540 milyon yıllık yanılgı: Mikroskobik fosillerin gerçek kimliği

Brezilya–Bolivya sınırındaki Corumbá kayalıklarında bulunan mikroskobik fosiller yeniden incelendi. İlk “hayvan tüneli” yorumu, nanoteknoloji analizleriyle çürütüldü ve yapıların mikroorganizma kalıntılarından oluştuğu ortaya çıktı.

Brezilya ile Bolivya sınırındaki Corumbá kayalıklarında 2017 yılında yapılan bir keşif, paleontoloji dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Araştırmacılar, antik kayaçların içinde mikroskobik canlılara ait olduğu düşünülen çok ince tortul tünel benzeri izler buldu. Bu izler yaklaşık 540 milyon yıl öncesine, yani yaşamın henüz karmaşıklaşmadığı Ediacara Dönemi’ne tarihlendirildi.

Bu bulgu, günümüz ekosisteminde önemli bir rol oynayan “meiofauna” adı verilen mikroskobik omurgasızların sanılandan çok daha önce ortaya çıktığı fikrini gündeme taşıdı. O dönem, bu yorum bilim dünyasında dikkat çekti ve uzun süredir kabul edilen evrim zaman çizelgesini sorgulattı.

Mikroskobik izler ve ilk yorumlar

Fosiller, çıplak gözle neredeyse fark edilmeyecek kadar ince, mikrometre ölçeğinde çizgilerden oluşuyordu. İlk araştırma ekipleri bu yapıların, hareket edebilen gelişmiş canlıların çamur içinde açtığı tüneller olabileceğini öne sürdü.

Bu görüşe göre, bu kadar erken bir dönemde toprak içinde hareket eden ve ekosistemi dönüştüren canlıların varlığı, Dünya’nın yaşanabilir hale geliş süreciyle ilgili bilinen birçok modeli değiştirebilirdi. Ancak bu yorum, sonraki gelişmiş analizlerle ciddi şekilde sorgulandı.

Nanoteknoloji ile gelen yeni analiz

Harvard Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Bruno Becker-Kerber ve ekibi, bu tartışmalı fosilleri yeniden incelemeye aldı. Çalışmada Brezilya’daki Sirius parçacık hızlandırıcısı ve nanotomografi gibi yüksek çözünürlüklü teknolojiler kullanıldı.

Yapılan ölçümler, tünel olarak yorumlanan yapıların bazı yerlerde yalnızca 6 mikrometre genişliğinde olduğunu gösterdi. Bu boyut, bir hayvanın hareket etmesi için fiziksel olarak fazla küçüktü. Bu sonuç, araştırmacıları canlı hareketinden ziyade mikroskobik biyolojik birikim ihtimaline yönlendirdi.

Canlı iz değil, mikrobiyal birikim

Detaylı incelemeler, bu yapıların tek bir organizmanın bıraktığı izler olmadığını ortaya koydu. Bunun yerine farklı mikroorganizma gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu biyolojik tabakalar olduğu anlaşıldı.

Analizler, kırmızı ve yeşil algler ile siyanobakterilerin fosilleşmiş kalıntılarını işaret etti. Ayrıca yapıda bulunan pirit minerali, sülfür temelli bakteriyel süreçlerin etkisini gösterdi. Böylece “hayvan tüneli” fikri büyük ölçüde geçerliliğini kaybetti.

Bilimin kendini düzeltme süreci

Bu yeni çalışma, bilimsel bilginin zaman içinde nasıl yeniden şekillendiğini gösteren önemli bir örnek sundu. Yanlış yorumlanan bir fosil verisi, gelişmiş teknolojiler sayesinde yeniden değerlendirildi ve farklı bir sonuca ulaşıldı.

Araştırmacılar, artık daha ileri teknolojilerle benzer kayaçları incelemeye devam ediyor. Parçacık hızlandırıcıları ve lazer tabanlı analiz yöntemleri, Dünya’nın erken dönemine ait daha net bir mikroskobik tablo oluşturmayı hedefliyor.

Bilim insanları, evrimin erken aşamalarına dair yeni ipuçları bulmak için çalışmalarını İsviçre’deki gelişmiş laboratuvarlarda sürdürüyor.

