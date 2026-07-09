Kişiye özel lüks: Rolls-Royce Ghost Savile Row tanıtıldı

Rolls-Royce ve Savile Row, uzun yıllardır Bespoke anlayışına ortak bir bağlılık paylaşıyor. Bespoke kavramının kökeni de Savile Row'e uzanıyor. Geleneksel olarak burada kumaşlar, belirli bir müşteri için önceden ayrıldığını ifade eden "bespoken" terimiyle anılıyor; bu anlayış bugün hâlâ kişiye özel üretimin en güçlü simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Rolls-Royce için Bespoke, tasarım ve mühendislik kadar markanın özünü oluşturan temel değerlerden biri. Kişiye özel üretim sanatını ve zanaatkârlığını benzersiz bir ustalıkla hayata geçiren Rolls-Royce Motor Cars, bu alanda dünya çapında öncü konumunu sürdürüyor.

İki kurum arasındaki yakın bağ, markanın ilk yıllarına kadar uzanıyor. Rolls-Royce, ilk showroomunu 1905 yılında Londra'nın Mayfair bölgesindeki Conduit Street'te, Savile Row'a sadece birkaç adım mesafede açtı. Markanın kurucu ortaklarından Charles Rolls, Londra'daki test sürüşlerine katılırken aynı zamanda kişisel tarzıyla da tanınıyordu. Cambridge Üniversitesi yıllarında kıyafetlerine bulaşan motor yağı nedeniyle dostları arasında "Dirty Rolls" lakabıyla anılan Charles Rolls, resmi davetlerde ise yeleğine taktığı gümüş cep saatine kadar özenle tamamlanmış kusursuz stiliyle zarafetin simgesi olarak kabul ediliyordu.

Ghost Savile Row, Savile Row geleneğinin uzmanlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda geliştirilen zarif detaylarla bu bağı onurlandırıyor. Bu detaylar, Rolls-Royce Bespoke tasarımcıları, mühendisleri ve zanaatkârlarından oluşan ekip tarafından hayata geçirildi.