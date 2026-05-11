İstanbul’da keşfedilecek yeni lezzetler ve deneyimler

Bahar, şehre en güzel halini getiriyor. Sokaklar doğanın renkleriyle yeniden canlanırken, mimozaların yerini çoktan rengarenk laleler almaya başladı. Dünyada fırtınalar kopuyor olsa da doğa kendi ritminde ilerliyor; kuru dallar yeniden çiçekleniyor, şehir ise yavaş yavaş beklenen o sıcak ve canlı atmosferine kavuşuyor.

Türkiye’de de büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef, her sezon yeni ve başarılı isimleri ekranlara taşıyor. Dereceye girmiş olsun ya da olmasın, yarışmadan çıkan pek çok isim bugün sosyal medya projeleriyle ya da kendi restoranlarını açarak gastronomi dünyasında yoluna devam ediyor. Sulu bir ev yemeği mi, sokak lezzeti mi yoksa nefis bir kanat mı yoksa Michelin yıldızlı bir menü mü? Sizin için MasterChef mutfağından çıkan bu isimleri ve adreslerini listeledik.

Kızıl Sakal Sandviç: MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı. Kızıl Sakal’ın Mutfağı; Kadıköy, Ataşehir ve Bursa’da şubeleri var. Yaratıcı sandviç çeşitleriyle öne çıkıyor. @kizilsakalsandvic

Wake N Bake: Araz Aknam’ın Acıbadem’de açtığı mekânda kahvaltıdan sokak lezzetlerine, salata ve zeytinyağlılardan füzyon tatlara ve tatlılara, hatta taş fırın ürünlerine uzanan geniş bir menü sizi bekliyor. @wakenbakeacibadem

White Burger by Serhat Doğramacı: MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı’nın imzasını taşıyan White Burger, iddialı hamburgerleriyle dikkat çekiyor. Mekân, Fransa merkezli restoran derecelendirme rehberi Gault&Millau Türkiye 2025’te Gourmand Table Street Food kategorisinde 12/20 puan ve 1 Şapka ile ödüllendirildi. White Burger’ın Beşiktaş, Moda, Ataşehir, Nişantaşı, Yeniköy, Ümraniye, Maltepe ve Beylikdüzü’nde şubeleri bulunuyor. Şefin ayrıca Bodrum’da Mezra Yalıkavak markası bulunuyor. Sürdürülebilir tarım ve geri dönüşüm yaklaşımıyla öne çıkan mekân, Michelin Yeşil Yıldızı, Yılın En Genç Şefi Ödülü ve Michelin Rehberi 2025 seçkisi ile de dikkat çekiyor. @whiteburgertr @mezra.yalikavak

Kanatçı Ayaz: Ayaz Geçer’in markası Kanatçı Ayaz, Maslak, Ümraniye’de hizmet veriyor. Acılı ya da acısız kanat seçenekleriyle öne çıkan mekânda, kendi fırınlarında hazırlanan ekmekler günün her saati sıcacık ve taptaze şekilde servis ediliyor. @kanatci.ayaz

Kavurmacı Efe Kemal: MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu Metin Yavuz’un markası Kavurmacı Efe Kemal; Maslak, Ataşehir, Caddebostan, Sirkeci ve Sakarya’da hizmet veriyor. Lezzetli kavurmasını kendi hazırladıkları ekmeklerin arasında servis eden mekân, “Ixir” adını verdikleri yeşil sosuyla bu lezzeti daha da zenginleştiriyor. @kavurmacıefekemal

Asırda Döner: MasterChef’in sevilen yarışmacılarından Alican Sabunsoy’un markası Asırda Döner, Maslak’ta hizmet veriyor. Lezzetli döner arayanların mutlaka uğranması gereken adreslerden biri. @asirdadoner

Really Fried Chicken: Yağız Özçelik’in açtığı Really Fried Chicken, çıtır tavuklarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş ve Zorlu Center’daki şubelerinde servis edilen kızarmış tavukların yanında patates kızartması eklemeyi unutmayın. @really.friedchicken

Sini Ethnic Omakase: Burcu Önal’ın imzasını taşıyan Sini Ethnic Omakase, Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini şık sunumlarla buluşturuyor. Taş fırında, odun ateşinde üç gün pişen et suyuyla hazırlanan ramen ise mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında. @siniethnic

Ahval Restoran: Gamze Tosun’un Arnavutköy’deki Ahval Restoranı, geleneksel lezzetlerin yanı sıra sulu yemekleriyle de dikkat çekiyor. @ahvalrestorant_arnavutkoy

Köfteci Sergen: MasterChef’in popüler isimlerinden Sergen Özen’in açtığı mekân, Kadıköy ve Tekirdağ’da hizmet veriyor. Köftenin yanı sıra serpme kahvaltı da mekânın sevilen seçenekleri arasında. @koftecisergentr

