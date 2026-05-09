Park Bo Gum kimdir? Çocukluktan yıldızlığa uzanan hikâyesi

Çocuksu gülümsemesiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Park Bo Gum’un hayatını çocukluk, oyunculuk, müzik ve arkadaşlık dönemleri üzerinden keşfediyoruz. Hüzünlü geçmişi, güçlü kariyeri ve samimi dostluklarıyla Bo Gum’un “sihirli” yolculuğu…

Hem çocuksu hem de erkeksi bir aura taşıyan Park Bo Gum, sadece oyunculuğuyla değil, hayat hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Müzikten ekrana, dostluklardan başarı dolu projelere uzanan bu yolculuk; onu Güney Kore eğlence dünyasının en özel isimlerinden biri haline getirdi. Bu yazıda Bo Gum’un hayatını dönemlere ayırarak, onun bugünlere nasıl geldiğini birlikte keşfediyoruz.

Çocukluk Dönemi

16 Haziran 1993’te dünyaya gözlerini açan Park Bo Gum’un bir ablası ve bir ağabeyi var. Oyuncunun çocukluk fotoğraflarını gördünüz mü? O tombik yanakları sıkmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Anlaşılan o çocuksu tatlılığı büyüdüğünde de hiç bozulmamış. Ama bu sempatik yüzün ardında hüzünlü bir geçmiş yatıyor. Henüz 4. sınıftayken annesini kaybetmiş. Belki de bu yüzden aşkta ona bir anne gibi iyi bakacak birini arıyormuş. Umarız ona gerçekten değer veren birini bulur.

Oyunculuk Dönemi

Oyunculuğa 2011 yapımı Blind filmiyle adım attı. Sonraki yıllarda birkaç ufak rolün ardından şansı 2013’te Wonderful Mama ile döndü. Oynadığı A Hard Day ve Coin Locker Girl filmleri Cannes Film Festivali’nde gösterildi. Reply 1988 rolüyle adım adım sesini duyurdu ve Love in the Moonlight dizisiyle izleyenlere “Moonlight sendromu” yaşattı. İki yılın ardından Encounter ile televizyona muhteşem bir dönüş yaptı. Bu yıl klonlamayı konu alan bir bilimkurgu filmiyle beyaz perdede yer alacak. Hem de yanında Gong Yoo ile. Bundan daha heyecanlı bir haber olabilir mi?

Müzik Dönemi

Oyunculukla yolu kesişmeden önce ilk hedefi müzisyen olmaktı. Daha anaokulundayken piyano çalmayı öğrenip hem kilise korosunda yer aldı hem de piyanist oldu. Lisede şirketlere şarkı söylediği ve piyano çaldığı videolar gönderdi. Sadece şarkıcı değil, iyi bir söz yazarı olmayı da kafasına koyan Bo Gum, üniversitede müzikal tiyatro bölümünden mezun oldu. My Person gibi soundtrack çalışmalarının ardından ilk Japon single’ı *Bloomin’*i yayınladı.

Arkadaş Dönemi

Bo Gum’un kendi gibi sevimli ve ünlü arkadaşları var. En meşhur kankası Song Joong Ki, oyuncunun her zaman yanında olmaya çalışıyor. Bo Gum, KBS Drama Ödülleri’nde ödülünü alırken gözyaşlarına hâkim olamamış ve Song Joong Ki de onunla birlikte ağlamıştı. Joong Ki’nin düğününde de Bo Gum mutluluk gözyaşları dökmüş, Park Hyung Sik şarkı söylerken o da piyano çalmıştı. BTS’den V de Bo Gum’un bir diğer ünlü arkadaşı. Birlikte sık sık tatile çıkan ve aynı reklamda oynayan ikili, ileride birlikte çalışmaya da sıcak bakıyor.