EVERGLOW üyeleri kimdir? Tatlı detaylarıyla grup üyeleri ve özellikleri

Yuehua Entertainment’ın sevilen K-pop grubu EVERGLOW, hem enerjisi hem de üyelerinin renkli kişilikleriyle dikkat çekiyor. İşte grubu daha yakından tanımak isteyenler için eğlenceli detaylar…

Yuehua Entertainment tarafından müzik dünyasına kazandırılan, enerjisi ve sahne performanslarıyla dikkat çeken EVERGLOW, K-pop sahnesinin en sevilen gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Üyelerin her biri farklı yetenekleri ve renkli kişilikleriyle hayranlarını kendine çekiyor.

E:U

Gerçek adı: Park Jiwon

Doğum tarihi: 19 Mayıs 1998

Pozisyonu: Lider, ana rapçi, ana dansçı, vokalist

Rol modeli: Lee Hyori

Grubun lideri E:U, derin sesi ve küçük elleriyle dikkat çekiyor. Sahne adının anlamı “özellikle sen” olan idol, hayranları tarafından sık sık “Tatlı Unnie” olarak anılıyor.

Kızartmalara olan düşkünlüğüyle bilinen E:U, yoğun provalardan sonra mukbang videoları izlemeyi seviyor. “Running Man”, “Law of The Jungle” ve “13 Reasons Why” takip ettiği yapımlar arasında. Acı yiyeceklerden ve kuru üzümlerden ise hiç hoşlanmıyor.

Mia

Gerçek adı: Han Eunji

Doğum tarihi: 13 Ocak 2000

Pozisyonu: Ana vokalist, ana dansçı

Rol modelleri: BoA, Hyorin, Park Hyoshin, Ailee

Güçlü vokaliyle öne çıkan Mia, Satoori aksanına sahip idoller arasında yer alıyor. Indie pop dinlemeyi seviyor ve hayvanlara büyük bir ilgi duyuyor.

Çikolata tutkusu ile bilinen Mia’nın en büyük korkuları ise hastaneler, karanlık ve gök gürültüsü.

Onda

Gerçek adı: Jo Serim

Doğum tarihi: 18 Mayıs 2000

Pozisyonu: Lider vokalist

Rol modelleri: Taeyeon, Girls’ Generation, Ariana Grande

“4D kişilik” olarak tanımlanan Onda, grubun en farklı enerjilerinden birine sahip.

Harry Potter ve Alacakaranlık serilerine büyük ilgi duyan idol, “derin düşün ve sıkı çalış” mottosunu benimsiyor. Soğuk ve acı tatlardan hoşlanmıyor.

Aisha

Gerçek adı: Heo Yoorim

Doğum tarihi: 21 Temmuz 2000

Pozisyonu: Lider rapçi, vokalist

Rol modelleri: Sunmi, BLACKPINK

Uzun boyu (1.74) ve etkileyici bakışlarıyla dikkat çeken Aisha, sahne karizmasıyla öne çıkıyor.

Mor, siyah ve nane yeşili favori renkleri arasında. Sebze ve balık tüketmeyi pek sevmiyor.

Yiren

Gerçek adı: Wang Yiren

Doğum tarihi: 29 Aralık 2000

Pozisyonu: Lider dansçı, vokalist, görsel, merkez, maknae

Rol modelleri: Yoona, Jun Ji-hyun

Çinli idol Yiren, geleneksel danslardaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. “Pomeranian” lakabıyla anılan Yiren, alışveriş ve yemek yapmayı seviyor.

Balık ve bazı deniz ürünlerine karşı mesafeli olduğu biliniyor.

Sihyeon

Gerçek adı: Kim Sihyeon

Doğum tarihi: 5 Ağustos 1999

Pozisyonu: Lider vokalist

Rol modelleri: Sunmi, U-Know Yunho

Tavşan dişleri ve pozitif enerjisiyle “pozitif kraliçe” olarak anılan Sihyeon, saç bakımına verdiği önemle de biliniyor.

“Frozen” filmini tekrar tekrar izlemeyi seviyor, koleksiyon yapmaya ve nail-art’a ilgi duyuyor. Pancar ve domates gibi bazı sebzeleri ise tercih etmiyor.