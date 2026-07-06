Suzuki modellerinde bu aya özel 0 faiz ve takas desteği var
Suzuki, Vitara GL Elegance 4x4 modelini 2.249.000 TL fiyat avantajıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Bununla birlikte, Black Edition modellerinde 135.000 TL'ye varan takas desteği bulunurken, ürün gamının tamamında geçerli takas kampanyaları dikkat çekiyor. Ayrıca tüm Suzuki modellerinde 300.000 TL için 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Suzuki, temmuz ayına özel kampanyalarıyla hem dört tekerlekten çekiş deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor hem de avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.
Sağlamlığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan, üstün yakıt performansını konfor ve güvenlikle birleştiren Suzuki, temmuz ayı boyunca geçerli avantajlı satın alma seçeneklerini devreye aldı. Bu kapsamda Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi’ne sahip motor sistemini, yakıt verimliliği, yüksek performans, ALLGRIP 4x4 çekiş sistemi ve güncellenen güvenlik donanımlarıyla bir arada sunan Suzuki Vitara modelinde dikkat çekici fiyat, takas ve finansman avantajları sunuyor. Temmuz ayı avantajıyla öne çıkan Vitara GL Elegance 4x4 modeli, 2.249.000 TL fiyatıyla dört tekerlekten çekiş deneyimini avantajlı koşullarla kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Suzuki, temmuz ayı boyunca tüm modellerinde tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sağlıyor.
Bununla birlikte Vitara ve S-Cross Black Edition modellerinde 135.000 TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında S-Cross Black Edition 4x2 modelinde 135.000 TL, S-Cross Black Edition 4x4 ile Vitara Black Edition 4x2 ve 4x4 versiyonlarında ise 65.000 TL takas desteği sağlanıyor. Black Edition modellerine ek olarak Suzuki, ürün gamındaki diğer modellerinde de takas desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Black Edition dışındaki Vitara ve S-Cross modellerinde 40.000 TL takas desteği sunulurken, S-Cross GL Elegance 4x2 modelinde 45.000 TL takas desteğinden yararlanılabiliyor.
Japon devi Suzuki'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerini tüm Suzuki severlerle buluşturmak için temmuz ayına özel fiyat, takas ve finansman avantajlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya detayları hakkında bilgi almak isteyen tüm Suzuki müşterileri, en yakın Suzuki yetkili satıcısını ziyaret ederek avantajlı showroom fırsatlarından yararlanabiliyor.