Arkadaşlığın mucizevi etkisi
Hazırlayan: Miboso Wellbeing
İyi arkadaşlar, hayatın her aşamasında önemlidir. Arkadaşlığınızla ilgili bazı şeyler, siz büyüdükçe ve birey olarak değiştikçe zamanla farklılaşabilir. Ancak güçlü dostluklar sizi güçlendirmeye her zaman devam eder. Çünkü güven, saygı, bağışlama ve destek gibi önemli şeyler her zaman aynı kalır.
Sosyal bağlantıların ve zihinsel sağlığın ilişkisi oldukça net bir şekilde hayatımızı etkiler. Güçlü ve güvenli bağlantılar, daha düşük kaygı ve depresyon yaşamanıza vesile olurken; daha yüksek benlik saygısı, daha fazla empati ve daha fazla iş birliğine açık davranış modelleri geliştirmenize yardımcı olur.
Sağlıklı ve güçlü ilişkiler ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize, hastalıklardan kurtulmanıza da yardımcı olabilir hatta hayatınızı uzatabilir. Çünkü güçlü bağların yarattığı mutluluk ve güven, yaşamın her alanına yayılır. Pişmanlık, yalnızlık, destek görememe ya da problemleri çözememe gibi stresli durumlar ortadan kalkar. Modumuz iyiyken salgılanan hormonlar, bağışıklık sistemimizi olumlu şekilde etkiler ve biz iyi hissettikçe, çevremiz de iyi hissetmeye başlar. Adeta bir mutluluk zinciri yaratılmış olur. Yani güçlü bağlar ve sağlam arkadaşlıklar kurmak, zihin, ruh ve beden sağlığımızı korumak ile iyileştirmek için yapabileceğimiz en etkili yöntemlerdendir. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Gelin birlikte inşa edelim.
Doğru insanlarla bütünsel sağlığa ulaşmak mümkün
İyi arkadaşlıkların insan yaşamını olumlu yönde nasıl etkilediğini gösteren sayısız araştırma var. Üstelik bu araştırmalar sadece zihinsel ve duygusal sağlığı değil, fiziksel sağlığı da iyileştirdiğini gösteriyor. Healthline, iyi arkadaşlıkların altı etkisini şöyle sıralıyor:
- Zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen yalnızlıktan, sosyal izolasyondan uzaklaştırır.
- Stresi ve stresin yol açtığı sorunları azaltır.
- Sizi dinlemesi, hislerinizi anlaması, sizin için iyi şeyler yapması, üzgün veya mutsuz olduğunuzda kafanızı dağıtması, size başka hiçbir şeyin veremeyeceği duygusal destek sağlar.
- Kişisel gelişiminize katkıda bulunur. Daha iyisini başarmanız için size destek olur. Başarılarınıza sevinir, kendi iyi yönleriyle size ilham verir.
- Ait olma duygusunu hissetmenizi sağlar. Bir başkası için önemli olduğunuzu bilirsiniz.
- Zorlu zamanlarda yanınızda olur.
Güvenli alanda mısınız?
Yalnızlık duygusuyla baş etmek zor gelebilir. Neyse ki yalnızlıkla mücadele etmek için yapabileceğiniz oldukça basit ve bir o kadar da etkili, hayatın akışını güzelleştirecek hareketler var. Özellikle kendinizi iyi hissettiren insanlarla vakit geçirerek ve her gün biriyle konuşmaya çalışarak sağlıklı ilişkiler geliştirebilirsiniz. Buradaki en önemli konu, sizi yargısızca dinleyen güvenli bir alanda bulunduğunuzdan emin olmak. İnsanlarla kurabileceğiniz üç tür bağlantı vardır. Bunlar:
- Yakın ilişkiler Aileniz ve arkadaşlarınız gibi sizi seven ve önemseyen insanlarla zaman geçirmek, sizi her zaman destekleyen insanlar olduğunu hatırlamanıza yardımcı olur. Yalnızlık hissi çoğu zaman aileden ve arkadaşlardan izole olma hissiyatını da beraberinde getirebilir. Onlarla gün içinde telefonda konuşmak bile size yalnız olmadığınızı ve her daim desteklendiğinizi hatırlatacaktır. Aynı şekilde, siz de bu desteği onlara göstermeyi unutmayın.
- Günlük ilişkiler İş arkadaşlarınız ya da sabah kahvenizi servis edenler gibi düzenli olarak gördüğünüz ve aynı ilgiyi paylaştığınız kişilerle yapılan kısa sohbetler, gününüzün güzelleşmesine vesile olur. Günaydın demek, teşekkür etmek ya da sadece hal hatır sormak bile iletişimin sıcaklığını tüm güne davet edecektir.
- Benzer zevklerin ve amaçların çevresinde oluşan ilişkiler Sizinle aynı hobiyi yapan bir grup, aynı fikre ve ideolojiye inanan insanlar, benzer müzik tarzında eğlenip, hoşunuza gidecek aktivitelere dahil olanlar... Benzer zevklerin ve amaçların çevresinde oluşan ilişkiler, ruhunuzu beslerken paylaşım alanını artırır. Paylaşımın gücü artıkça, hayattan keyif almaya ve daha fazla heyecan duymaya başlarsınız.
Kendinize sorun!
Bu üç alanda anlamlı, uzun vadeli ilişkileriniz var mı?
- Belki de eski arkadaşlara bağlı kalma eğilimindesiniz ve yeni insanlarla tanışamayacağınızı hissediyorsunuz. Ya da belki de geçmişinizden uzak durup, sizin hakkınızda fazla bir şey bilmeyen insanlarla kaynaşmayı tercih ediyorsunuz. Sosyal alışkanlıklarınız konusunda kendinize karşı dürüst olun.
- İnsanlarla sahip olduğunuz ve/veya sahip olmak istediğiniz ilişki türlerini düşünün. Yeni arkadaşlıklar kurmak, belki de mevcut ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışmak isteyebilirsiniz.
- Önemli olan ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunu belirlemek ve bu ihtiyaca uygun yeni bağlar kurmak. Unutmayın, paylaşımın gücü hayatın keyfini çıkarmanın ilk aşamasıdır.