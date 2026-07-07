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Auto Show

Peugeot modellerinde Temmuz fırsatları başladı

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Peugeot Temmuz ayı kampanyasını başlattı. Peugeot geniş ve iddialı model ailesiyle dikkat çekiyor.

2008, 3008, 5008 ve E-208 modellerinin yanı sıra sınıflarına yön veren hafif ticari araç modellerinde kredi seçenekleri sunan Peugeot Temmuz ayında da yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran avantajlarıyla öne çıkıyor.

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