1955’ten bugüne: Hilton İstanbul Bosphorus’ta büyük yenileme
Hilton, Boğaz kıyısındaki en bilinen otellerinden biri olan Hilton Istanbul Bosphorus için yapılan yenileme çalışmalarını tamamladı. Otel, yeni tasarımı ve güncellenen alanlarıyla tekrar tanıtıldı.
Amerika dışındaki en uzun süre hizmet veren Hilton oteli olan yapı, 1950’lerden gelen mirasını koruyor. Şirket, bu dönüşümle hem otelin geçmişini hem de bugünün konaklama beklentilerini bir araya getirdi.
70 yıllık geçmiş korunuyor
Otel 1955’te açıldı. İstanbul’un ilk uluslararası otellerinden biri oldu. Zamanla şehrin sosyal hayatında önemli bir yer edindi.
- Büyük ölçekli düğünlere ev sahipliği yaptı
- Uluslararası etkinlikler düzenledi
- Şehirdeki “happy hour” kültürünün erken örneklerini başlattı
Bugün de iş ve sosyal etkinliklerin toplandığı bir nokta olarak kullanılıyor.
Tasarım ve yenileme yaklaşımı
Yenileme sürecinde eski mimari korunarak yeni bir düzen kuruldu. Orta yüzyıl tasarım dili modern detaylarla birleştirildi.
- 475 oda ve süit yenilendi
- Yeni yeme içme alanları eklendi
- 4.000 m²’den büyük etkinlik alanı korundu
- Açık havuz merkez nokta olarak bırakıldı
Spa, kapalı havuz ve fitness alanları ise yaz aylarında tamamlanacak.
Mimari detaylar korunarak güncellendi
Projede farklı mimari ekipler birlikte çalıştı. Eski yapının temel öğeleri korunarak yeniden yorumlandı.
- Girişteki karakteristik kanopi korundu
- Açık havuz tasarımı aynı kaldı
- Duvarlardaki geleneksel motifler restore edildi
- İstanbul’un kubbe ve tepe formu tasarıma işlendi
Odalar Boğaz renklerinden ve İstanbul’un gün doğumundan ilham aldı. Doğal malzemeler kullanıldı. Büyük pencereler ve balkonlar manzara bağlantısını korudu.
Süitler
Otel içinde dört özel süit öne çıkıyor:
- Imperial Suite: eski gece kulübü Cloud 9’a ve otelin eğlence geçmişine gönderme yapıyor
- Bosphorus Suite: Boğaz manzarasını temel alıyor
- Presidential Suite: geniş manzara ve büyük alan sunuyor
- Ambassador Suite: geçmişte konaklayan devlet ve kültür figürlerine referans veriyor
Gastronomi ve yeni konsept
Otelin yeni döneminde yemek alanları merkezi rol oynuyor.
- Malva: Türk mutfağını modern tekniklerle yeniden işler
- Sazzou: canlı müzik ve kokteyl odaklı gece alanı
- Lalou: brasserie konsepti, kahve ve hafif yemekler
- Arlo: Akdeniz kıyı mutfaklarını bir araya getirir
- Dragon: Kanton ve Seçuan mutfağını sürdürür
- Bosolei: havuz başında Fransız Rivierası tarzı sunar
Etkinlik ve toplantı alanları
Otel, büyük organizasyonlar için kullanılmaya devam ediyor.
- 4.000 m²’den fazla etkinlik alanı
- 2.500 kişiye kadar kapasite
- 17 toplantı odası
- Açık bahçe alanları
Kurumsal toplantılar ve büyük davetler için kullanılabilecek bir yapı korunuyor.
Konum ve kullanım
Otel Harbiye’de yer alıyor. Şehrin merkezine yakın bir noktada bulunuyor. Beyoğlu ve Nişantaşı gibi bölgelere kolay erişim sağlıyor. Bahçeli yapısı sayesinde şehir içinde daha sakin bir alan oluşturuyor.