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İstanbul Life

Avrupa'nın yükselen müzisyenleri Sound of Europe Festivali'nde buluşuyor

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Avrupa'nın yükselen müzisyenlerini Türkiye'deki dinleyicilerle buluşturan Sound of Europe Festivali, beşinci yılında 17-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek. Ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak festival, farklı müzik türlerini ve kültürleri aynı sahnede buluşturarak müzikseverlere zengin bir program sunacak.

Yazı: Selin Özavcı Tokçabalaban

Avrupa'nın yükselen müzisyenlerini Türkiye'deki dinleyicilerle buluşturan Sound of Europe Festivali, beşinci yılında dopdolu programıyla geri dönüyor. 17-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek festival, farklı ülkelerden genç sanatçıları Türkiye'deki müzikseverlerle ücretsiz konserlerde bir araya getirecek.

Festivalin İstanbul ayağı, Kadıköy'deki İstanbul Alan'da gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek konserlerde, R&B, indie ve pop'u oryantal melodilerle harmanlayan Aze, caz ile Akdeniz müziğini buluşturan Mosaïc, İspanyol rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Nacho Sarria, Alman ikili Witch 'n' Monk, Malta doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Stefan Galea, Future Husband, JazzyBit, Amar Corda Duo ve shama sahne alacak.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen genç müzisyenlerle Türkiye'den sanatçıları aynı sahnede buluşturan Sound of Europe Festivali, yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik olmanın ötesine geçiyor. Festival, farklı müzik kültürlerini bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimi destekleyen ve yeni seslerin keşfedilmesine olanak tanıyan uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Böylece katılımcılar, üç gün boyunca Avrupa'nın güncel müzik sahnesini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

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