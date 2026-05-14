Bilim & Teknoloji
Bilim dünyasını sarsan keşif: Buz devleri aslında kaya dünyaları mı?

Yeni araştırmalar, Uranüs ve Neptün’ün yalnızca buzdan oluşmadığını, derin katmanlarında büyük miktarda kayalık materyal barındırabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, gezegen sınıflandırmasını değiştirebilir.

Güneş sisteminin en uzak köşelerinde dönen Uranüs ve Neptün, uzun yıllar boyunca dev buz kütleleri olarak tanımlandı. Ancak yeni bilimsel modeller, bu iki gezegenin sanıldığından çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. Son veriler, kalın atmosferlerinin ve buzlu katmanlarının altında büyük miktarda kayalık materyal bulunabileceğine işaret ediyor.

Eski model sarsılıyor

Bilim insanları yıllarca Uranüs ve Neptün’ü, kayalık bir çekirdek, onu çevreleyen buzlu bir manto ve dışta hidrojen ile helyumdan oluşan kalın bir atmosfer yapısıyla açıkladı. Bu model, iki gezegeni “buz devi” sınıfına yerleştirdi.

Yeni simülasyonlar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yüksek basınç altında gazların sıvı hale geçtiği derin bölgelerde, silikat açısından zengin maddelerin yoğunlaşıp kayalık yapılara dönüşebileceği düşünülüyor. Araştırmalara göre bu süreç, gezegenlerin dış katmanlarında adeta bir “kaya yağmuru” oluşturabilir.

Plüton’dan gelen ipucu

Bu yeni yaklaşımın temelinde, Kuiper Kuşağı’ndaki cisimler yer alıyor. Plüton ve benzeri uzak gök cisimlerinin beklenenden daha fazla kaya içerdiğinin anlaşılması, araştırmacıları Uranüs ve Neptün’e yeniden bakmaya yöneltti.

Küçük ve uzak cisimler kayalık özellikler taşıyorsa, çok daha büyük gezegenlerin yalnızca buzdan oluştuğu fikri sorgulanmaya başladı. Laboratuvar ortamında yapılan sıcaklık ve basınç testleri de bu ihtimali güçlendirdi.

“Buz Devi” tanımı değişebilir mi?

Elde edilen bulgular, Uranüs ve Neptün için kullanılan “buz devi” tanımını tartışmaya açtı. Gezegenlerin iç yapısında hâlâ büyük miktarda buz bulunduğu düşünülse de, kayalık katmanların beklenenden fazla olması mevcut sınıflandırmanın yetersiz kalabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu dev gezegenleri yalnızca buz veya kaya temelli tanımlamak yerine, oluşum süreçlerini ve genel yapısal özelliklerini daha doğru yansıtan yeni bir sınıflandırma üzerinde duruyor.

Evreni anlama biçimimiz değişebilir

Eğer bu modeller doğrulanırsa, Uranüs ve Neptün yalnızca iki gezegenin değil, gezegen oluşumuna dair genel teorilerin de yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Güneş sisteminin en gizemli iki dünyası, evrenin nasıl şekillendiğine dair bildiklerimizi değiştirebilecek kadar büyük bir sır saklıyor olabilir.

