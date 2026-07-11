Akbank Caz Festivali'nde yıldızlar geçidi: İlk konuklar belli oldu

Dünyanın önde gelen caz sanatçılarını İstanbul'da buluşturan 36. Akbank Caz Festivali, ilk konuklarını açıkladı. Grammy ödüllü müzisyenlerden efsane isimlere uzanan güçlü programıyla festival, 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında cazseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

İstanbul'un en köklü müzik etkinliklerinden biri olan 36. Akbank Caz Festivali, bu yıl da dünya caz sahnesinin önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festivalin ilk açıklanan sanatçıları, 2026 programının uluslararası ölçekte güçlü bir seçki sunacağının sinyallerini veriyor.

26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin öne çıkan konukları arasında 10 Grammy ödüllü trompet virtüözü Arturo Sandoval, John Coltrane'in 100. yaşını özel bir projeyle anacak ünlü saksofoncu James Carter, Grammy ödüllü vokalist Nicole Zuraitis ve pan-Arap melodilerini elektronik müzikle buluşturan Lübnanlı sanatçı Yasmine Hamdan yer alıyor.

Festival programında ayrıca Güney Londra caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Joe Armon-Jones, çağdaş İngiltere cazının özgün temsilcisi Sarathy Korwar, Chicago deneysel müzik sahnesinin önemli müzisyeni Ben LaMar Gay, multidisipliner sanatçı Samora Pinderhughes ile Londra merkezli topluluk Kinkajous da sahne alacak.

Her yıl farklı kültürlerden ve müzikal yaklaşımlardan sanatçıları aynı çatı altında buluşturan Akbank Caz Festivali, bu yıl da cazın yenilikçi ve güncel seslerini İstanbul'a taşıyarak sonbahar sezonunun en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.