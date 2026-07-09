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Auto Show

Kişiye özel lüks: Rolls-Royce Ghost Savile Row tanıtıldı

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Rolls-Royce Ghost Savile Row, kişiye özel terziliği, bireysel stili ve markanın İngiliz zanaatkârlığıyla kurduğu köklü bağı kutluyor.

Rolls-Royce Motor Cars, terzilik sanatı ve zanaatından ilham alan, Savile Row geleneğinin uzmanlarının katkılarıyla tamamen kişiye özel olarak tasarlanmış ve dünyada tek örnek olarak üretilen Ghost Extended siparişi Ghost Savile Row’u tanıtıyor. Şık bir Savile Row takım elbisesi giymiş bir otomobil fikriyle tasarlanan modelin Midnight Sapphire ve English White çift tonlu dış görünümü, lacivert bir takım elbise ile kusursuz beyaz bir gömleğin zamansız uyumundan ilham alıyor. Özgün Silver Featureline detayı, özenle dikilmiş bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmeleri ve klasik bir el saati gibi zarif aksesuarları çağrıştırıyor.

Bu tasarım anlayışı iç mekânda da devam ediyor. Navy Blue ve Arctic White deri döşemeler, zarif nakış detayları ve ince çizgilerle zenginleştirilirken, Open Pore White Wood kaplamalar ve arka kol dayanağının arkasında yalnızca açığa çıktığında görülebilen, renkli bir ceket astarını anımsatan gizli bir nakış detayıyla tamamlanıyor.


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