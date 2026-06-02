EVERGLOW üyeleri kimdir? Tatlı detaylarıyla grup üyeleri ve özellikleri
Yuehua Entertainment tarafından müzik dünyasına kazandırılan, enerjisi ve sahne performanslarıyla dikkat çeken EVERGLOW, K-pop sahnesinin en sevilen gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Üyelerin her biri farklı yetenekleri ve renkli kişilikleriyle hayranlarını kendine çekiyor.
- E:U
Gerçek adı: Park Jiwon
Doğum tarihi: 19 Mayıs 1998
Pozisyonu: Lider, ana rapçi, ana dansçı, vokalist
Rol modeli: Lee Hyori
Grubun lideri E:U, derin sesi ve küçük elleriyle dikkat çekiyor. Sahne adının anlamı “özellikle sen” olan idol, hayranları tarafından sık sık “Tatlı Unnie” olarak anılıyor.
Kızartmalara olan düşkünlüğüyle bilinen E:U, yoğun provalardan sonra mukbang videoları izlemeyi seviyor. “Running Man”, “Law of The Jungle” ve “13 Reasons Why” takip ettiği yapımlar arasında. Acı yiyeceklerden ve kuru üzümlerden ise hiç hoşlanmıyor.
- Mia
Gerçek adı: Han Eunji
Doğum tarihi: 13 Ocak 2000
Pozisyonu: Ana vokalist, ana dansçı
Rol modelleri: BoA, Hyorin, Park Hyoshin, Ailee
Güçlü vokaliyle öne çıkan Mia, Satoori aksanına sahip idoller arasında yer alıyor. Indie pop dinlemeyi seviyor ve hayvanlara büyük bir ilgi duyuyor.
Çikolata tutkusu ile bilinen Mia’nın en büyük korkuları ise hastaneler, karanlık ve gök gürültüsü.
- Onda
Gerçek adı: Jo Serim
Doğum tarihi: 18 Mayıs 2000
Pozisyonu: Lider vokalist
Rol modelleri: Taeyeon, Girls’ Generation, Ariana Grande
“4D kişilik” olarak tanımlanan Onda, grubun en farklı enerjilerinden birine sahip.
Harry Potter ve Alacakaranlık serilerine büyük ilgi duyan idol, “derin düşün ve sıkı çalış” mottosunu benimsiyor. Soğuk ve acı tatlardan hoşlanmıyor.
- Aisha
Gerçek adı: Heo Yoorim
Doğum tarihi: 21 Temmuz 2000
Pozisyonu: Lider rapçi, vokalist
Rol modelleri: Sunmi, BLACKPINK
Uzun boyu (1.74) ve etkileyici bakışlarıyla dikkat çeken Aisha, sahne karizmasıyla öne çıkıyor.
Mor, siyah ve nane yeşili favori renkleri arasında. Sebze ve balık tüketmeyi pek sevmiyor.
- Yiren
Gerçek adı: Wang Yiren
Doğum tarihi: 29 Aralık 2000
Pozisyonu: Lider dansçı, vokalist, görsel, merkez, maknae
Rol modelleri: Yoona, Jun Ji-hyun
Çinli idol Yiren, geleneksel danslardaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. “Pomeranian” lakabıyla anılan Yiren, alışveriş ve yemek yapmayı seviyor.
Balık ve bazı deniz ürünlerine karşı mesafeli olduğu biliniyor.
- Sihyeon
Gerçek adı: Kim Sihyeon
Doğum tarihi: 5 Ağustos 1999
Pozisyonu: Lider vokalist
Rol modelleri: Sunmi, U-Know Yunho
Tavşan dişleri ve pozitif enerjisiyle “pozitif kraliçe” olarak anılan Sihyeon, saç bakımına verdiği önemle de biliniyor.
“Frozen” filmini tekrar tekrar izlemeyi seviyor, koleksiyon yapmaya ve nail-art’a ilgi duyuyor. Pancar ve domates gibi bazı sebzeleri ise tercih etmiyor.