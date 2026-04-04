UNI.T üyeleri kimler? UNI.T üyelerinin detaylı künyesi
Güney Kore’de yayınlanan hayatta kalma programı The Unit ile kurulan UNI.T, kısa sürede K-pop dünyasında güçlü bir etki yarattı. Daha önce farklı gruplarda yer almış ya da solo kariyer yürütmüş isimlerden oluşan bu özel proje grubu, hem deneyimi hem de sahne enerjisiyle öne çıkıyor. İşte UNI.T’i oluşturan 9 üyenin merak edilen künyeleri ve kariyer yolculukları…
UNI.T’i oluşturan 9 üyenin künye bilgileri
- Euijin
Gerçek adı: Hong Eui Jin
Görevi: Ana dansçı, lead vokal, merkez
Doğum günü: 8 Ekim 1996
Sıralama: 1
Kariyer başlangıcı: SONAMOO üyesi
- Yebin
Gerçek adı: Baek Ye Bin
Görevi: Lead vokal
Doğum günü: 13 Temmuz 1997
Sıralama: 2
Kariyer başlangıcı: DIA üyesi
- NC.A
Gerçek adı: Im Soeun
Görevi: Ana vokal
Doğum günü: 7 Ekim 1996
Sıralama: 3
Kariyer başlangıcı: Solo sanatçı
- Yoonjo
Gerçek adı: Shin Yoon Jo
Görevi: Vokal
Doğum günü: 14 Aralık 1992
Sıralama: 4
Kariyer başlangıcı: Eski Hello Venus üyesi
- Lee Hyun Joo
Gerçek adı: Lee Hyun Joo
Görevi: Vokal, görsel
Doğum günü: 5 Şubat 1998
Sıralama: 5
Kariyer başlangıcı: Eski APRIL üyesi
- Yang Jiwon
Gerçek adı: Yang Ji Won
Görevi: Ana vokal
Doğum günü: 5 Nisan 1988
Sıralama: 6
Kariyer başlangıcı: Eski SPICA üyesi
- Woohee
Gerçek adı: Bae Woohee
Görevi: Lider, ana rapçi, lead vokal, lead dansçı
Doğum günü: 21 Kasım 1991
Sıralama: 7
Kariyer başlangıcı: Dal Shabet üyesi
- ZN
Gerçek adı: Bae Jin Ye
Görevi: Lead dansçı, vokal
Doğum günü: 9 Haziran 1994
Sıralama: 8
Kariyer başlangıcı: Laboum üyesi
- Lee Suji
Gerçek adı: Lee Su Ji
Görevi: Ana dansçı, lead rapçi, vokal, maknae
Doğum günü: 20 Mart 1998
Sıralama: 9
Kariyer başlangıcı: Eski The Ark üyesi, Real Girls Project üyesi