Stray Kids üyelerinden ilham veren 9 hayat dersi

“Aylak Çocuklar” anlamına gelen Stray Kids, isimlerinin aksine hayatı ciddiye alan ve her biri kendi tarzıyla ilham veren bir ekip. İşte üyelerden öğrenebileceğin 9 güçlü hayat dersi.

K-pop dünyasının en enerjik gruplarından biri olan Stray Kids, adının anlamıyla çelişecek şekilde oldukça disiplinli, çalışkan ve farkındalığı yüksek bir ekip. “Aylaklık” onların dünyasında aslında özgürlük, kendin olabilmek ve hayatı kendi kurallarına göre yaşayabilmek demek. Her bir üyenin karakteri ise bu özgürlüğü farklı bir dersle taçlandırıyor. İşte Stray Kids üyelerinden ilham alabileceğin hayat kuralları…

  • Lee Know

Samimiyet kur.

Lee Know, grup arkadaşlarıyla oldukça yakın ve içten bir ilişki kuruyor. Bazen onları şakalarıyla rahatsız etse de bu samimiyet, onu grubun en sevilen isimlerinden biri yapıyor. Gerçek bağlar kurmaktan çekinme.

  • Kim Woojin

Sağlığına dikkat et.

Yoğun tempoya rağmen sağlıklı beslenmeye ve bol su içmeye özen gösteriyor. Enerjik kalmanın sırrı, bedenine iyi bakmaktan geçiyor.

  • Changbin

Kendini sev.

“Binsual” lakabıyla anılan Changbin, kendine güveniyle öne çıkıyor. Kendini övmekten çekinmiyor çünkü önce sen kendini değerli görmelisin.

  • Han

Uzlaşmaya çalış.

Şakalarına gülünmese bile ortamın enerjisini düşürmeyen Han, uyum sağlamanın ve pozitif kalmanın önemini gösteriyor.

  • Hyunjin

Çalışkan ol.

Başlangıçta eleştirilse de pes etmeyip çok çalışarak kendini kanıtladı. Eleştirileri motivasyona dönüştürmek senin elinde.

  • Bang Chan

İyi bir lider ol.

Grubun lideri olarak dürüst ve yapıcı bir yaklaşım sergiliyor. Gerçek liderlik, hataları görüp doğru şekilde yönlendirebilmekten geçer.

  • I.N

Şakacı ol.

Grubun en genç üyesi olarak ortamın neşe kaynağı. Hayatı fazla ciddiye almadan eğlenmeyi unutma.

  • Seungmin

Güneş gibi parla.

Gülümsemesiyle ortamı aydınlatan Seungmin, pozitif enerjinin bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor.

  • Felix

Sevdiğin şeyin arkasında ol.

Büyük bir TWICE hayranı olan Felix, sevgisini saklamıyor. Başkaları ne düşünürse düşünsün, tutkularını özgürce yaşa.