Hasan Şef: MasterChef 2021 sezonunu ikincilikle, All Star sezonunu ise üçüncülükle tamamlayan Hasan Biltekin’in mekânı Nevşehir’de sizi bekliyor. Mekânda hamburgerlerin yanı sıra farklı tatlı seçenekleri de dikkat çekiyor. @hasanseftr

Epic Burger İskele: Kıbrıs’ta da MasterChef 2020 sezonunda yarışan Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz’in birlikte açtığı İskele’de bulunan mekânda lezzetli burgerlerin yanı sıra dolgulu patates kızartmaları da oldukça popüler. @epicburgeriskele

Tavuk Gurusu: MasterChef Türkiye’nin popüler isimlerinden Barbaros Yoloğlu’nun Maslak’ta açtığı Tavuk Gurusu, özel tarifleriyle dikkat çekiyor. @tavukgurusu

Usül Döner: Emre Ün’ün lezzetli reçetesi için rotanızı Silivri’ye çevirebilirsiniz. Usül Döner markasıyla kapılarını açan mekânda soslu ve lezzetli döneri deneyimleyebilirsiniz. @usul.doner

Az orta: Etin şiş haliyle sunulan lezzetleri denemek için MasterChef’in sevilen isimlerinden Kerem Bilginer’in yakın zamanda açtığı Az Orta adlı mekâna gidebilirsiniz. Maslak’ta yer alan mekânda yemek sonrası tahin soslu cevizli irmik helvası “Saye” yi denemeyi unutmayın. @az.orta

Şampiyon Lezzetler: 2023 MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli’nin Maslak’ta yer alan Şampiyon Lezzetler adlı restoranında, tanıdığımız geleneksel tatlar ünlü şefin yorumuyla sunuluyor. @sampiyonlezzetlerr

Dayanıklılığın yeni sahnesi: HYROX

Dünyanın en popüler fitness yarışlarından biri olan HYROX, Şubat ayında Türkiye’de ilk kez İstanbul’da düzenlendi. Global spor takviminde önemli bir yere sahip olan yarışın ardından sosyal medyada esen HYROX rüzgarı hala devam ediyor. Sekiz farklı fonksiyonel istasyonun arasında 1 kilometrelik koşuların yer aldığı HYROX parkuru, güçlü bir kondisyon, dayanıklılık ve strateji gerektiriyor. Avrupa’da olduğu gibi HYROX antrenmanlarının yapılabildiği stüdyolar da artık İstanbul’da kapılarını açmaya başladı. 1–2 Ağustos tarihlerinde yeniden İstanbul’da gerçekleşecek yarışmaya ise şimdiden büyük ilgi var.

Siz de bu heyecan verici yarışa hazırlanmak ve HYROX antrenmanlarını deneyimlemek isterseniz, İstanbul’daki farklı merkezlerde hazırlanan programlara göz atabilirsiniz:

Selin Sargut - HYROX Türkiye Elçisi, Hyrox Performance Coach / Balaban Hybrid Training, Caddebostan

Selin Sargut - HYROX Türkiye Elçisi, Hyrox Performance Coach / Balaban Hybrid Training, Caddebostan Ogeday Girişken - HYROX Türkiye Elçisi / Sporlax, Suadiye

Ogeday Girişken - HYROX Türkiye Elçisi / Sporlax, Suadiye Özgür Tetik - O’people Community, Sarıyer

Özgür Tetik - O’people Community, Sarıyer Halil Kılıç - 7.15 Units, Maslak

Halil Kılıç - 7.15 Units, Maslak Furkan Şen - Maximus.training, Erenköy

Şehrin içinde Recovery zamanı

Şehrin bitmeyen temposu, gündemin yoğunluğu ve günlük koşturmaca arasında kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Bazen durup bedeninizi dinlemek, ona küçük bir mola vermek sandığınızdan çok daha iyi gelebilir. Anadolu Yakası’nda, Kadıköy’de yer alan Life On Concept, tam da bu noktada şehir hayatının içinde bir nefes alanı sunuyor. Son yıllarda sıkça duyduğumuz recovery, yani toparlanma süreci, yalnızca profesyonel sporcular için değil; yoğun tempoda yaşayan herkes için önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Kasların gevşemesi, dolaşımın desteklenmesi ve bedenin yeniden enerji kazanması için uygulanan fizyoterapi teknikleri günlük yaşam kalitesini yükseltiyor. www.lifeonconcept.com

Charm detaylarıyla yeni Vans stili

Vans, yakında satışa sunacağı Charms Pack koleksiyonuyla ikonik sneaker modellerine eğlenceli ve kişisel bir dokunuş katıyor. Koleksiyonun öne çıkan modeli LX Authentic 44 Charms, farklı renk seçenekleri ve çıkarılabilir charm aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Seride ayrıca LX Old Skool Charms modelleri de yer alıyor. Eskitilmiş taban detayı, zengin dokular ve farklı bağcık alternatifleri ise tasarıma özgün bir karakter kazandırıyor.

