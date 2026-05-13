Kore Pop

Savage7 efsanesi: GOT7'nin unutulmayan anları

K-pop dünyasının en dobra ve eğlenceli gruplarından biri olan GOT7, “Savage7” lakabını boşuna taşımıyor. Üyelerin birbirlerine yaptıkları sert ama komik şakalar, hayranlarla olan eğlenceli atışmaları ve filtresiz tavırları grubun samimi kimliğini ortaya koyuyor.

K-pop dünyasında pek çok grup sevimli ve kusursuz imajıyla öne çıkarken, GOT7 üyeleri filtresiz tavırları ve dobra kişilikleriyle ayrı bir yerde duruyor. Hayranlarının “Savage7” adını verdiği grup, birbirlerine karşı açık sözlü olmaları ve eğlenceli sataşmalarıyla yıllardır gündemden düşmüyor.

JB’nin sert ama komik liderliği

Grubun lideri Jay B, her zaman kibar ve sakin biri gibi görünse de bazen sivri çıkışlarıyla üyeleri şaşırtabiliyor. Mark’ın ona çilekli süt getirdiği anda verdiği “Çilekli süt sevmem, ne sevdiğimi bilmiyor musun?” tepkisi hem üyeleri hem de hayranları kahkahaya boğmuştu. O anlarda Mark’ın yaşadığı utanç ise unutulmazlar arasına girdi.

Mark ve BamBam arasındaki eğlenceli rekabet

Mark Tuan ile BamBam arasındaki ilişki, grubun en komik dinamiklerinden biri. Özellikle BamBam’ın dab hareketi yapmasını engellemeye çalışan Mark, mafya oyunlarında da ilk hedef olarak onu seçiyor. BamBam ise tüm bu sataşmalara genellikle sessizce katlanıyor.

Jackson’dan antilere net yanıt

Solo çalışmalarıyla da büyük başarı yakalayan Jackson Wang, canlı yayın sırasında gelen “Solo mu, GOT7 mı?” sorusuna verdiği sert cevapla dikkat çekmişti. Team Wang’ın GOT7’nin bir parçası olduğunu vurgulayan sanatçı, “Bu soruları sorarak zamanınızı boşa harcıyorsunuz” diyerek konuya son noktayı koymuştu.

Jinyoung’un efsane Savage tavırları

“Savage7” unvanının en büyük mimarlarından biri ise hiç şüphesiz Jinyoung. Hayranlarının attığı kalpleri eliyle itmesi, uçan öpücükleri geri çevirmesi ve “Kalbinizi kırarım” anlamına gelen hareketler yapması uzun süre konuşuldu. Ancak hayranları bunun tamamen eğlence amaçlı olduğunu ve Jinyoung’un sevgisini farklı bir şekilde gösterdiğini biliyor.

Youngjae’nin beklenmedik çıkışları

Sessiz ve sakin görüntüsünün altında oldukça cesur bir karakter taşıyan Youngjae, özellikle Jackson’ın rap tarzını taklit ettiği programla hafızalara kazındı. Jackson’ın boğuk ses tonunu birebir taklit eden idol, hem üyeleri hem de izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

BamBam’ın hayranlara verdiği komik yanıtlar

Grup içinde en çok şakalaşılan isimlerden biri olan BamBam, zamanla kendi “savage” tarafını geliştirdi. Bir hayranının doğum gününü kutlamasını istemesi üzerine verdiği “Hayır, şu an Cadılar Bayramı hakkında konuşuyoruz” cevabı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Yugyeom’un bitmeyen enerjisi

Grubun maknaesi Yugyeom ise enerjisiyle üyeleri sürekli zor durumda bırakıyor. Özellikle canlı yayınlarda aniden ortaya çıkıp abilerini rahatsız etmesi ve yayın düzenini bozması, GOT7 hayranlarının en sevdiği anlardan biri hâline geldi.

Samimi arkadaşlıkları, filtresiz tavırları ve eğlenceli atışmalarıyla GOT7, K-pop dünyasının en özgün gruplarından biri olmaya devam ediyor.

