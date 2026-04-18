BLACKPINK’ten Coachella çıkarması: Unutulmaz sahne anları

K-pop’un dünya çapındaki en güçlü temsilcilerinden BLACKPINK, Coachella Müzik Festivali’nde sahne alarak bir ilke imza attı. Festivalde performans sergileyen ilk K-Pop kız grubu olan Jennie, Jisoo, Lisa ve Rosé; enerjik sahne şovları ve “Kill This Love” ile yakaladıkları başarıyla sadece hayranlarını değil, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Amerika’nın Colorado Çölü’nde gerçekleşen müzikseverlere ve önemli gruplara ev sahipliği yapan Coachella Müzik Festivali, bu yıl K-Pop’un prensesleri BLACKPINK’i ağırladı. Böylece grup, festivalde performans sergileyen ilk K-Pop kız grubu olarak tarih yazdı. Ayrıca konser New York’un Times Square meydanında da canlı olarak yayınlandı. Daha önce BLACKPINK, hatta K-Pop dinlememiş izleyiciler bile kızların performansından sonra artık Blink olmuştur.

“Müzik bizi bir araya getirdi”

Coachella’da sahneye çıkacak olmaları Rose, Jisoo, Jennie ve Lisa’yı epey heyecanlandırsa da sahnede profesyonel duruşlarını korudular. Hatta bir önceki gece hiç uyuyamamışlar. Lisa festivalde oldukları için çok heyecanlı olduklarını belirtirken, Jennie de Coachella’nın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıkladı. “Bu gece bu kadar insanın buraya geldiğine inanamıyorum. Gerçek mi? Bu mutlaka bir bilgisayar efekti olmalı” diyen Jisoo içlerinde bu duruma en çok şaşıranmış. Seyircilerin bir kısmı, idolün bu yaşadıklarının gerçek olduğuna inanmak için grup üyelerini cimciklediğini bile görmüş. Rose ise geceye, “Güney Kore’den buraya ne ile karşılaşacağımızı bilmeden geldik. Sizler ve biz ayrı dünyalardanız. Bu gece müziğin bizi bir araya getirdiğini öğrendik. Gösterinin sonuna kadar bizimle olanlara çok teşekkür ederim” sözleriyle geceye damga vurdu. Konser sonrası ünlü DJ Diplo ile takılmalarının ardından bazı hayranlar, DJ ile kızların ileride bir ortaklığa imza atacağına dair fikir yürüttü. Eminiz bu gösteriden sonra birçok kişi onlarla çalışmak için kuyruğa girecek:)

Aşkı öldürdüler

Bu tarihi performansın öncesinde grup, 2. mini albümleri “Kill This Love” ile geri döndü ve onlardan beklenildiği gibi yine rekor kırdılar. Şarkının teması, üzüntü hissetmeden yaşayabilmek ve insanların kalp kırıklığının üstesinden gelmelerini denemeleriymiş. Klipte aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit büstünün kırılması, kızların bir kapan üstende dans etmeleri, kırık kalp figürleri gibi aşkın olumsuz yönlerini belirten detaylar var. Jennie’nin Tomb Raider-vari havaları, aşk acısı çeken Jisoo’nun daha güçlü Jisoo tarafından kovalanması, Lisa’nın mısır gevrekleri arasında rap yapması ve Rose’nin “ego” plakalı bir araba tarafında takip edilmesi klipteki bias’ımızı seçmemizi zorlaştırıyor.