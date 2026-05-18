ATEEZ 2026’da zirveyi zorluyor: Yeni albüm, dünya turnesi ve rekor başarıları

K-pop’un global yıldızlarından ATEEZ, yeni albümü ve dünya turnesiyle 2026 yılına damga vuruyor. Sahne performansları, güçlü konseptleri ve milyonları aşan albüm satışlarıyla dikkat çeken grup, uluslararası müzik dünyasındaki etkisini her geçen gün artırıyor.

Grubun 2026 yılında yayımladığı “GOLDEN HOUR: Part.4” albümü, kariyerlerinin en güçlü geri dönüşlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Albümün çıkış şarkısı “Adrenaline”, yayınlandığı ilk andan itibaren dijital platformlarda yoğun ilgi gördü. Elektronik altyapılarla desteklenen parça, grubun karanlık ve sinematik konsept anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

K-pop dünyasının en dikkat çeken gruplarından biri hâline gelen ATEEZ, son yıllarda elde ettiği başarılarla yalnızca Güney Kore’de değil, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Enerjik sahne performansları, güçlü vokalleri ve hikâye odaklı konseptleriyle öne çıkan grup, 2026 yılında da müzik listelerini ve sosyal medyayı domine etmeyi sürdürüyor. Yeni albümleri, devam eden dünya turneleri ve üyelerin bireysel projeleriyle ATEEZ gündemin merkezinde yer alıyor.

Albümün dikkat çeken yönlerinden biri de üyelerin yaratıcı sürece daha aktif katılması oldu. Kim Hong-joong ve Song Min-gi’nin şarkı sözleri ve prodüksiyon aşamasındaki katkıları, hayranlardan büyük övgü aldı. Grubun yalnızca performans değil, müzikal üretim anlamında da kendisini geliştirmesi, global başarısını güçlendiren önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

ATEEZ, albüm çalışmalarının yanı sıra “IN YOUR FANTASY” dünya turnesiyle de adından söz ettiriyor. Asya ve Avustralya konserlerinde büyük ilgi gören grup; Melbourne, Sydney ve Bangkok performanslarıyla sosyal medyada viral oldu. Sahne enerjisi, senkronize koreografileri ve canlı performans kalitesi, grubun en çok övgü alan yönleri arasında yer aldı.

Turne sürecindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Choi San’ın yaşadığı sağlık problemi oldu. KQ Entertainment tarafından yapılan açıklamada sanatçının dinlenme sürecine alındığı belirtilirken, hayranlar sosyal medyada destek mesajları paylaştı. San’ın yokluğu konserlerde hissedilse de grup performanslarına güçlü şekilde devam etti.

ATEEZ’in yükselişi yalnızca müzikle sınırlı değil. Grup üyeleri moda ve eğlence dünyasında da aktif rol alıyor. Özellikle San’ın lüks moda markalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve Hongjoong’un yaratıcı projelerde yer alması, grubun global pop kültüründeki etkisini artırıyor. Bu durum, ATEEZ’i klasik bir idol grubunun ötesine taşıyarak uluslararası bir marka hâline getiriyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeler, olası iş birlikleri ve devam eden turne programıyla ATEEZ’in adını daha sık duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. K-pop’un küresel yükselişi sürerken, ATEEZ bu yükselişin en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.