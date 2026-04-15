K-pop yıldızı Lisa şimdi de oyuncu: The White Lotus 3. sezon detayları

Rekorları altüst eden Lisa, şimdi de oyunculuk sahnesine adım atıyor. The White Lotus’un 3. sezonunda yer alacak olan ünlü isim, kariyerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Bu sezon, Tayland’ın egzotik güzellikleri ve zengin kültürüyle bezeli yeni mekanlarda geçecek. Lisa, dizide “Mook” adında bir karakteri canlandıracak; ayrıca gerçek adı olan Lalisa Manobal’u kullanacak.

Blackpink’in güzel olduğu kadar başarılı üyesi Lisa, HBO’nun popüler dizisi “The White Lotus”un 3. sezonuna katılarak oyunculukta da başarıya doğru adım adım ilerliyor. Dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak olan Lisa şarkıcılığı bırakır mı dersin? Asla!!!!

Dizinin üçüncü sezonu, Tayland’daki Koh Samui, Phuket ve Bangkok gibi bölgelerde çekilecek. Lisa’nın karakteri Mook, White Lotus Tayland’da misafirleri karşılayan bir çalışan olacakmış. Bu, Lisa’nın oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi olacak ve onun çok yönlülüğünü bir kez daha gözler önüne serecek.

Dizinin diğer oyuncu kadrosunda Natasha Rothwell, Aimee Lou Wood ve Jason Isaacs gibi isimler yer alıyor. “The White Lotus”un üçüncü sezonunun 2025 yılında yayınlanması planlanıyor.

Başarıları saymakla bitmiyor Öte yandan Lisa, solo olarak kariyerine devam ederken, üç kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

MTV Video Müzik Ödülleri’nde ilk solo K-pop kazananı olan Lisa, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde ilk solo K-pop kazananı da oldu ve bir süredir Instagram’da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutuyor.

Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86,3 milyon takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness’e girdi.