gerçek hayat yerine sanal dünyada paylaşma eğilimini artırdı. Sahi, biz gerçekten paylaşımcı mıyız, yoksa paylaşım adı altında gittikçe yalnızlaşıyor muyuz? Bir tık orta kuşak olarak paylaşmak kelimesinin bendeki ve yeni kuşaktaki anlamı farklı olabilir. Benim çocukluğumda paylaşım, gerçek insanlar arasında yüz yüze yapılan bir eylem iken şimdilerde paylaşım, sosyal medya üzerinden yapılan ve çeşitli emojilerle cevap verilen bir eyleme evrilmiş durumda.
Psikolojiyi hayli etkiliyor
Eskiden paylaşmak, ihtiyaç halinde birbirine destek olmak anlamına gelirdi. Bir kısmı, bir bütünü beslerdi. Ancak şimdilerde, paylaşmak sosyal medya platformlarında bireylerin anlık yaşantılarını geniş kitlelere duyurmasını sağlıyor. Bu durum bazen gerçek ve samimi bağları zayıflatıp, yüzeysel ilişkilerin önünü açabiliyor. Günümüzdeki paylaşım kültürü, bireylerin psikolojisini de bir hayli etkiliyor. Sürekli olumlu, güzel görüntüler paylaşma baskısı birçok kişide başkalarıyla kıyaslanma duygularını artırıp, kendine güvensizlik duygusunu yükseltebiliyor.
Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar üzerinden aldığımız beğeniler ve yorumlar, kişilerin kendilerini değerli hissetmesi açısından büyük rol oynayabiliyor. Öte yandan bilgi ve deneyim paylaşımı, yeni dönem paylaşımların olumlu yönlerinden biri olabilir. İnsanlar farklı bakış açılarından öğrenerek kendilerini geliştirebiliyor. Kendi öğrenme süreçlerinden elde ettikleri bilgileri başkalarıyla paylaşmak onların bilinçlenmesine katkıda bulunurken, kendi bilgi birikimimizi pekiştirmemize de ayrıca fayda sağlayabiliyor. Ayrıca bilgilere artık çok daha çabuk, kolayca ulaşabilmenin de bireylerin öğrenme hızında ve bilgi çeşitliliğinde artışa sebep olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Sosyal medya ve dijital platformlar, insanların duygu, düşünce ve deneyimlerini anında paylaşmalarını sağlayıp, küresel bir bağ kurulmasına aracılık ediyor. Özellikle iş yaşamında, akademik çevrelerde, topluluklarda bilgi ve deneyim paylaşımı, yenilikçilik ve ilerleme için büyük önem taşıyor.
Paylaşmak, sadece bilgi ve deneyimle sınırlı değil elbette. Temel taşlarından biri de empati... Diğer kişilerin hislerini anlamak ve onlara destek olmak, kişisel gelişimimizi derinleştiriyor. Empati ile paylaşmak, duygusal zekamızı güçlendiriyor ve karşımızdaki kişiyle daha derin bağlar kurmamıza olanak tanıyor. İnsanları anlamak ve birlikte büyümek için empati önemli bir araçtır. Paylaşmak, başkalarına destek olma fırsatı sunuyor. Bir problemle karşılaştığımızda bunu başkalarıyla paylaşmak çözüm bulmamıza ve daha etkili sonuçlar elde etmemize yardımcı olabiliyor.
Sorumluluk duygusunu besliyor
Sorumluluk bilinci, paylaşmanın bir diğer önemli boyutunu oluşturuyor. Toplumsal sorunlara duyarlılıkla yaklaşmak ve bu konularda bir şeyler yapmaya çalışmak, bireyin kişisel gelişimine önemli katkı sağlıyor. Sorumluluk bilinciyle paylaşmanın, toplumda daima olumlu değişimlere öncülük ettiği görülüyor.
Paylaşmak; kişisel gelişimimizi besleyen bir eylem olmanın ötesinde, bence toplumsal bir sorumluluğu da içeriyor. Empati, bilgi paylaşımı, sorumluluk bilinci ve iyi niyetle gerçekleştirilen paylaşımlar, hem bireyin hem de toplumun daha güçlü bir yapıya ulaşmasına katkı sağlıyor. Paylaşmanın insanlar arasındaki bağları güçlendirdiği yollardan biri duygusal zenginlik oluyor. Hislerin paylaşımı, birbirimizin iç dünyasını anlamamıza ve derin bağlar kurmamıza olanak tanıyor. Bu, duygusal zenginlik yaratıyor ve insanlar arasındaki empatiyi güçlendiriyor. Bir diğeri de bilgi ve deneyim paylaşımının önemi. Bilgi ve deneyimlerin birikimini paylaşmak, kolektif öğrenmeyi tetikliyor. Topluluklar, bireylerin birbirinden öğrenerek ortak bilgi havuzlarını genişletiyor. Paylaşmak aynı zamanda sorumluluk duygusunu da besliyor. Toplumsal sorunlar karşısında bir araya gelerek çözümler bulmaya çalışmak, bireyleri sorumlu ve etkin birer toplum üyesi yapıyor. Gönüllülük, zaman, bilgi veya kaynaklarımızı toplumla paylaşmak, kolektif refahı artırıyor. Bu, bir toplumun dayanışma içerisinde güçlenmesine olanak tanıyor.
Sonuç olarak paylaşmak, bir toplumun temelini oluşturan ve bireylerin kişisel gelişimini destekleyen evrensel bir değerdir. Duygusal bağlar kurmak, bilgi paylaşmak, sorumluluk bilinciyle hareket etmek birlikte büyümenin temel taşlarıdır. Hayatın anlamını derinleştiren bu eylemi daha fazla benimsemek, hem bireyler hem de toplumlar için daha kapsamlı bir yaşamın kapılarını aralıyor.