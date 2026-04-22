Kore Pop

K-Pop’ta tartışma yaratan grup: MOMOLAND’e yönelik eleştiriler

K-Pop sahnesinin dikkat çeken gruplarından MOMOLAND, yakaladığı başarı kadar eleştirilerin de odağında. Şarkı benzerliklerinden sahne performanslarına, tavır tartışmalarından özel hayat iddialarına kadar uzanan bu eleştiriler gerçekten haklı mı, yoksa fazlasıyla abartılıyor mu? MOMOLAND: Eleştiriler Haklı mı, Abartı mı?

Yazı: İrem Naz Güvel

MOMOLAND, geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarırken aynı zamanda eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Peki bu eleştiriler ne kadar yerinde?

Kopyala-yapıştır mı?

MOMOLAND’i dinlediğinde melodilerin sana tanıdık gelmesi oldukça yaygın bir yorum. Grubun çıkışını hızlandıran “BBoom BBoom”, özellikle SEREBRO’nun “Mi Mi Mi” şarkısıyla benzerliği nedeniyle sıkça gündeme geldi. Bununla birlikte EXID’nin “Are You Hungry” ve “DDD” parçalarıyla da benzer tınılar taşıdığı konuşuluyor.

Açıklama: Şarkılar arasında benzerlikler olduğu doğru. Ancak prodüksiyon sürecinde grup üyeleri değil, yapımcılar söz sahibi. EXID ile benzerliğin nedeni de aynı yapımcıyla çalışılması. Yani ortada doğrudan bir “emek hırsızlığı”ndan söz etmek doğru değil.

Detone tartışması

Grubun yetenekleri de sıkça sorgulanıyor. Özellikle müziklerin kaldırılarak sadece vokallerin öne çıkarıldığı analiz videolarında, üyelerin seslerinin zayıf olduğu iddia ediliyor. Bu da playback yaptıkları eleştirisini beraberinde getiriyor.

Açıklama: Bu tür videoların bir kısmı manipülasyon içerebiliyor. En güçlü vokaller bile zaman zaman detone olabilir. Üstelik yalnızca zayıf seslerden oluşan bir grubun uzun süre popüler kalması mümkün değil. MOMOLAND’in canlı performanslarını izlediğinde, vokal güçlerini ortaya koydukları pek çok örnek bulunuyor.

Saygı tartışmaları

Ödül törenleri ve müzik programlarında grup üyelerinin diğer sanatçılara karşı sergilediği tavırlar da eleştirildi. Özellikle BLACKPINK ödül aldığında Nancy’nin ifadesi, MGA Ödülleri’nde BTS ve TWICE’a yeterince saygı gösterilmediği iddiaları ve BTS performansı sırasında yaşanan gülme olayı büyük tepki çekti.

Açıklama: Sahne arkası yoğunluğu, yorgunluk ve heyecan bu tür anlara sebep olabilir. Nitekim farklı törenlerde grubun diğer sanatçılara saygılı şekilde selam verdiği de görülüyor. Jimin olayında ise gülmenin farklı bir konuşmaya bağlı olduğu iddia ediliyor. Yani olayın göründüğünden farklı bir arka planı olabilir.

“Biz şimdi neyiz?”

Daisy’nin iKON’dan Yunhyeong ile ilişkisi olduğu iddiası da tartışmaları alevlendirdi. MLD Entertainment ilişkinin varlığını doğrularken, karşı taraftan gelen açıklama bunun yalnızca bir görüşme olduğu yönündeydi. Bu çelişki, olayın bir PR hamlesi olduğu iddialarını doğurdu.

Açıklama: Bu süreçte Daisy yoğun nefret yorumlarına maruz kaldı. Ancak iki tarafın açıklamaları aslında tamamen zıt değil; bir yakınlaşma olduğu kabul ediliyor. İlişkinin tanımı konusundaki farklı algılar bu karmaşaya yol açmış olabilir. Dolayısıyla ortada net bir suçlu aramak pek de doğru değil.

MOMOLAND örneği, K-Pop dünyasında başarının çoğu zaman yoğun eleştirileri de beraberinde getirdiğini gösteriyor. Eleştirilerin bir kısmı gerçek payı taşısa da, önemli bir bölümü abartı ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Benzer Haberler

BLACKPINK’ten Coachella çıkarması: Unutulmaz sahne anları

18.04.2026Genel

K-pop yıldızı Lisa şimdi de oyuncu: The White Lotus 3. sezon detayları

15.04.2026Genel

UNI.T üyeleri kimler? UNI.T üyelerinin detaylı künyesi

04.04.2026Genel

(G)I-DLE: Sahnenin cool kızları ve ilham veren yolculukları

01.04.2026Genel

BTS’in kardeş grubu TXT’nin üyeleri ve ilginç detayları

28.03.2026Genel

IZ*ONE kimdir? Üyeleri, şarkıları ve kırdığı rekorlar

25.03.2026Genel

K-Pop grubu Lovelyz’in bilinmeyen yetenekleri

19.03.2026Genel

Wanna One’ın efsane vedası: Rekorlarla gelen albüm

16.03.2026Genel

MONSTA X’ten samimi itiraflar: En çok kim uyur, en komik kim?

12.03.2026Genel

Kore makyajı ve cilt bakımı

09.03.2026Genel
