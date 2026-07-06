Suzuki modellerinde bu aya özel 0 faiz ve takas desteği var

Sağlamlığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan, üstün yakıt performansını konfor ve güvenlikle birleştiren Suzuki, temmuz ayı boyunca geçerli avantajlı satın alma seçeneklerini devreye aldı. Bu kapsamda Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi’ne sahip motor sistemini, yakıt verimliliği, yüksek performans, ALLGRIP 4x4 çekiş sistemi ve güncellenen güvenlik donanımlarıyla bir arada sunan Suzuki Vitara modelinde dikkat çekici fiyat, takas ve finansman avantajları sunuyor. Temmuz ayı avantajıyla öne çıkan Vitara GL Elegance 4x4 modeli, 2.249.000 TL fiyatıyla dört tekerlekten çekiş deneyimini avantajlı koşullarla kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Suzuki, temmuz ayı boyunca tüm modellerinde tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sağlıyor.