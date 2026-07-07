Peugeot modellerinde Temmuz fırsatları başladı
2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde kredi seçenekleri sunan Peugeot Temmuz ayında da yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran avantajlarıyla öne çıkıyor.
Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli 1 milyon TL’ye 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneği ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran PEUGEOT 2008, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 1,09 faizli ticari kredi imkânı sunuyor. PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208 modelinde ise 340 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi avantajıyla temmuz ayında otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor. PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde ise 1 milyon TL’ye varan kredi olanakları bulunuyor.
PEUGEOT, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş keyfiyle dikkat çeken binek otomobil yelpazesinin yanı sıra verimliliği ve çok yönlülüğüyle öne çıkan yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayı temmuz ayında da kolaylaştırıyor. Sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çeken PEUGEOT’nun temmuz ayı boyunca sürecek olan cazip kredi teklifleri kapsamında fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli, 1 milyon TL için 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçenekleri ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. Yeni E-3008’in Allure donanımlı versiyonunda ise 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor.
B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran 2008’de 250 bin TL için 12 ay vadeli ve 1,09 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008, Allure ve GT donanım seviyesinde ise 225 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi olanağıyla satın alınabiliyor. Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan 5008 GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208’i satın almak isteyenler ise 340 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.
PEUGEOT, hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili eşsiz teklifleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın Allure donanımlı versiyonlarında 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve 0 faizli kredi, GT donanımlı versiyonlarında ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Sınıfının öncüsü Partner Van’ın 1.5 BlueHDi 130 HP versiyonlarında 800 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Traveller ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi olanağı sağlanıyor. Büyük oyuncuların tercihi Boxer Van 3,5 Ton versiyonlarında ve yeni Boxer Minibüs modellerinde ise 800 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. PEUGEOT temmuz ayında sunduğu avantajlı kredi kampanyalarına ek olarak, farklı tutar ve vade seçenekleriyle alternatif finansman çözümleri de sağlıyor.