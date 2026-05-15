Mum ışığı, müzik ve tarihi mekânlar: Candlelight Konserleri

Binlerce mumun çevrelediği tarihi bir salon ve sahne… Mozart’tan Coldplay’e, Vivaldi’den Abba’ya geniş bir yelpazede müzik seçkisi… Son yıllarda dünyanın birçok şehrine yayılan Candlelight konserleri, adından söz ettiren bir kültür deneyimi. Bu deneyimi İstanbul’da yaşamak isteyenler için iyi haber: Grand Pera ve Kadıköy Sineması, Candlelight konser serisini ağırlıyor. Konser dizisiyle ilgili merak edilen başlıkların izinde, mum ışığının ve eşsiz notaların arasına uzanıyoruz.

Konsept, İspanya merkezli teknoloji ve deneyim platformu Fever tarafından 2019’da Madrid’de hayata geçirildi. Amaç, özellikle klasik müzik gibi ‘zor’ bulunan bir müzik dalını, cazip bir atmosfer içinde seyircilerle buluşturabilmekti. Özellikle genç izleyicilerin samimi alanlarda, daha kısa süreli performanslar izleme ve bunun yanında özel bir deneyim yaşama arayışı, Fever’ı mumlarla donatılmış bir salon ve sahne kullanma ﬁkrine götürdü.

Konserler ne tür mekânlarda yapılıyor?

Tarihi, kendine ait bir dokuya sahip, bir yandan da mümkünse samimi salonlar tercih ediliyor. Örneğin Paris’te ya da Amsterdam’da bir kilise, Hindistan’ta bir amﬁtiyatro, Arjantin’de tarihi bir tiyatro salonu… Mekânlar alışık olunan konser salonları değil. Bu da izleyiciye müziğin yanı sıra mekân deneyimi de yaşatıyor.

Bir konser için kaç mum kullanılıyor?

Konser mekânının büyüklüğüne göre mum sayısı da değişiyor. Ortalama olarak küçük salonlarda bin ila 1500 mum, orta ölçekli sahnelerde 2 bin ila 3 bin mum, büyük tarihi mekânlarda ise 4 bin ve üzeri mum kullanılıyor. Tabii ki bunlar yangın tehlikesine karşı led mum oluyor. Bu yüzden endişeye gerek yok.

Bugüne kadar nerelerde kaç konser düzenlendi?

Candlelight konserleri, 2019’da hayata geçirildikten sonra asıl ivmesini pandemi sonrasında, 2022 itibariyle kazanmaya başladı. Konsept, ilk günden bu yana dünya genelinde 150’den fazla şehirde milyonlarca kişiye ulaştı. ABD’den Hindistan’a, Fransa’dan Endonezya’ya, Türkiye’den Güney Kore’ye konserlerin gitmediği ülke yok gibi…

Sahnede kimler tarafından, ne tür müzik icra ediliyor?

Candlelight konserlerinin sabit bir orkestrası yok, konser hangi şehirde düzenlenecekse o ülkenin yerel müzisyenleri sahnede oluyor. Orkestra genellikle yaylı kuartetten oluşuyor; ekibe bazen piyano da katılıyor. İster Mozart ya da Vivaldi gibi klasik müzik eserleri çalınsın, ister Ed Sheeran, Coldplay, Phil Collins gibi çağdaş sanatçılar… Başrolde yaylılar var.

Konserler ne kadar sürüyor?

Bu konseptin öne çıkan hedeﬂerinden biri ara olmadan kısa süreli müzik performanslarına yer vermek. Bu yüzden konserler tek bölüm halinde yaklaşık bir saat sürüyor.

Bu konsept hangi izleyici grubuna hitap ediyor?

Organizatör şirket Fever’ın amacı, başta da belirttiğimiz gibi klasik müzik deneyimini zor ve mesafeli algısından çıkararak daha ulaşılabilir ve keyif alınabilir bir formatta izleyicilerle buluşturmak. Bu açıdan bakıldığında da şehirli, yaşları 30-55 arasında değişen bir kitlenin konserlere ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Özellikle de kadınların daha çok ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bunda, yaratılan romantik atmosferin etkili olduğunu düşünmek tuhaf olmaz. Sevgilisini romantik bir etkinliğe götürmek isteyen erkekler için de Candlelight konserlerinin aranan fırsat olduğunu söyleyebiliriz. İnsan ruhuna iyi gelen mum ışıkları arasında kendinizi yaylıların müzik ziyafetine bırakmak çarpıcı bir deneyim.

Konser, Türkiye’de nasıl ve nerelerde izlenebilir?

Konseptin Türkiye’deki adresi İstanbul. Beyoğlu’nun tarihi dokusuyla öne çıkan yapılardan biri olan Grand Pera, Candlelight konserlerini Emek Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturuyor. Konser serisi, Grand Pera’daki yolculuğuna 7 Şubat’ta Ed Sheeran x Coldplay ve Queen vs. ABBA performanslarıyla başladı. Kadıköy Sineması da bir başka adres. Fever’ın güncel takvimine göre Kadıköy Sineması’nda da Mayıs ve Haziran’daki belli tarihlerde Candlelight konserleri izlenebilecek. Konser takvimini feverup.com/tr adresinden takip edebilirsiniz, biletler de aynı adresten alınıyor.