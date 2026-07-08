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DS Automobiles’den Temmuz ayına özel fırsat: İşte yeni DS N°4’ün fiyatı ve kampanya detayları

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DS Automobiles, Temmuz ayına özel kampanya kapsamında yeni DS N°4 Pallas BlueHDi 130 modeli için 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, 1,29 faizli kredi veya takas desteği sunuyor. Türkiye’de 3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan premium model, avantajlı satın alma fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Seyahat sanatını temsil eden DS Automobiles, Temmuz ayında rafine detayları ve dinamik karakteriyle segmentinde güçlü bir konum hedefleyen yeni DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 1,29 faizli kredi olanakları bulunuyor. Kredi imkânlarına alternatif olarak DS N°4’te Temmuz ayına özel ayrıcalıklı takas desteği olanaklarından faydalanılabiliyor. Böylece DS Automobiles, yenilikçi teknolojileri ve üstün konforu tek bir otomobilde deneyimlemek isteyenlere bir satın alım fırsatı sunuyor.

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