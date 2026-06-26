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İstanbul Life

Doğaya açılan bir okuma alanı: Sükûnet Kütüphanesi

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Abdülmecid Efendi Korusu içerisinde, göletin hemen kıyısında konumlanan Sükûnet Kütüphanesi, tabiatla iç içe, kuş seslerinin duyulduğu, sincapların dallarda gezdiği bir ortamda kitaplarla baş başa kalmak isteyenleri bekliyor. 10.000’e yakın seçkin esere ev sahipliği yapan kütüphane, nitelikli koleksiyonuyla çok yönlü bir referans alanı sunuyor.

İstanbul’un kent içindeki doğa alanlarından biri olan Abdülmecid Efendi Korusu, Sükûnet Kütüphanesi ile yeni bir kültürel hazineye kavuştu. Korunun içinde, göletin hemen yanında konumlanan kütüphan, nitelikli koleksiyonuyla çok yönlü bir referans alanı sunuyor. Doğanın dinginliği ile bilginin derinliğini bir araya getiren Sükûnet Kütüphanesi, düşüncenin yavaşladığı ve zamanın genişlediği özel bir mekân olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçilerine şehirden uzaklaşmadan farklı bir ritim sunarken; barındırdığı nitelikli koleksiyonla da çok yönlü bir referans alanı sunuyor. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un şahsi kitap koleksiyonuyla zenginleşen Sükûnet Kütüphanesi, 10.000’e yakın seçkin esere ev sahipliği yapıyor. Kütüphane koleksiyonunun omurgasını arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik odaklı yayınlar oluşturuyor. Tezcan Yaramancı, Özgen Acar, Caroline Koç,  Esra Jah Bereket ve Didem - Turgay Ciner’in bağışlarıyla zaman içinde daha da zenginleşen seçkide yaklaşık 2.000 süreli yayın ve 1.200 nadir eser yer alıyor.

Kütüphanenin en müstesna parçasını ise Rahmi M. Koç’a ait mühendislik kitaplarından oluşan dünyaca ünlü Jonathan E. Minns koleksiyonu oluşturuyor. Sadece bir koleksiyoner değil, aynı zamanda dünyanın en önemli mühendislik restoratörlerinden biri olan Minns (1938-2013), Brighton’daki The British Engineerium’un da kurucusu. Hayatını terk edilmiş pompa istasyonlarını müzeye çevirmeye ve Viktorya dönemi makinelerini yeniden canlandırmaya adamış bir isim. Sükûnet Kütüphanesi’nde yer alan koleksiyon ise, mühendisliğin sadece bir zanaat değil, korunması gereken bir sanat ve tarih disiplini olduğunu savunan Minns’in bu yaklaşımının bir yansıması niteliğini taşıyor.

Koleksiyon, 1800’lü yıllardan 2010’lu yıllara uzanan geniş bir zaman aralığında yayımlanmış eserleri kapsıyor. Bu kronolojik çeşitlilik, koleksiyona tarihsel bir süreklilik ve yüksek araştırma değeri kazandırıyor. Yaklaşık 2.600 kitaptan oluşan koleksiyon, insanlık tarihinin en gürültülü, en isli ama en dahi dönemi olan “Makineler Çağı”na adeta devasa bir ayna tutuyor.

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