Pentagon üyelerinin kalbini çalmanın 9 yolu
Dansları, sahne enerjileri ve hit şarkılarıyla dikkat çeken Pentagon üyeleri, sadece yetenekleriyle değil, karakterleriyle de hayranlarını etkiliyor. Peki onların kalbini kazanmanın yolu ne? Her üyenin farklı bir ideal tipi ve beklentisi var. Eğer bir Pentagon üyesiyle hayalindeki buluşmayı planlıyorsan, işte sana rehber olacak ipuçları…
- Jinho
Samimi ve doğal ol.
Jinho, dış görünüş kadar kişiliğe de önem veriyor. Eğlenceli, konuşkan ve ukala olmayan biri onun kalbini kazanabilir. Üstelik başkalarının sorunlarıyla ilgilenirken kendini ihmal edebildiği için, ona kendini hatırlatacak bir partner arıyor.
- Hui
Güven veren biri ol.
İyi bir dinleyici ve iletişimci olan Hui, karşısındaki kişide güven duygusu arıyor. Ne istediğini bilen, yaratıcı ve müziği seven biri onun için ideal. Kısa süreli ilişkisiyle bilinen Soojin de bu konuda ipucu veriyor.
- Hongseok
Hayatı birlikte keşfet.
Hongseok, sadık ve kendisine benzeyen birini tercih ediyor. Sporla ilgilenen, sağlıklı yaşayan ve farklı kültürlere açık biriyle birlikte yeni deneyimler yaşamayı seviyor.
- Shinwon
Sabırlı ve sıcak ol.
Kişiliğe çok önem veren Shinwon, biraz sivri dilli ama sevecen insanlardan hoşlanıyor. Çabuk sinirlenebildiği için yanında sabırlı birinin olması onun için önemli.
- Yeo One
Romantik tarafını göster.
Adeta bir romantik prens olan Yeo One, duygusal ve özgün biriyle mutlu olabilir. İlginç hikâyeler anlatan ve partnerini her zaman destekleyen biri onun kalbini kazanabilir.
- Yanan
Kendin ol, cesur ol.
Duygularını açıkça ifade eden ve farklı tarzıyla dikkat çeken kişiler Yanan’ın ilgisini çekiyor. Sürprizlerle dolu biri olmak onun için büyük artı.
- Yuto
Stilinle fark yarat.
Kısa saçlı ve özgün tarzı olan kişiler Yuto’nun dikkatini çekiyor. Dürüst, eğlenceli ve yeni şeyler denemeye açık biriysen, onunla harika vakit geçirebilirsin.
- Kino
Pozitif enerjini yay.
Kino, insanların iyi yönlerini ortaya çıkaran pozitif kişilerden hoşlanıyor. Dansı ve müziği seven, güler yüzlü biri onun için oldukça çekici.
- Wooseok
Maceraya hazır ol.
Yeni yerler keşfetmeyi seven Wooseok, gezmeyi seven ve anı biriktiren biriyle mutlu olabilir. Özellikle anime ilgisi varsa, onun kalbini kazanman çok daha kolay!
- Bonus: Dawn
Aşkın tek adresi: HyunA
Gruptan ayrılmış olsa da Dawn’ın ideal tipi söz konusu olduğunda tek bir isim yeterli: HyunA.