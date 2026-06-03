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Marvel's Wolverine'den sert oynanış görüntüleri: Logan avcıların peşine düşüyor

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Sony, PlayStation State of Play etkinliğinde Marvel's Wolverine için yeni oynanış videosunu paylaştı. Çıkış tarihi, hikâye detayları ve ön sipariş bilgileri de belli oldu.

Sony, PlayStation State of Play etkinliğinin açılışını Marvel's Wolverine ile yaptı. İlk kez 2021 yılında duyurulan oyun uzun süredir sessizliğini koruyordu. Etkinlikte yayınlanan yeni oynanış videosuyla birlikte oyunun çıkış tarihi de netleşti.

Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım, 15 Eylül 2026 tarihinde PlayStation 5 için çıkacak.

Daha karanlık ve sert bir Wolverine hikâyesi

Marvel's Wolverine, Insomniac'ın Spider-Man oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Ancak stüdyo bu kez çok daha sert bir atmosfer sunuyor. Hikâye, mutantların gizlenerek yaşamak zorunda kaldığı tehlikeli bir dünyaya odaklanıyor.

Geliştirici ekibe göre mutantlar avlanma korkusuyla gölgelerde yaşamını sürdürüyor. İnsanların büyük bölümü ise onların varlığından habersiz. Mutantları koruyabilecek son grup olarak görülen Team X ise zor bir dönemden geçiyor. Logan, üç yıllık ayrılığın ardından yeniden ekibe katılıyor.


Tanıdık Marvel karakterleri de oyunda olacak

Yeni oyunda Wolverine yalnız olmayacak. Hikâye boyunca Jean Grey, Mystique ve Sabretooth gibi tanınan Marvel karakterleri de oyuncuların karşısına çıkacak.

Yayınlanan görüntülerde Logan'ın Jean Grey'in telekinetik güçleriyle birlikte kombolar yaptığı görülüyor. Bu da ilerleyen bölümlerde başka X-Men karakterlerinin de oyuna dahil olabileceğine işaret ediyor.

Savaş sistemi Wolverine'in doğasına uygun

Oynanış tarafında yakın dövüş ön planda olacak. Logan saldırdıkça, karşı hamle yaptıkça ve düşmanlarını etkisiz hale getirdikçe aldığı hasarı iyileştirebilecek.

Hasar seviyesi yükseldiğinde ise Wolverine'in daha vahşi tarafı ortaya çıkacak. Bu mod, savaş sırasında oyuncuya önemli avantajlar sağlayacak.

Ön siparişler başladı

Marvel's Wolverine, 15 Eylül 2026 tarihinde PlayStation 5 için çıkacak. Ön siparişler ise bugün içinde açılacak.

Oyunu ön sipariş verenler klasik kahverengi kostüm, yansıtıcı pençeler, ek bir yetenek puanı ve dört farklı PlayStation avatarı kazanacak.

Standart sürüm 69,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Dijital Deluxe sürüm ise 79,99 dolar olacak ve ek oyun içi içerikler içerecek.

Şu an için oyunun özel fiziksel sürümü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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