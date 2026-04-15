Alplerin masalsı köylerinde bir kış hikâyesi
Yazı: Nalan Miri Sözer
Kışın dağ yaşamı ve kayak sporu, 14 yıldır İsviçre’de yaşadığımızdan, ikiz oğullarımla birlikte yaşantımızın çok önemli kısmında yer alıyor. Çoğu Orta Avrupalı gibi, Aralık’tan Mart ayına kadar, bazen hafta sonlarında, bazen de uzun tatil yaparak Alplerdeki Gstaad, Val-d’Isère, Zermatt gibi dağ köylerinde olmayı tercih ediyoruz. Çünkü İsviçre, Fransa, İtalya ve Avusturya’yı kapsayan Alplerdeki her nokta, her pist, her yeni rota, kayakçılar için büyük heyecan vadediyor.
Kayak sporu için standartlar çok yüksek
Alpler bir doğa mucizesi olarak, Avrupa’nın en yüksek ve en geniş dağ silsilesi… Dağlar, Aralık–Nisan arasında uzun ve kar garantisi yüksek kış sezonu sunuyor. Genellikle yüksek rakım sayesinde kar kalitesi “toz kar” yani “powder” olarak bilinen kuru ve kaliteli yapıda olur. Alpler, doğal koşulları, tarihsel kayak kültürü, gelişmiş alt yapısı ve turizm desteği sayesinde, dünyadaki en önemli kayak merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Pistlerde keyifli kayak yapabilmek için kar kalınlığı ve kalitesi çok önemli. Bu dört Avrupa ülkesinin kayak merkezlerinde, yapay kar üretim sistemleri çok güçlü. Kayak kiralama, eğitim, güvenlik ekipmanları çok profesyonel. Toz kar, yani powder oranı yüksek olduğu için kaymak daha rahat. Erime–donma döngüsü daha az yaşanıyor, zemin daha homojen. Himalayalar dışındaki en iyi “freeride” alanları Alplerde bulunuyor. Isıtmalı gondollar, hızlı liftler, pist içi restoranlar ve dinlenme alanları yaygın.
En gelişmiş ulaşım ağı
Zermatt, St. Moritz, Chamonix, St. Anton gibi kayak merkezleri yıllardır uluslararası standartları oluşturan yerler. Dünyanın en modern telesiyej, gondol ve lift sistemleri Alplerde bulunuyor. Yeşil, mavi, kırmızı, siyah gibi zorluk seviyeleri çok belirgin. Pistler çok geniş ve yüzlerce kilometre boyunca kesintisiz kayabiliyorsunuz. Kayak sporu 1800’lerde Avrupa’da ortaya çıkmış ve özellikle Alpler bölgesinde çok erken gelişmiş. Birçok köyde ulusal ve uluslararası kayak yarışları düzenleniyor. 2030 Kış Olimpiyatları da Fransız Alplerinde yapılacak.
Önlemler çok güvenilir
Kayak her zaman risk barındırdığı için ekstrem spor olarak görülüyor. Bazen zemindeki bir taş ya da buz dengenizi bozup, düşmenize sebep olabiliyor. Beş yıl önce ben de zemindeki buzdan dolayı düşüp, omuzumda üç yeri kırdığım kazadan sadece bir saat sonra hastanede olmama inanamamıştım. Çünkü tüm kayakçılar, ilkokuldan ve aileden eğitimli oldukları için, yazılı olan ya da olmayan birçok etik kurala hakim. Kayaklı acil ekipler uçarcasına geliyor, yaralıyı kara ya da hava ambulansına yetiştiriyor. Güvenlik ekiplerinin, kar çığ kontrol sistemlerinin çok gelişmiş olduğunu bizzat deneyimlemiştim.
