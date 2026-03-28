BTS’in kardeş grubu TXT’nin üyeleri ve ilginç detayları

BTS’in kardeşi TXT, sahneye çıktığı andan itibaren fanları heyecanlandırdı. İşte grup üyelerinin geçmişleri, yetenekleri ve bilinmeyen yönleri…

Yazı: İrem Naz Güvel

Huening Kai

Tam adı: Kai Kamal Huening

Doğum günü: 14 Ağustos 2002

Gruptaki görevi: Ana vokalist, Maknae

  • Hawaii doğumlu idolün annesi Koreli, babası ise Brezilyalı.
  • BigHit’den çıkış yapan ilk yabancı idol olarak dikkat çekiyor
  • Dağılan VIVA grubundan Ria onun ablası.
  • Eminiz ondan bir takım tüyolar almıştır:)
  • Mandarin Çincesi, Korece, Portekizce ve İngilizce konuşabiliyor.
  • Yeonjun

Tam adı: Choi Yeon Jun

Doğum günü: 13 Eylül 1999

Gruptaki görevi: Rapçi, Dansçı

  • Yeonjun daha önce BTS ile birlikte sahneye çıktı. V’nin “Singularity” şarkısındaki dansçılardan biriydi.
  • 1999 doğumlu idol grubun en büyüğü.
  • Daha önce CUBE Entertainment’ın stajyeriydi.
  • Yakışıklı yüzü çok önceden keşfedilmiş ve bir ramen reklamında oynamış.

Beomgyu

Tam adı: Choi Beom Gyu

Doğum günü: 13 Mart 2001

Gruptaki görevi: Vokalist, Dansçı

  • Elektrogitar çalan Beomgyu, eskiden bir rock grubunda yer almış.
  • Derslerinde çok başarılı olduğu gibi sınıfın da neşesiymiş. Arkadaşları o okula gelmediği zaman sınıfın çok sessiz olduğunu söylüyor. TXT’nin de en eğlenceli üyesi olacağı kesin:)
  • BTS’den Suga gibi o da Daegu’lu. Hatta ikisi farklı dönemlerde aynı İngiliz Okulu’na gitmişler.
  • Produce 101’dan Lee Euiwoong ile çok yakınlar.

Soobin

Tam adı: Choi Soobin

Doğum günü: 5 Aralık 2000

Gruptaki görevi: Lider, Rapçi

  • Sean adında bir köpeği var.
  • 1.84 boyunda olan Soobin, BigHit’in en uzun boylu idolü. Şimdiden Jimin ile ikisini karşılaştıran capsler yapılmaya başlandı:)
  • Yazım hatası hiç yapmazmış. Bu yüzden arkadaşları ona “İmla polisi” diyor. Ayrıca başkalarının yazım hatalarını da düzeltiyormuş.
  • Badem sütü olmadan asla yaşayamazmış, hatta doğum günü hediyesi olarak alınması da çok hoşuna gidiyormuş. Soobin’e doğum gününde ne alacağız diye düşünmemize gerek kalmadı:)

Taehyun

Tam adı: Kang Tae Hyun

Doğum günü: 5 Şubat 2002

Gruptaki görevi: Rapçi

  • Bir dönem, çocuklara İngilizce öğretmek için eğitim videoları çekmiş. Ne kadar düşünceli değil mi:)
  • Zamanında çocuk modellik yapan idol, bazı yerel reklamlarda boy göstermiş.
  • Fotoğraf çekmeyi çok seviyor.
  • Şu an Hanlim Multi Art School’da öğrenci.

