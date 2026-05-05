Hıdırellez’de dilek nasıl dilenir? En etkili ritüeller

Hz. Hızır ile Hz. İlyas’ın buluştukları ve darda düşenlere yardımcı olduklarına inanılan Hıdırellez günü, aynı zamanda baharı ve baharla vücut bulan yenilenmiş hayatı da sembolize ediyor. 2 Mayıs’ta başlayıp, 6 Mayıs’a dek süren hazırlıkları ve ritüelleri, Dr. Anette Inselberg anlattı.

Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs gecesi ve 6 Mayıs sabahı kutlanır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür. Yaygın bir inanca göre, Hızır hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; zaman zaman, özellikle de baharda insanların arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk, bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir ulu kişidir. Aynı zamanda baharın ve baharla vücut bulan taze hayatın da sembolüdür.

Hıdırellez gecesi, Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ile bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyenler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparsa, Hızır’ın onlara yardım edeceğine inanır. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek diler. Ardından da yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdırellez uyumlaması

Sol bileğinize kırmızı kalemle “05.05 Hıdırellez oldu, oldu, oldu” yazın ve yüksek sesle “Dileklerimiz kabul olsun, Hıdırellez bayramımız kutlu olsun” diyerek, uyumlamayı bitirin.

Hıdırellez’de kısmet açma ritüeli

Hıdırellez günü bir adet gonca şeklinde kırmızı gül alıp suya koyun. Suya koyarken de “Hıdırellez günü hürmetine tüm kısmetlerim açılıyor” deyin ve bir hafta boyunca sudaki gülle beraber kısmetinizin de açıldığını hissedin. Bir haftanın sonunda gülü ya denize bırakın ya da toprağa gömün.

Hıdırellez’de evlilik ritüeli

Hıdırellez gecesi 7 adet kilit alın ve “En iyi ve en yüce şekilde uyumlu ruh eşimle evleniyorum ya da ilişkimdeki kilitleri açıyorum” diyerek kilitleri açın. Sonra kilitleri gece boyunca yastığınızın altında tutun. Sabah da “Oldu, oldu, oldu” diyerek çöpe atın.

Nazardan arınma ritüeli

Hıdırellez gecesi kırmızı bir mum yakıp yere koyun ve üzerinden üç kez atlarken “Üstümdeki tüm blokajları, negatif enerjileri, büyüyü, laneti ve ahdi bu ateşte dönüştürdüm, arındım, temizlendim” deyin. Ardından mumu söndürerek ritüeli bitirin.

Hıdırellez’de bolluk ritüeli

Hıdırellez gecesi cüzdanınızı ve mutfaktaki tüm baklagillerin, tuzun, şekerin olduğu kavanozların kapaklarını açın ve gece öylece bırakın. Ayrıca bir gül ağacının dalına para tutturun ya da toprağına gömün ve ertesi sabah da alıp cüzdanınıza koyun.

Korunma ritüeli

Hıdırellez gecesi tüm sene üzerinize gelebilecek olumsuzluklardan korunmak için 7 adet fasulye veya nohut dikin.

Ev & araba ritüeli

Hıdırellez gecesi bir gül ağacına ev ve araba resmi asın. Evdeki bir pencerenin kenarına da “Bu ev parası, bu da araba parası” diyerek para koyun. Ertesi sabah bu paraları “Hıdırellez’in yüzü suyu hürmetine evimi, arabamı aldım” diyerek cüzdanınıza yerleştirin ve gün içinde mutlaka sadaka verin.

Dilek kesesi ritüeli

Hıdırellez gecesi kırmızı bir kesenin içine lavanta, çörek otu ve pirinç koyun. Sonra bir kağıda dileklerinizi kırmızı kalemle yazın. Bir madeni parayı bu kağıtla sarmalayın ve onu da keseye koyun. Ardından keseyi gül ağacının dalına asın. Ertesi sabah keseyi çantanıza koyun ve bir sene boyunca çantanızda taşıyın.

Kiminle evleneceğini öğrenme ritüeli

5 Mayıs akşamı (Hıdırellez gecesi) tuzlu yiyecekler yiyip yatın ve Yaradan’dan size kiminle evleneceğini göstermesini isteyin. O gece rüyanızda size su getirdiğini gördüğünüz kişi, evleneceğiniz kişidir.

Hıdırellez için neler yapılmalı?

2-4 Mayıs tarihleri arasında yapılması gerekenler:

Ev temizlenecek ve odalara, kapının girişine gül suyu serpilecek. Sadaka verilecek. Kişisel bakım yapılacak. Kullanmadığınız eşyalarınız ihtiyaç sahiplerine verilecek. Gonca (tomurcuk) şeklinde bir gül alınacak.

5 Mayıs günü yapılması gerekenler:

Mutlaka üstünüzde kırmızı olacak. Tel şehriyeli pilav yapılıp, yenecek ve dağıtılacak. Akşam kuru bakliyat, şeker, tuz kavanozları ve cüzdan ile çantanın ağzı açık bırakılacak. Başkası adına güzel niyetlerde bulunulacak. İmkan dahilinde sadaka dağıtılacak. (İnternet üzerinden dilediğiniz bir hayır kurumuna bağış da yapabilirsiniz.) Kahvaltıda yumurta yenilecek. (Tüm sene sağlık getirmesi için...) Bol bol ritüel yapılacak.

6 Mayıs günü yapılması gerekenler:

Sabah erken kalkılacak, beyaz giyilecek ve sokak kapısı açık olarak eve bolluk, bereket, şans ve sağlık davet edilecek. Hıdırellez ritüellerinin devamı olarak dilekler gömüldükleri yerden alınıp denize, nehre, akarsuya bırakılarak suyla buluşturulacak.

Mucizevi Hıdırellez ritüeli

Malzemeler

Kırmızı karton

Kırmızı mum Kırmızı kese

5 adet gül yaprağı (resim, baskı veya çizim de olur) Kavanoz (içine su ve toprak koyun)

Kırmızı yazan kalem Madeni para

Lavanta, çörek otu, pirinç Gül suyu

Hazırlanışı

Gün içinde ritüel alanını resimdeki gibi hazırlayıp, saat 21.00’den sonra kırmızı mumu yakarak ritüeli başlatalım. Gül suyundan yüzümüze, el bileklerimize ve iki kaşımızın arasına sürdükten sonra kesenin ve gül yapraklarının üstüne, Hıdırellez kavanozunun içine de birkaç damla damlatalım. Ardından yukarıdan aşağıya inen kırmızı ışıkla yıkandığımızı ve tüm DNA, RNA ya da hücrelerimizin, olumsuzluğa sebep olan bilinçaltı kayıtlarımızın, deneyimlerimizin, kalbimizin, düşüncelerimizin arınıp şifalandığını hayal edelim. Sonra beş adet dileğimizi gül yapraklarına “olmuş” gibi yazıp, Hıdırellez kavanozuna atalım. Kırmızı kesenin içine madeni parayı, pirinci, çörek otunu ve lavantayı koyup, bütün sene bolluk içinde olmaya niyet ederek keseyi yastığımızın altına yerleştirdikten sonra mumu söndürerek ritüeli bitirelim. Ertesi sabah keseyi cüzdanımıza koyup, bir sonraki Hıdırellez’e kadar çıkarmıyoruz. Hıdırellez kavanozundaki dilekleri, suyu ve toprağı ise gidip bir gül ağacının dibine gömüyoruz.

Not: Evlenmek isteyenler Hıdırellez kavanozunun içine toprağa gömebilecekleri bir yüzüğü de koyabilir.