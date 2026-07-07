İş Sanat’ta sezon bitmez

İş Sanat, farklı disiplinleri bir araya getiren zengin programıyla 26. sezonunu geride bıraktı. Bu sezon programı yoğun bir ilgiyle karşılanan İş Sanat yaz aylarında da sergiler, atölyeler ve özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Caz ve dünya müziğinde; yaşayan efsane Stanley Clarke, fadonun modern sesi Ana Moura, genç yetenek Rita Payés, Karayip ritimlerini hitlerle buluşturan Ivan Melon Lewis & Cuban Swing Express ve İskandinav diva Lisa Ekdahl İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle bir araya gelirken Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu da “Viva La Vida” gösterisiyle Frida Kahlo’nun yaşamını sahneye taşıdı.

İş Sanat yeni sezonunu, çellist Pablo Ferrández’i şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla buluşturduğu özel konserle açtı. Yeni Yıl Konseri’nde soprano Elena Stikhina’ya Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ederken, sezon içerisinde Kremerata Baltica ve piyanist Lucas Debargue, kontrtenor Jakub Józef Orliński ve il Pomo d’Oro topluluğu, keman virtüözü Gilles Apap ile Camerata Zürich gibi klasik müzik dünyasından önemli isimler İş Sanat sahnesinin konuğu oldu.

Yerli Projelere Büyük İlgi

Özel yerli projelerde ise Bulutsuzluk Özlemi, Göksel, Buray, Canan Başkaya, Cem Adrian ve Feridun Düzağaç sahne aldı. Şiir ve hikâye dinletileri bu sezon Sait Faik, Attila İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali’nin eserlerini usta tiyatro oyuncularının yorumlarıyla sundu. Parlayan Yıldızlar konserleri 20 genç müzisyene sahne deneyimi kazandırdı. Küçük sanatseverler ise usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın öyküsünden esinlenen yeni müzikli çocuk oyunu “Hişt Hişt!”i ilgiyle takip etti. Yoğun ilgi gören ücretsiz “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde ise Nükhet Duru, Fatih Erkoç, Yüksek Sadakat, Ayna ve Işın Karaca gibi sevilen isimler sahneye çıktı.

Sergilerle Zenginleşen Bir Sezon

İş Sanat, müze ve galerilerindeki sergilerle sezon boyu sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 12 Temmuz’a dek ziyaret edilecek süreli sergisi “Yan Yana”, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu çiftlerinin kesişen sanat yolculuklarını sunarken; kalıcı sergi “Türk Resmini İzlemek” ise 19. yüzyıl sonundan günümüze Türk resim ve heykel sanatının gelişimine ışık tutuyor. Bu sezonda Prof. Hayati Misman, Prof. Rahmi Aksungur ve heykeltıraş Ayla Turan’ın retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’nde ise yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisiyle bankanın bir asırlık tarihiyle ülkemizin iktisadi gelişimini iç içe sunarken; Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ankara Sanat Galerisi ise sergileriyle başkentin kültür sanat hayatını zenginleştiriyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocuklar için sanat ve eğlence dolu bir yaz okulu programı başlıyor.

Anadolu Sergileri Sürüyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olarak hayata geçen “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” projesi, koleksiyonundan estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan eserleri Anadolu’ya taşımayı sürdürüyor. Çal, Gelibolu, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Amasra ve Çarşamba gibi ilçelerde özel seçkiler sunan ve bugüne dek 7 bini aşkın sanatsevere ulaşan sergilerin son durağı Isparta’nın Eğirdir ilçesi oldu. Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi platformlardan ödüller kazanan proje, yılın ikinci yarısında da devam edecek.

Hareketli Bir Yaz

İş Sanat’ın yaz programı da hareketliliğini koruyor. Yeni sertifika programı “Klasik Mitoloji”nin geniş bir katılımla sürdüğü BlackBox, Temmuz’da farklı yaş gruplarından çocukların sanat tarihi, farklı disiplinler ve müzecilik pratikleriyle tanışacakları bir yaz okuluna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İş Bankası’nın yeni nesil yüzer şubesi olarak Galataport’ta hizmete giren İş Vapur ise sanat tarihi, resim, opera, edebiyat, kent hafızası ve yemek kültürü gibi birbirinden farklı konularda seminerlerin ve sohbetlerin yer aldığı zengin bir yaz programı sunmaya devam ediyor. Bugüne dek 500 bini aşkın çocuk ve gencin katıldığı ücretsiz atölyeler ise yaz boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzelerde sürüyor.



