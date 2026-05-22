Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Kore Pop

Wanna One üyeleri şimdi ne yapıyor?

İçeriği Paylaş

Wanna One üyeleri, grup dağıldıktan sonra solo müzikten oyunculuğa, prodüktörlükten uluslararası projelere uzanan farklı kariyer yolları çizdi.

2017 yılında Produce 101 Season 2 ile kurulan ve kısa sürede K-pop tarihinin en popüler projelerinden biri haline gelen Wanna One, resmi olarak faaliyetlerini sonlandırmış olsa da üyeleri müzik ve eğlence endüstrisinde güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Grup sonrası dönemde her üye kendi yetenekleri doğrultusunda farklı alanlara yönelerek hem Kore’de hem de uluslararası arenada kariyerlerini sürdürüyor.

Kang Daniel

  • Solo kariyerine güçlü şekilde devam ediyor.
  • Kendi şirketi üzerinden solo albümler çıkarıyor
  • Dünya turneleri ve marka iş birlikleri var
  • K-pop’un en güçlü solo erkek sanatçılarından biri olarak görülüyor

Park Ji-hoon

  • Hem solo şarkıcı hem de oyuncu
  • Dizilerde aktif ve oyunculuk kariyeri çok güçlü ilerliyor
  • Aynı zamanda müzik yayınları yapmaya devam ediyor

Lee Dae-hwi

  • Şarkı sözü yazarı ve prodüktör olarak aktif
  • Kendi grubuyla (AB6IX) müzik üretmeye devam ediyor
  • Birçok idol şarkısına da prodüksiyon veriyor

Kim Jae-hwan

  • Solo vokalist olarak aktif
  • Güçlü vokaliyle OST’ler ve solo albümler çıkarıyor
  • Özellikle ballad sahnesinde biliniyor

Ong Seong-wu

  • Oyunculuk kariyerine ağırlık vermiş durumda
  • Diziler ve film projelerinde düzenli olarak yer alıyor
  • Idol aktiviteleri neredeyse tamamen geride kaldı

Park Woo-jin

  • AB6IX içinde aktif idol kariyerine devam ediyor
  • Rap + dans performanslarıyla sahnede

Yoon Ji-sung

  • Solo müzik kariyerine devam ediyor
  • Aynı zamanda müzikal projelerde de yer alıyor

Hwang Min-hyun

  • Hem solo müzik hem de oyunculuk yapıyor
  • Özellikle dizilerle büyük popülerlik kazandı
  • Idol + aktör dengesi kuran isimlerden

Bae Jin-young

  • Solo kariyer + idol aktiviteleri
  • Daha çok genç hedefli projelerde yer alıyor

Ha Sung-woon

  • Solo sanatçı olarak aktif
  • OST’ler ve düzenli müzik yayınları yapıyor
  • Güçlü vokal kimliğiyle devam ediyor

Lai Kuan-lin

  • Daha çok Çin/Tayvan tarafında oyunculuk ve medya projelerine yöneldi
  • K-pop sahnesinden büyük ölçüde uzaklaştı

Benzer Haberler

ATEEZ 2026’da zirveyi zorluyor: Yeni albüm, dünya turnesi ve rekor başarıları

18.05.2026Genel

Savage7 efsanesi: GOT7’nin unutulmayan anları

13.05.2026Genel

Park Bo Gum kimdir? Çocukluktan yıldızlığa uzanan hikâyesi

09.05.2026Genel

Pentagon üyelerinin kalbini çalmanın 9 yolu

06.05.2026Genel

Stray Kids üyelerinden ilham veren 9 hayat dersi

02.05.2026Genel

K-Pop’ta tartışma yaratan grup: MOMOLAND’e yönelik eleştiriler

22.04.2026Genel

BLACKPINK’ten Coachella çıkarması: Unutulmaz sahne anları

18.04.2026Genel

K-pop yıldızı Lisa şimdi de oyuncu: The White Lotus 3. sezon detayları

15.04.2026Genel

UNI.T üyeleri kimler? UNI.T üyelerinin detaylı künyesi

04.04.2026Genel

(G)I-DLE: Sahnenin cool kızları ve ilham veren yolculukları

01.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş