8 milyar yıl yol alan sinyal: Galaksi çarpışmasının kozmik izi

Bilim insanları, 8 milyar yıl önce oluşmuş ve evrenin en güçlü radyo sinyallerinden biri olan “gigamaser”i tespit etti. İki galaksinin çarpışmasıyla oluşan bu dev enerji patlaması, kütleçekimsel mercek etkisi sayesinde görünür hale geldi ve evrenin derin geçmişine dair yeni ipuçları sundu.

Güney Afrika’daki MeerKAT teleskobu tarafından yakalanan bu işaret, şimdiye kadar gözlemlenen en uzak ve en güçlü mikrodalga lazer türlerinden biri olarak kayda geçti. Araştırmacılar bu sıra dışı oluşuma “gigamaser” adını verdi.

Evrenin uzak bölgelerinde yaşanan büyük galaksi çarpışmaları, zaman zaman olağanüstü enerji patlamaları üretir. Bilim insanları, Dünya henüz oluşmadan milyarlarca yıl önce başlayan bir süreçten gelen dev bir radyo sinyali tespit etti. Bu sinyal, uzayda 8 milyar yıl boyunca yol alarak günümüze ulaştı.

Galaksi çarpışmasından doğan enerji

Gigamaserlerin oluşumu, iki dev galaksinin birbirine karıştığı şiddetli birleşme süreçleriyle başlıyor. Bu çarpışma sırasında sıkışan gaz bulutları, hidroksil moleküllerini harekete geçiriyor. Sonuç olarak radyo dalgaları olağanüstü bir güçle yükseliyor ve uzaya odaklanmış bir enerji hüzmesi yayılıyor.

Bu yapı, lazerin radyo dalgaları seviyesindeki karşılığı olan maser sistemlerinin en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ortaya çıkan sinyal, milyarlarca ışık yılı boyunca yol alarak evrenin geçmişine dair bilgi taşıyor.

Kütleçekimsel merceğin büyütücü etkisi

MeerKAT teleskobu, bu güçlü sinyali HATLAS J142935.3–002836 adlı uzak bir galaksiden tespit etti. Normal koşullarda bu kadar uzak bir kaynaktan gelen radyo dalgalarının algılanması neredeyse imkânsız kabul ediliyordu.

Ancak Dünya ile hedef galaksi arasında yer alan başka bir gök cisminin oluşturduğu kütleçekimsel etki, sinyali büyütücü bir mercek gibi güçlendirdi. Bu doğal hizalanma sayesinde zayıf sinyal belirgin hale geldi ve kozmik bir “büyütme etkisi” ortaya çıktı.

Veriden kozmik haritaya

Bu keşif, saniyede yaklaşık 2,5 terabayt veri işleyebilen ileri teleskop teknolojileri sayesinde mümkün oldu. Araştırmacılar elde edilen sinyalleri analiz ederek, süper kütleli kara deliklerin beslenme süreçlerini ve galaksilerin birleşme dinamiklerini incelemeyi hedefliyor.

Gelecekte benzer sinyallerin daha sık tespit edilmesi, Samanyolu Galaksisi’nin ileride yaşayabileceği olası birleşmeler hakkında da önemli ipuçları sağlayabilir.