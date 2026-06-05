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Kore Pop

LABOUM'un gözde üyesi Solbin kimdir? Oyunculuk kariyerinde yeni bir dönem başladı

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K-pop grubu LABOUM'un sevilen üyesi Solbin, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. 2025 yılında yeni ajansıyla anlaşan yıldız isim, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

K-pop dünyasının tanınan isimlerinden Ahn Solbin, sahne adıyla Solbin, yalnızca müzik sahnesindeki başarısıyla değil, oyunculuk performansları ve televizyon projeleriyle de dikkat çekiyor. LABOUM grubuyla elde ettiği popülerliğin ardından ekran dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen sanatçı, son yıllarda oyunculuk kariyerine odaklanarak yeni projelerle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Müzik tutkusuyla başlayan yolculuk

19 Ağustos 1997 tarihinde Güney Kore'nin Seongnam kentinde dünyaya gelen Solbin'in gerçek adı Ahn Sol-bin. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan sanatçı, ortaokul yıllarında şarkıcılık ve dans eğitimi almaya başladı. Sanat ağırlıklı okullarda eğitim gören Solbin, idol olma hedefini profesyonel düzeye taşıyarak eğlence sektörüne adım attı.

Solbin, 2014 yılında çıkış yapan K-pop grubu LABOUM ile müzik kariyerine başladı. Grubun vokal, rap ve görsel pozisyonlarında yer alan sanatçı, kısa sürede grubun en dikkat çeken üyelerinden biri haline geldi. Özellikle "Journey to Atlantis" şarkısının yıllar sonra yeniden viral olması, LABOUM'un uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Sunuculuk ve oyunculukla gelen popülerlik

Solbin'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 2016 yılında gerçekleşti. Ünlü müzik programı Music Bank'in sunuculuğunu üstlenen sanatçı, enerjik tavırları ve doğal sunumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu deneyim, onun yalnızca bir idol değil, aynı zamanda televizyon dünyasının da sevilen yüzlerinden biri olmasını sağladı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuğa yönelen Solbin, son yıllarda bu alandaki projeleriyle öne çıkıyor. Sanatçı; "Backstreet Rookie", "IDOL: The Coup" ve "Only I Can See" gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini güçlendirdi. Özellikle gençlik ve romantik türdeki yapımlardaki performansı, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

2025'te kariyerinde yeni sayfa

Solbin'in son dönemdeki en dikkat çekici kariyer adımlarından biri ise 2025 yılında gerçekleşti. Başarılı sanatçı, oyunculuk faaliyetlerini daha profesyonel şekilde sürdürmek amacıyla 935 Entertainment ile anlaşma imzaladı. Hayranları tarafından olumlu karşılanan bu gelişme, Solbin'in önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platform projelerinde daha sık yer alacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Müzik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken Solbin, Güney Kore eğlence sektörünün çok yönlü yıldızları arasında gösterilmeye devam ediyor. Özellikle oyunculuk kariyerindeki yeni hamleleri, sanatçının gelecekteki projelerine yönelik beklentileri artırıyor.

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