İki yaka, tek madalya

İstanbul’da koşmanın en güzel yanlarından biri de şehrin iki yakasını adımlamak. Siz hâlâ koşuya başlamadıysanız, Nisan ayında gerçekleşecek Bosphorun Quarter Marathon’u ajandanıza ekleyebilirsiniz. Serinin ilk etabı 5 Nisan’da Caddebostan Sahili’nde 10,5K, ikinci ayağı ise 11 Ekim’de Bebek Sahili’nde gerçekleşecek. Her iki etapta kazanılan madalyalar birleştiğinde İstanbul Boğazı’nı simgeleyen özel bir tasarım ortaya çıkıyor ve yarışın hikayesi tek bir madalyada tamamlanıyor. İstanbul’un iki yakasında sahil boyunca koşarken hem ritminizi yakalayabilir hem de şehrin en güzel manzaralarında koşmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Unutmad an hatırlatalım: Bu yarış aynı zamanda 19 Nisan’da gerçekleşecek İstanbul Yarı Maratonu için bir kriter yarışı. Belirlenen süre içinde koşarak yarı maratona katılma hakkı kazanabilirsiniz. Parkurda buluşalım! https://bosphorun.istanbul

Şehirde doğa ile baş başa kalabileceğiniz adresler

Bahar geldiğine göre doğayla buluşmak için artık bahane aramaya gerek yok. Kuru dalların yeniden yeşermesini izlemek, çiçeklerle dolu bahçeleri keşfetmek, Boğaz manzarası eşliğinde şehir koşuları ve yürüyüşleri yapmak için kendinize küçük fırsatlar yaratın. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte baharın sunduğu güzellikleri keşfetmenin tam zamanı. Şehrin doğayla buluşabileceğiniz rotaları arasında neler var derseniz:

Belgrad Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Atatürk Kent Ormanı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi oksijeni bol seçenekleriyle öne çıkıyor.

Belgrad Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Atatürk Kent Ormanı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi oksijeni bol seçenekleriyle öne çıkıyor. Baharın renklerini daha yakından görmek isteyenler için ise Baltalimanı Japon Bahçesi, Atatürk Arboretumu, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Emirgan Korusu bu mevsimde adeta görsel bir şölen sunuyor.

Baharın renklerini daha yakından görmek isteyenler için ise Baltalimanı Japon Bahçesi, Atatürk Arboretumu, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Emirgan Korusu bu mevsimde adeta görsel bir şölen sunuyor. Listenize Caddebostan sahili ve Bebek sahil hattını da ekleyebilirsiniz.

Listenize Caddebostan sahili ve Bebek sahil hattını da ekleyebilirsiniz. Hatta biraz daha uzaklaşmak isterseniz, sadece bir vapur yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Büyükada, Heybeliada ve Burgazada da bahar yürüyüşleri için harika alternatifler arasında yer alıyor. Adalar’da bisiklet kiralayabilir, çam ormanları arasında yürüyüş yapabilir; tarihi yapıları, doğa harikası koyları da aynı zamanda keşfedebilirsiniz.

Sokak lezzetlerinin yıldızı: Hot Dog

Dobby’s Burger Place – Kadıköy

Dobby’s Burger, hot dog’larıyla da en az hamburgerleri kadar iddialı. Sosisin yanında karamelize soğan, pastırma dilimleri ve çıtır patates eşliğinde kendinizi şımartabilirsiniz. Osmanağa, Çuhadarağa Sk. No:2 D:1B, 34728 Kadıköy / İstanbul

Envai – Şaşkınbakkal

Sıradan bir hot dog ile karşılaşacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sokak lezzetleriyle dikkat çeken Envai’de hot dog, hem tadı hem de sunumuyla kalpleri kazanıyor. Suadiye, Kazım Özalp Sk. No:23/C, 34740 Kadıköy / İstanbul

3 Monkey Burger – Suadiye

Sosisli sandviçin bu kadar iddialı olabileceğini biliyor muydunuz? 3 Monkey’de yumuşacık ekmek ve özel soslarla buluşan sosis, lezzeti bir adım daha ileri taşıyor. Suadiye, Hamiyet Yüceses Sk., Petek Apt. No:21/C, 34740 Kadıköy / İstanbul

Terminal Kadıköy

Bir başka önerimiz ise Terminal Kadıköy içinde yer alan hot dog noktası. Siparişinizi verdikten sonra ortak alandaki oturma yerlerinde keyifle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Maç günlerinde oldukça kalabalık olduğunu da hatırlatalım; planınızı buna göre yapmak iyi bir fikir olabilir. Zühtüpaşa, Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:8 İç Kapı No:13, 34724 Kadıköy / İstanbul