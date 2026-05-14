1955’ten bugüne: Hilton İstanbul Bosphorus’ta büyük yenileme

Hilton Istanbul Bosphorus yenilendi. 70 yıllık otel modern tasarım, yeni restoranlar, etkinlik alanları ve süitlerle yeniden açıldı. Tarihi miras korunarak çağdaş bir yapıya dönüştü.

Hilton, Boğaz kıyısındaki en bilinen otellerinden biri olan Hilton Istanbul Bosphorus için yapılan yenileme çalışmalarını tamamladı. Otel, yeni tasarımı ve güncellenen alanlarıyla tekrar tanıtıldı.

Amerika dışındaki en uzun süre hizmet veren Hilton oteli olan yapı, 1950’lerden gelen mirasını koruyor. Şirket, bu dönüşümle hem otelin geçmişini hem de bugünün konaklama beklentilerini bir araya getirdi.