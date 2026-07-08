DS Automobiles’den Temmuz ayına özel fırsat: İşte yeni DS N°4’ün fiyatı ve kampanya detayları

Fütüristik zarafeti, kusursuz tasarım çizgileri ve ileri teknolojiyi seyahat sanatıyla buluşturan DS Automobiles, premium bir otomobile sahip olmak isteyenler için satın alma fırsatları sunuyor. Markanın tasarım, konfor ve teknoloji alanındaki premium uzmanlığını bir araya getiren yeni DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 1,29 faizli kredi veya takas desteği olanakları sunuluyor. Böylece DS Automobiles, Fransız zarafetini ve yenilikçi teknolojileri bir arada deneyimlemek isteyenlere önemli bir fırsat sunmuş oluyor.