Alplerde kayak bir tutku
Kayak sonrası etkinlikler yani “après-ski” de Avrupa’ya özgü kültürel bir gelenek. Alplerdeki après-ski keyfi, günün yorgunluğunu tatlı bir coşkuya dönüştüren eşsiz bir deneyim. Kayaktan sonra, sıcacık bir dağ barına girince, çalan müzik, gülüşen insanlar ve sıcak şarap kokusu tüm atmosferi sarar. Güneş dağların arkasında kaybolurken teraslarda yapılan sohbetler, şömine karşısındaki gevşeme ve kutlama havası, kış tatiline ayrı bir büyü katar. Benim için dağlar, doğanın gücünü, gerçek hazzı ve mutluğu öğretiyor, deneyimletiyor. Mesela bir kayakçı dağda asla pes edemez. Düşer kalkar, kaldığı yerden devam eder, hedefini tamamlamadan gerçek mutluluğa ulaşamaz. Ve hiçbir kayakçı, dağcı arkadaşını yarı yolda bırakmaz. Dağlardaki bu çıkarsız, ve sporcu ruhuyla nezaket içeren yaşama bayılıyorum. Dağdan şehre her dönüşümde biraz daha hafiflerim, zirveden aşağıya inerken ruhuma derin bir huzur işler.
İsviçre’nin en güzel 3 köyü
- Zirvenin adı: Matterhorn
Ünlü Toblerone çikolatalarının amblemine ilham veren büyüleyici manzarası ve 4 bin 478 metre yüksekliğiyle, Avrupa’nın ve Alplerin en yüksek noktalarından biri olan Matterhorn, dünyanın en çok fotoğraflanan dağı olarak biliniyor. Dağın, dönerek yükselen ve sivrilen görüntüsü en belirgin özelliği. Tırmanış için tehlikeli bir zirve olan Matterhorn, 1865 yılında Edward Whymper’ın ilk tırmanışıyla dağcıların gözdesi haline geliyor. İsviçre-İtalya sınırında yer alan dağın, kuzey yüzü İsviçre’nin Zermatt kasabasına, güney yüzü İtalya’nın Breuil-Cervinia kasabasına bakıyor. Zermatt-Matterhorn bölgesi, İsviçre’de kayak sezonunun en uzun olduğu bölgelerden biri. 3 bin metreden daha yüksekte bulunan Snowpark’ta yazın kayak yapılabilecek 21 kilometrelik pist bile bulunuyor. Wolli Park ise genelde güneşli ve rüzgâr almayan konumuyla, çocuklar ve başlangıç seviyesindekiler için uygun.
Ulaşım
Zermatt’a geleneksel araçlarla değil; elektrikli minibüslerle, at arabalarıyla ya da yaya olarak ulaşım sağlanabiliyor. Köyün sessiz, karla kaplı atmosferi bu sayede korunmuş. Zermatt köyü ile Sunnegga alanı arasında çalışan bir füniküler var. Ayrıca, Gornergrat demiryolu gibi diğer raylı sistemler de dağa çıkmak ve manzarayı yaşamak isteyenler için büyük avantaj sunuyor.
Yeme içme
Chez Vrony: Findeln bölgesinde, yaklaşık 2 bin100 metre yükseklikte. Restoranın manzarası muazzam. Matterhorn’un panoramik görünümü eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Menüde kendi çiftliklerinden gelen organik etler, ev yapımı sosis ve peynir gibi geleneksel ve dağ usulü ürünler var.
Findlerhof: Findeln bölgesindeki bu dağ restoranının harika bir atmosferi var. Menü, İsviçre ve İtalyan mutfağının etkilerini taşıyor. Rösti, risotto, ravioli gibi yemekler öne çıkıyor. Geniş terasından Matterhorn manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.
Lusi Brasserie: Grand Hotel Zermatterhof bünyesinde; daha rahat ve klasik brasserie stili bir restoran. Menüde Viyana şinitzeli, steak tartare, burger gibi Fransız ve uluslararası yemekler var. Hava iyiyse, terasta oturmanızı öneririm; manzara ve ambiyans çok keyifli.
- Madonna'nın gözdesi Gstaad
İsviçre’nin güney batısında, Bern Kantonu’nun Almanca konuşulan bölümünde yer alan Gstaad, Alplerin en çok ilgi gören, jet sosyetenin de uğrak noktası olan rotalarından biri. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 50 metre yükseklikte yer alan Gstaad, 9 bin 200 kişilik nüfusa sahip.
Köy, lüks otelleri, gurme restoranları, şık mağazalarının yanı sıra, yılın farklı zamanlarında gerçekleşen etkinlikleriyle yıl boyu turist çekmeyi başarıyor. Aralık ayında Gstaad Palace Otel’de Ferrari ve Maserati müzayedeleri, Ocak’ta Balon Haftası, Şubat’ta klasik müzik festivali, Mart’ta karda golf turnuvası, Temmuz ve Ağustos’ta Credit Suisse Open tenis turnuvası, Ağustos’ta Hublot Polo Glof turnuvası ve Temmuz’dan Eylül’e kadar süren Menuhin Gstaad müzik ve tiyatro festivaliyle bölge, yıl boyu canlı kalıyor.
Başlangıç seviyesindeki kayakçılar için çok uygun olmayan bölge, birçok keyifli kayak rotasına sahip. Rothorn, Gornergrat, Trockener, Steg, Matterhorn Glacier Paradise, Plateau Rosa ve Cervinia’da yer alan Tehodul Pass, Colle Superiore’deki kırmızı pistler, orta ve ileri seviye kayakçılar için ideal denilebilir. Gstaad’da kaymak dışında yapılabilecek pek çok keyifli aktivite bulunuyor. Fayton gezisiyle çevreyi keşfedebilir, husky’lerle kızak yapabilir, karda golf deneyimi yaşayabilir ya da balon turuna çıkabilirsiniz. Gstaad’daki lezzet vahalarından Restaurant Chesery ve La Bagatelle en sevdiklerimiz arasında. Sonnenhof, Sommet, The Alpina Lounge & Bar ve Avenue Montagne de gastronomi meraklılarının tercih edebileceği restoranlar.
Ulaşım
Gstaad’a ulaşmanın en rahat yolu, Zürih veya Cenevre (GVA) havalimanına uçup, yola oradan trenle devam etmek. Yol, Cenevre’den de, Zürih’ten de ortalama iki, iki buçuk saat sürüyor. Trenler genellikle Montrö, Zweisimmen veya Bern üzerinden bir aktarma yapıyor. Bu yolda Golden Pass güzergâhının bir kısmından geçildiği için manzara çok keyifli.
Yeme-içme
Sonnenhof Restaurant: Yaratıcı tabaklar ve geniş şarap listesiyle ünlü şef restoranı, Gstaad’ın hemen yanında yer alıyor. Bölgenin en sevilen fine-dining mekânlarından biri. Muhteşem dağ manzarasına sahip, akşam yemeği için ideal. Romantik, sakin ve çok kaliteli bir ambiyansı var.
Bergrestaurant Eggli: Eggli gondoluyla kolay erişilen popüler bir dağ restoranı. Güneşli terası, manzarası ve modern İsviçre mutfağıyla çok tercih edilen bir adres. Öğle yemeğinde rösti, macaroni (Alp makarnası) ve yerel peynirlerle öne çıkıyor.
- Dört mevsim Crans-Montana
Crans-Montana, Valais kantonunda, Sierre vadisi üzerindeki güneşli platoda yer alan şık bir tatil ve kayak merkezi; toplamda yaklaşık 140 kilometrelik kayak pistine sahip. Bölge, Plaine Morte Buzulu ile de bağlantılı… Pistlerin en yüksek noktası burada bulunuyor; yükseklik 2 bin 927 metreye kadar çıkıyor. Merkez, özellikle kadınlar için “Mont Lachaux” adıyla bilinen bir Dünya Kupası pistine ev sahipliği yapıyor. Bu pist teknik olarak zorlu ve manzarası hayli etkileyici.
1893’te Montana’da açılan Hôtel du Parc, bölgedeki ilk otellerden biri; bu, Crans-Montana’nın turizm yolculuğunu başlatan adımlardan. Bu bölge aslında, Crans-sur-Sierre ve Montana köyleriyle oluşmuş. Zamanla köyler birleşmiş ve hem kış turizmi, hem de yıllık etkinlikler açısından önemli bir destinasyon ortaya çıkmış. 1911’de, Sierre kasabasını Crans-Montana’ya bağlayan 4.2 kilometrelik füniküler devreye girmiş. Bu, bölgeyi erişilebilir kılan önemli bir gelişme olmuş. Aynı yıl, kayakçı Arnold Lunn tarafından düzenlenen ve “Kandahar Cup Challenge” adı verilen yarış, modern Alpin kayak yarışlarının tarihine damga vurmuş. 1939’da bölgede düzenlenen Avrupa Masters golf turnuvası, Crans-Montana’yı sadece kış değil yaz turizmi açısından da popüler hale getirmiş. 1987’de ise Alp Dağları’nda düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası burada gerçekleşmiş; böylece Crans-Montana, uluslararası kayak haritasına güçlü bir şekilde yerleşmiş.
Crans-Montana, aile dostu bir destinasyon olarak da öne çıkıyor. Çocuklar ve yeni başlayanlar için uygun pistler ve tesisler mevcut. Serbest stil tutkunları için Alaïa Chalet adı verilen kapalı-açık bir aksiyon merkezi var. Kayak, snowboard ve paten yapmak mümkün.
Bölgede yapılabilecekler sadece kış sporları ile sınırlı değil: Her yıl Caprices Festival gibi müzik etkinlikleri düzenleniyor. Sonbaharda veya yazın, European Masters turnuvası golf tutkunları için büyük bir çekim noktası. Crans-Montana ayrıca canlı bir konaklama ve konferans destinasyonu: Restoranlar, galeriler, butik dükkânlar ve eğlence mekânları, Crans tarafında yoğunlaşmış. Crans-Montana, tarihi dokusu, prestijli etkinlikleri, zengin konaklama seçenekleri ve muhteşem doğasıyla kış tatilinden öte, unutulmaz bir deneyim vadediyor.
Ulaşım
Sierre’den Crans-Montana’ya füniküler ile ulaşmak mümkün: tren-füniküler kombinasyonu pratik ve manzaralı bir yolculuk sağlıyor. İsviçre’nin içinden tren bağlantıları hayli güçlü; havaalanı erişimi de nispeten rahat.
Yeme-içme
Restaurant LeMontBlanc: Modern Fransız mutfağı ve mevsimsel malzemeler kullanılıyor. Panoramik dağ manzaralı pencereleriyle hem ortam hem lezzet açısından “şık bir deneyim.”
L’Ours: Fine dining seviyesinde, modern öğelerin yanında geleneksel Alpler izlerini de taşıyan bir restoran. Beş ila sekiz yemekli menüler sunuyor, Valais (şarap bölgesi) şaraplarıyla eşleşme öneririm.
- Avusturya’nın yıldızı Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn, Avusturya’nın Salzburg bölgesinde, Kaprun yakınında yer alan ünlü bir buzul kayak merkezi. Rakımı yaklaşık bin 976 metre ile 3 bin 29 metre arasında değişiyor. Ayrıca bölge, Alpin Card sistemine dahil, yani geniş bir lift-ağ ve beraberinde gelen avantajlı kart seçenekleri mevcut.
Kitzsteinhorn’da toplamda 41 kilometrelik pist ağı var (mavi, kırmızı ve siyah); bu pistler farklı seviyedeki kayakçılara hitap ediyor. Buzul alanındaki pistler hayli geniş ve doğal karla kaplı; manzara yüksek dağ siluetleriyle etkileyici. Aileler ve yeni başlayanlar için Maiskogel bölgesi ideal: Daha sakin ve kolay pistlerle dolu. Kitzsteinhorn, freeride (serbest stil) severler için popüler bir nokta. Beş farklı freeride rotası bulunuyor. Sapma yapıp pist dışı kaymak ya da serbest stil yapmak isteyenler için “snowpark”lar ve bir superpipe da mevcut. Zirvede, Top of Salzburg adında bir panoramik gözlem platformu bulunuyor ve 3 bin 29 metrede olağanüstü manzaralar sunuyor. “Gipfelwelt 3000” adlı bölümde bir National Park Gallery var. Burada dağların ekolojisi, doğal yaşam ve buzul coğrafyası hakkında ilginç bilgiler alınabiliyor. Kitzsteinhorn, yaz aylarında da ayrı bir doğa cenneti: Yürüyüş rotaları, dağ bisikleti yolları ve rehberli milli park turlarıyla dört mevsim aktif bir alan. Yazları gelip, kar keyfini yine de yapmak isteyenler için “Ice Arena” adı verilen bir eğlence bölgesi var..
Konaklama
Tauern SPA Kaprun: SPA, havuz ve wellness imkânlarıyla dinlenmek için mükemmel.
Lederer’s Living: Modern, panoramik manzaralı.
Das Alpenhaus Kaprun: Konforlu ve ski-shuttle erişimli.
Yeme-içme
Hilberger’s Beisl: Yerel Avusturya yemekleri servis ediliyor, sıcak bir ortama sahip.
Baumbar: Bar tarzı yemekleri ve kokteylleriyle konuklarına eğlenceli akşamlar vadediyor.
Kitsch & Bitter: Avusturya ve dünya mutfağını bir arada sunuyor.
Der Dorfstadl: Rustik dağ evi, şinitzel ve et yemekleriyle ünlü.
Gletscherjet Restaurant: Panoramik terasa sahip, geleneksel yemekler sunuyor.
Alpine Centre Restaurant: Menüde hızlı, pratik ve lezzetli seçenekler yer alıyor.
- İtalyan kasabası Val Gardena: Dolomitlerin kalbi
İtalya’nın kuzeyinde, Dolomitlerin kireç taşından oyulmuş dev siluetleri arasında saklanan Val Gardena, kış aylarında gerçek bir masal diyarına dönüşür. Ortisei, Santa Cristina ve Sëlva’dan oluşan bu üçlü, yalnızca bir kayak merkezi değil; doğanın zarafetiyle insan elinin estetiğinin buluştuğu kusursuz bir vadi. Her köşesinde hem İtalyan hem Ladin kültürünün izleri hissedilir. Val Gardena’ya gelip de kayak alanı Sellaronda turunu yapmamak olmaz. Turuncu veya yeşil rota fark etmez, ikisi de Dolomitlerin dört önemli dağ geçidini birbirine bağlayan eşsiz bir yolculuk. Bir gün boyunca vadiler arasında süzülür, Corvara’dan Arabba’ya, Canazei’den Sëlva’ya geçersiniz. Günün sonunda geri dönerken teleferikten görünen kızıl ışıklı akşam manzarası, tüm yorgunluğun ödülü olur. Val Gardena’dan geniş bir platoya doğru açılan Alpe di Siusi, gün ışığını en güzel toplayan yerlerden biridir. Güneşli bir kış gününde, sessizliğin içinde süzülerek kayak yapmak insanın içini yumuşatır. Bu bölge, doğayla sakin bir buluşma arayanlar için bir cennettir. Val Gardena, ilk gelişte etkileyen, ikinci gelişte aşk yaratan, üçüncü gelişte ‘ev’ gibi hissettiren nadir dağ vadilerinden biri. Sadece kayak pistleriyle değil; kültürü, mutfağı, manzarası ve atmosferiyle dört dörtlük bir kış destinasyonu.
Konaklama
Hotel Gardena Grödnerhof (Ortisei): Lüks SPA, mükemmel konum.
Hotel Acadia (Sëlva): Slope’a yakın, butik otel.
Hotel Tyrol (Sëlva): Dağ atmosferi, sıcak ve konforlu.
Yeme-içme
Tubladel Ortisei: Bölgenin en popüler klasik restoranı.
Gourmet Restaurant Anna Stuben: Michelin seviyesinde deneyim.
Jimmy Hütte: Et, makarna ve güneşli teras için çok ideal bir adres.
Rino (Sëlva): Bölgenin efsane pizza & pasta noktası.
- Fransa’nın kartpostal köyü: Megève
Megève, Fransız Alplerinin en eski ve en zarif kayak köylerinden biri. Faytonları, süslenmiş ağaçları ve sokak barlarıyla köy meydanı masal diyarında hissettir. 1920’lerde Rothschild ailesi tarafından “Fransız St. Moritz’i” olarak tasarlanmış ve o günden beri şık butik mağazaları, taş döşeli sokakları, atlı kızakları ve geleneksel chalet mimarisiyle doğal bir alp köyü atmosferini lüksle birleştiriyor. Köyde trafik çok sınırlı olduğu için yürürken her şey yavaş, sakin ve zamansız hissettiriyor. Akşamları meydandaki ışıklandırma ve küçük pastanelerin kokusu Megève’e büyülü bir hava katıyor. Köy, Evasion Mont-Blanc adlı geniş bir kayak alanına bağlı ve toplamda 400 kilometreye yakın piste erişim sunuyor. Mont d’Arbois, köyden gondolla kolayca çıkılan, geniş ve rahat pistleriyle en popüler bölge. Rochebrune, hem orta seviye hem de panoramik pistleriyle keyifli; sabah güneşi alan geniş yamaçları var. Le Jaillet ise daha sakin, geniş manzaralı pistler ve daha az kalabalık isteyenler için ideal. Kayak alanı çok çeşitliliğe sahip; uzun mavi pistler yeni başlayanları rahat ettirirken, kırmızı ve siyah pistler ileri seviye kayakçılara akıcı ve teknik parkurlar sunuyor. Ayrıca orman içi pistleri ve açık dağ yüzeyleri Megève kayak deneyimini daha romantik ve panoramik kılıyor. Megève sanatla da iç içe bir köy. Kış boyunca meydan ve sokaklarda geçici çağdaş sanat enstalasyonları sergileniyor. Köyde çok sayıda galeri, özellikle yerel fotoğrafçılar ve Alp temalı ressamlar için vitrin görevi görüyor. Megève aynı zamanda klasik müzik konserleri, küçük tiyatro performansları ve butik sergilerle kültürel olarak canlı bir merkez. Modern sanat ve Alp el sanatlarının bir araya gelmesiyle köy, geleneksel ve modern estetiği bir arada yaşatıyor.
Konaklama
Le Chalet Zannier: Beş yıldızlı lüks dağ oteli; rustik-şık dekorasyonu ve geniş odalarıyla yüksek hizmet kalitesi sunuyor. Kayak sonrası keyif yapılabilecek SPA’sı, rahat dinlenme alanları ve yemek için kaliteli restoranıyla öne çıkıyor.
L’Alpaga: Megève’nin sakin bir bölgesinde, modern-rustik tarzda yeniden düzenlenmiş chalet-hotel. İki restoranı bulunuyor.
Yeme-içme
Flocons de Sel (3 Michelin yıldızlı): Megève’in en ünlü fine-dining adresi. Şef Emmanuel Renaut’un dağ ürünlerini modern tekniklerle yorumladığı, üst düzey bir gastronomi deneyimi sunuyor. Şık, sakin ve rafine bir ortamı var.
La Ferme de Mon Père: Lüks ve rustik modern bir restoran. Chalet stilinde, sıcak ve sofistike bir ambiyans. Modern Fransız mutfağıyla, yerel ürünleri birleştiren yaratıcı tabaklarıyla bilinir. Gurme lezzetleri ve etkileyici sunumları sevenler için mükemmel bir seçenek.