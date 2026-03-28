BTS’in kardeş grubu TXT’nin üyeleri ve ilginç detayları
BTS’in kardeşi TXT, sahneye çıktığı andan itibaren fanları heyecanlandırdı. İşte grup üyelerinin geçmişleri, yetenekleri ve bilinmeyen yönleri…
Yazı: İrem Naz Güvel
Huening Kai
Tam adı: Kai Kamal Huening
Doğum günü: 14 Ağustos 2002
Gruptaki görevi: Ana vokalist, Maknae
- Hawaii doğumlu idolün annesi Koreli, babası ise Brezilyalı.
- BigHit’den çıkış yapan ilk yabancı idol olarak dikkat çekiyor
- Dağılan VIVA grubundan Ria onun ablası.
- Eminiz ondan bir takım tüyolar almıştır:)
- Mandarin Çincesi, Korece, Portekizce ve İngilizce konuşabiliyor.
- Yeonjun
Tam adı: Choi Yeon Jun
Doğum günü: 13 Eylül 1999
Gruptaki görevi: Rapçi, Dansçı
- Yeonjun daha önce BTS ile birlikte sahneye çıktı. V’nin “Singularity” şarkısındaki dansçılardan biriydi.
- 1999 doğumlu idol grubun en büyüğü.
- Daha önce CUBE Entertainment’ın stajyeriydi.
- Yakışıklı yüzü çok önceden keşfedilmiş ve bir ramen reklamında oynamış.
Beomgyu
Tam adı: Choi Beom Gyu
Doğum günü: 13 Mart 2001
Gruptaki görevi: Vokalist, Dansçı
- Elektrogitar çalan Beomgyu, eskiden bir rock grubunda yer almış.
- Derslerinde çok başarılı olduğu gibi sınıfın da neşesiymiş. Arkadaşları o okula gelmediği zaman sınıfın çok sessiz olduğunu söylüyor. TXT’nin de en eğlenceli üyesi olacağı kesin:)
- BTS’den Suga gibi o da Daegu’lu. Hatta ikisi farklı dönemlerde aynı İngiliz Okulu’na gitmişler.
- Produce 101’dan Lee Euiwoong ile çok yakınlar.
Soobin
Tam adı: Choi Soobin
Doğum günü: 5 Aralık 2000
Gruptaki görevi: Lider, Rapçi
- Sean adında bir köpeği var.
- 1.84 boyunda olan Soobin, BigHit’in en uzun boylu idolü. Şimdiden Jimin ile ikisini karşılaştıran capsler yapılmaya başlandı:)
- Yazım hatası hiç yapmazmış. Bu yüzden arkadaşları ona “İmla polisi” diyor. Ayrıca başkalarının yazım hatalarını da düzeltiyormuş.
- Badem sütü olmadan asla yaşayamazmış, hatta doğum günü hediyesi olarak alınması da çok hoşuna gidiyormuş. Soobin’e doğum gününde ne alacağız diye düşünmemize gerek kalmadı:)
Taehyun
Tam adı: Kang Tae Hyun
Doğum günü: 5 Şubat 2002
Gruptaki görevi: Rapçi
- Bir dönem, çocuklara İngilizce öğretmek için eğitim videoları çekmiş. Ne kadar düşünceli değil mi:)
- Zamanında çocuk modellik yapan idol, bazı yerel reklamlarda boy göstermiş.
- Fotoğraf çekmeyi çok seviyor.
- Şu an Hanlim Multi Art School’da öğrenci.