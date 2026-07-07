Peugeot modellerinde Temmuz fırsatları başladı

B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran 2008’de 250 bin TL için 12 ay vadeli ve 1,09 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008, Allure ve GT donanım seviyesinde ise 225 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi olanağıyla satın alınabiliyor. Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan 5008 GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 9 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208’i satın almak isteyenler ise 340 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.



