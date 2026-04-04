Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Kore Pop

UNI.T üyeleri kimler? UNI.T üyelerinin detaylı künyesi

İçeriği Paylaş

K-pop sahnesinin dikkat çeken proje gruplarından UNI.T, farklı gruplardan gelen 9 yetenekli ismi bir araya getiriyor. İşte üyelerin gerçek isimlerinden görevlerine, doğum tarihlerinden kariyer başlangıçlarına kadar tüm detaylar…

Güney Kore’de yayınlanan hayatta kalma programı The Unit ile kurulan UNI.T, kısa sürede K-pop dünyasında güçlü bir etki yarattı. Daha önce farklı gruplarda yer almış ya da solo kariyer yürütmüş isimlerden oluşan bu özel proje grubu, hem deneyimi hem de sahne enerjisiyle öne çıkıyor. İşte UNI.T’i oluşturan 9 üyenin merak edilen künyeleri ve kariyer yolculukları…

UNI.T’i oluşturan 9 üyenin künye bilgileri

  • Euijin

Gerçek adı: Hong Eui Jin

Görevi: Ana dansçı, lead vokal, merkez

Doğum günü: 8 Ekim 1996

Sıralama: 1

Kariyer başlangıcı: SONAMOO üyesi

  • Yebin

Gerçek adı: Baek Ye Bin

Görevi: Lead vokal

Doğum günü: 13 Temmuz 1997

Sıralama: 2

Kariyer başlangıcı: DIA üyesi

  • NC.A

Gerçek adı: Im Soeun

Görevi: Ana vokal

Doğum günü: 7 Ekim 1996

Sıralama: 3

Kariyer başlangıcı: Solo sanatçı

  • Yoonjo

Gerçek adı: Shin Yoon Jo

Görevi: Vokal

Doğum günü: 14 Aralık 1992

Sıralama: 4

Kariyer başlangıcı: Eski Hello Venus üyesi

  • Lee Hyun Joo

Gerçek adı: Lee Hyun Joo

Görevi: Vokal, görsel

Doğum günü: 5 Şubat 1998

Sıralama: 5

Kariyer başlangıcı: Eski APRIL üyesi

  • Yang Jiwon

Gerçek adı: Yang Ji Won

Görevi: Ana vokal

Doğum günü: 5 Nisan 1988

Sıralama: 6

Kariyer başlangıcı: Eski SPICA üyesi

  • Woohee

Gerçek adı: Bae Woohee

Görevi: Lider, ana rapçi, lead vokal, lead dansçı

Doğum günü: 21 Kasım 1991

Sıralama: 7

Kariyer başlangıcı: Dal Shabet üyesi

  • ZN

Gerçek adı: Bae Jin Ye

Görevi: Lead dansçı, vokal

Doğum günü: 9 Haziran 1994

Sıralama: 8

Kariyer başlangıcı: Laboum üyesi

  • Lee Suji

Gerçek adı: Lee Su Ji

Görevi: Ana dansçı, lead rapçi, vokal, maknae

Doğum günü: 20 Mart 1998

Sıralama: 9

Kariyer başlangıcı: Eski The Ark üyesi, Real Girls Project üyesi

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş