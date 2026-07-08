DS Automobiles’den Temmuz ayına özel fırsat: İşte yeni DS N°4’ün fiyatı ve kampanya detayları
Seyahat sanatını temsil eden DS Automobiles, Temmuz ayında rafine detayları ve dinamik karakteriyle segmentinde güçlü bir konum hedefleyen yeni DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 1,29 faizli kredi olanakları bulunuyor. Kredi imkânlarına alternatif olarak DS N°4’te Temmuz ayına özel ayrıcalıklı takas desteği olanaklarından faydalanılabiliyor. Böylece DS Automobiles, yenilikçi teknolojileri ve üstün konforu tek bir otomobilde deneyimlemek isteyenlere bir satın alım fırsatı sunuyor.
Fütüristik zarafeti, kusursuz tasarım çizgileri ve ileri teknolojiyi seyahat sanatıyla buluşturan DS Automobiles, premium bir otomobile sahip olmak isteyenler için satın alma fırsatları sunuyor. Markanın tasarım, konfor ve teknoloji alanındaki premium uzmanlığını bir araya getiren yeni DS N°4’ün Pallas BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 1,29 faizli kredi veya takas desteği olanakları sunuluyor. Böylece DS Automobiles, Fransız zarafetini ve yenilikçi teknolojileri bir arada deneyimlemek isteyenlere önemli bir fırsat sunmuş oluyor.
Premium segmente sofistike bir yorum getiren yeni DS N°4, tamamen yenilenen aydınlatmalı ızgarası ve DS logosuyla oluşturduğu çarpıcı ışık imzasıyla teknolojik mükemmeliyeti tasarımın merkezine taşıyor. Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesiyle 3 milyon 70 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulan yeni DS N°4, rafine iç mekânındaki zanaatkârlık detaylarını DS IRIS SYSTEM gibi en üst düzey dijital çözümlerle harmanlıyor.
Yeni DS N°4’ün verimlilik ve performansı bir arada sunan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonu, 5,2 lt/100 km’lik iddialı yakıt tüketimiyle sürdürülebilir mobiliteyi destekliyor. Zarif silüeti ve atletik duruşuyla fark yaratan yeni DS N°4, Türkiye’deki premium otomobil tutkunları için estetik ve konforu yeniden tanımlıyor.