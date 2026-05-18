Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Bilim & Teknoloji
2 dk okunma süresi
B-Mag

8 dakika 20 saniye sonra: Güneş’siz bir Dünya'nın hikâyesi

İçeriği Paylaş

Güneş’in aniden yok olması durumunda Dünya’da yaşanacak fiziksel ve biyolojik değişimleri anlatan bilimsel senaryo: 8 dakikalık gecikmeden gezegenin donmasına kadar tüm süreç.

İnsanlığın her gün gökyüzünde gördüğü Güneş, aslında yaşamı ayakta tutan dev bir enerji kaynağıdır. Ancak bu bağın bir anda koptuğu hayali bir senaryo, evrenin işleyişine dair sert gerçekleri ortaya çıkarır. Güneş’in aniden yok olması fiziksel olarak mümkün olmasa da, böyle bir durumda Dünya’nın nasıl tepki vereceği bilimsel olarak incelenebilir.

İlk bakışta her şeyin anında değişeceği düşünülse de süreç öyle başlamaz. Evrenin temel sınırları, olayların gecikmeli olarak yaşanmasına neden olur.

8 dakika 20 saniyelik gecikme

Güneş’teki bir değişim, Dünya’ya hemen ulaşmaz. Işık ve kütleçekim etkisi uzayda saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla ilerler. Bu nedenle Güneş’in yok oluşunu hissetmemiz yaklaşık 8 dakika 20 saniye sürer.

Bu süre boyunca Dünya, hiçbir şey olmamış gibi dönmeye devam eder. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz ışık da aslında geçmişe aittir. Süre dolduğunda ise sistem tamamen değişir ve geri dönüşü olmayan süreç başlar.

Yörüngeden çıkan Dünya

Güneş’in yok olmasıyla birlikte önce karanlık çöker. Ay ve diğer gök cisimleri de ışık kaynağını kaybettiği için görünmez hale gelir.

Asıl büyük değişim ise kütleçekimin ortadan kalkmasıdır. Dünya, yörüngesinden çıkar ve uzayda düz bir çizgide hareket etmeye başlar. Aynı durum diğer gezegenler için de geçerlidir. Aralarındaki büyük mesafeler nedeniyle çarpışma ihtimali düşük olsa da sistem tamamen dağılmış olur.

Jüpiter gibi büyük gezegenler ise asteroidlerin hareketini etkileyerek yeni risk alanları oluşturabilir.

Yaşamın çöküş süreci

İlk günlerden sonra sıcaklık hızla düşer. Yaklaşık üç hafta içinde ortalama değerler suyun donma noktasının altına iner. Işık olmadığı için fotosentez durur ve bitkiler yok olmaya başlar. Bu durum besin zincirinin çökmesine yol açar.

Zaman ilerledikçe Dünya yüzeyi, mutlak sıfıra yaklaşan aşırı bir soğuğa sürüklenir. Yaşamın sürdüğü alanlar giderek daralır.

Son sığınaklar

Böyle bir dünyada yaşamın devam edebileceği alanlar çok sınırlıdır. Okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar çevresinde, yerin iç ısısıyla beslenen mikroorganizmalar varlığını sürdürebilir.

İnsanlık için ise jeotermal enerjiye sahip bölgeler, örneğin İzlanda gibi alanlar, kısa süreli yaşam merkezleri olabilir. Ancak dış enerji kaynağı tamamen yok olduğunda, bu tür sığınakların da uzun vadede yeterli olması mümkün değildir.

Benzer Haberler

Danimarka denizi doldurup yeni Kopenhag kuruyor

16.05.2026Bilim & Teknoloji

Bilim dünyasını sarsan keşif: Buz devleri aslında kaya dünyaları mı?

14.05.2026Bilim & Teknoloji

8 milyar yıl yol alan sinyal: Galaksi çarpışmasının kozmik izi

13.05.2026Bilim & Teknoloji

Washington’un yeni UFO arşivi yayımlandı: 1947’den bugüne çözülemeyen dosyalar

09.05.2026Bilim & Teknoloji

Antik gölün üzerindeki dev şehir batıyor: Mexico City’de alarm

07.05.2026Bilim & Teknoloji

Ay’dan Dünya’ya dev arşiv: NASA 12 bin Artemis II fotoğrafı paylaştı

07.05.2026Bilim & Teknoloji

İki yıldızın etrafında dönen gizemli gezegenler: Evrende sandığımızdan çok daha fazla olabilirler

06.05.2026Bilim & Teknoloji

Evrenin en soğuk noktası: Uzayın derinliklerinde donmuş bir sessizlik

04.05.2026Bilim & Teknoloji

Dünya benzeri gezegenler neden yaşanamaz hale geliyor?

02.05.2026Bilim & Teknoloji

2000 yılından bu yana çözülemeyen gizem: Küba’nın altındaki yapılar

29.04.2026Bilim & Teknoloji
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş