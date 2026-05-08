Baharın gelişini ilan eden sergiler
İstanbul’da bahar, sanat takvimini de hareketlendiriyor. Kentin müzeleri, galerileri ve sanat mekânları yeni sergilerle sezonu karşılıyor.
Hazırlayan: Selin Özavcı Tokçabalaban
Gözlerinden Öperim
61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu
- 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisi yer alacak. Başak Doğa Temür küratörlüğündeki sergi, sanatçının fotoğraf, video, kolaj ve tekstil gibi farklı mecralara yayılan pratiğini, Venedik için üretilen yeni büyük ölçekli yapıtlarla birlikte ele alıyor. Güreş’in toplumsal cinsiyet, göç, aidiyet ve gündelik hayattaki eşitsizlikleri şiirsel ama politik bir dille işleyen üretimi, bu kez mekânla kurduğu bedensel ilişkiyi de öne çıkaran bir yerleştirme kurgusuyla izleyici karşısına çıkacak.
Tüm Renklerin Aryası
İstanbul Modern
- İstanbul Modern’de açılan Tüm Renklerin Aryası, Semiha Berksoy’un opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat arasında kurduğu benzersiz yaratıcı evreni geniş bir seçkiyle yeniden gündeme taşıyor. Türkiye’de bugüne kadarki en kapsamlı Semiha Berksoy sergilerinden biri olan bu sergi, sanatçının erken dönem desenlerinden opera temalı resimlerine, otoportrelerinden çarşaf resimlerine uzanan çok yönlü üretimini tematik bir kurgu içinde ele alıyor. Ses kayıtları, fotoğraflar, efemera ve film kesitleriyle zenginleşen seçki, Berksoy’un sahneyi yalnızca oynanan değil, yaşanan bir alan olarak kuran sanat anlayışını görünür kılıyor.
Nova Prophetia
Bozlu Art
- Kerem Ağralı’nın ‘Nova Prophetia’ başlıklı kişisel sergisi, zamanı doğrusal bir akış olarak değil, iç içe geçen katmanlar olarak ele alan resimleri bir araya getiriyor. Geçmiş, şimdi ve geleceği aynı yüzeyde buluşturan sanatçı, mekânı ve zamanı doğrudan tarif etmek yerine, sınırları belirsiz düşünsel alanlar kuruyor. Fantastik figürler, bilimkurgu, Doğu felsefesi ve kuantum düşüncesiyle temas eden bu yeni seçki, ihtimallerle ilgilenen bir resim evreni öneriyor.
Surface
Ruzy Gallery
- Thom Oosterhof küratörlüğünde gerçekleşen, Adam Parker Smith, Christian Holze, Márton Nemes ve Peter Cvik’in işlerini bir araya getiren sergi; heykel, resim ve yerleştirme arasında dolaşarak malzemenin nasıl dönüştüğüne, yüzeyin nasıl kayganlaştığına, görsel deneyimin nasıl derinleştiğine odaklanıyor. Tanıdık formları beklenmedik yönlere çeken seçki, malzeme odaklı çağdaş üretimleri takip edenler için dikkat çekici bir durak.
CI Bloom
Lütfi Kırdar Rumeli Salonu
- Contemporary Istanbul’un bahar edisyonu CI BLOOM, 15–19 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda beşinci kez izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri bir araya getiren fuar, özellikle genç, deneysel ve güncel üretimlere odaklanan yapısıyla öne çıkıyor. İlkbahar sezonunun en hareketli sanat buluşmalarından olan CI BLOOM, çağdaş sanat sahnesindeki yeni isimleri, yeni yönelimleri ve taze karşılaşmaları bir arada görmek isteyenler kaçırılmaması gereken bir etkinlik.
Takımyıldızları (Veya be yapacağımızı bilmiyoruz…)
G-Art Galeri
- G-Art Galeri’de açılan Takımyıldızları (veya ne yapacağımızı bilmiyoruz…), çağdaş sanatın bugün nasıl bir düşünme ve direnme alanı kurabildiğini tartışmaya açıyor. Vahap Avşar küratörlüğündeki grup sergisi, sınırsız bağlantı olanaklarıyla örülü çağımızda eşzamanlı olarak derinleşen yalnızlık, gözetim ve kontrol mekanizmalarına sanat üzerinden bakıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiren seçki, çağdaş dünyanın parçalı yapısını “takımyıldızı” metaforu etrafında düşünmeye çağırırken, estetik ile eleştirel düşünce arasındaki gerilimi de görünür kılıyor.