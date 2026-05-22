Wanna One üyeleri şimdi ne yapıyor?
Wanna One üyeleri, grup dağıldıktan sonra solo müzikten oyunculuğa, prodüktörlükten uluslararası projelere uzanan farklı kariyer yolları çizdi.
2017 yılında Produce 101 Season 2 ile kurulan ve kısa sürede K-pop tarihinin en popüler projelerinden biri haline gelen Wanna One, resmi olarak faaliyetlerini sonlandırmış olsa da üyeleri müzik ve eğlence endüstrisinde güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Grup sonrası dönemde her üye kendi yetenekleri doğrultusunda farklı alanlara yönelerek hem Kore’de hem de uluslararası arenada kariyerlerini sürdürüyor.
Kang Daniel
- Solo kariyerine güçlü şekilde devam ediyor.
- Kendi şirketi üzerinden solo albümler çıkarıyor
- Dünya turneleri ve marka iş birlikleri var
- K-pop’un en güçlü solo erkek sanatçılarından biri olarak görülüyor
Park Ji-hoon
- Hem solo şarkıcı hem de oyuncu
- Dizilerde aktif ve oyunculuk kariyeri çok güçlü ilerliyor
- Aynı zamanda müzik yayınları yapmaya devam ediyor
Lee Dae-hwi
- Şarkı sözü yazarı ve prodüktör olarak aktif
- Kendi grubuyla (AB6IX) müzik üretmeye devam ediyor
- Birçok idol şarkısına da prodüksiyon veriyor
Kim Jae-hwan
- Solo vokalist olarak aktif
- Güçlü vokaliyle OST’ler ve solo albümler çıkarıyor
- Özellikle ballad sahnesinde biliniyor
Ong Seong-wu
- Oyunculuk kariyerine ağırlık vermiş durumda
- Diziler ve film projelerinde düzenli olarak yer alıyor
- Idol aktiviteleri neredeyse tamamen geride kaldı
Park Woo-jin
- AB6IX içinde aktif idol kariyerine devam ediyor
- Rap + dans performanslarıyla sahnede
Yoon Ji-sung
- Solo müzik kariyerine devam ediyor
- Aynı zamanda müzikal projelerde de yer alıyor
Hwang Min-hyun
- Hem solo müzik hem de oyunculuk yapıyor
- Özellikle dizilerle büyük popülerlik kazandı
- Idol + aktör dengesi kuran isimlerden
Bae Jin-young
- Solo kariyer + idol aktiviteleri
- Daha çok genç hedefli projelerde yer alıyor
Ha Sung-woon
- Solo sanatçı olarak aktif
- OST’ler ve düzenli müzik yayınları yapıyor
- Güçlü vokal kimliğiyle devam ediyor
Lai Kuan-lin
- Daha çok Çin/Tayvan tarafında oyunculuk ve medya projelerine yöneldi
- K-pop sahnesinden büyük ölçüde uzaklaştı