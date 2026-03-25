Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
IZ*ONE kimdir? Üyeleri, şarkıları ve kırdığı rekorlar

İçeriği Paylaş

K-Pop dünyasında kız grupları adeta altın çağını yaşarken, IZ*ONE farklı kültürleri tek sahnede buluşturan yapısıyla kalpleri fethetti. “Produce 48”ten doğan 12 üyeli grup; kırmızı temalı çıkış şarkıları, rekor kıran albüm satışları ve dev isimlere duydukları ilhamla kısa sürede sadece bir proje grubu olmaktan çıktı, global bir fenomene dönüştü. Peki onları bu kadar özel yapan neydi? İşte yanıtı...

Yazı: İrem Naz Güvel

Farklı kültürler

“Produce 48” programında seçilen Jang Won Young, Miyawaki Sakura, Jo Yu Ri, Choi Ye Na, An Yu Jin, Yabuki Nako, Kwon Eun Bi, Kang Hye Won, Honda Hitomi, Kim Chae Won, Kim Min Ju ve Lee Chae Yeon IZ*ONE’ın kadrosunu oluşturuyor. Hem Japon hem de Koreli üyelerin olduğu 12 kişilik grupta, her üye bir rengi temsil ediyor. IZ*ONE 2 yıl 6 ay promosyonlarına devam edecek olan grup, böylece programdan çıkan en uzun süreli aktif grup oluyorlar. “Produce” serisinin ilk iki milletli grubu olarak da kültürel bir ahenk oluşturuyor.

Renkli tema

Kırmızının bu kadar çok yakıştığı bir başka grup yok:) Üyelerin renkleri şarkıları da temalaştırıyor. Grubun çıkış şarkısı “La Vie en Rose”u duyduğunda aklına Edith Piaf’ın söylediği aynı isimli şarkı geldi değil mi? Ancak IZ*ONE’nın bu bambaşka şarkısı, tempolu altyapısı ve nakaratıyla kendine has bir tını oluşturuyor. Tabii şarkıdaki kırmızı hakimiyeti kızların hayallerini ve tutkusunu yansıtıyor. “Farklı yerlerden bir araya gelen hepimiz, zaten harika bir resim oluşturdu” sözlerine sahip “Colors” şarkısı da bizi kızların renkleriyle bütünleştiriyor.

Rekor kırıyorlar

Mini albümleri “COLOR*IZ” yayınlandığı ilk gün 34 bin kopya sattı. İlk günde en yüksek albüm satışını gerçekleştiren çömez kız grubu rekorunu elinde tutan I.O.I’ın rekorunu da böylece kırdılar. Bu, yeni çıkış yapan bir grup için olağanüstü bir başarı. IZ*ONE albüm satışlarında elde ettiği başarıyla Twice, BLACKPINK ve Girls’ Generation’ın ardında geliyor. Devler liginde hızlı ve sağlam bir yere çoktan yerleştiler bile. Varyete showlarda herkesin kalbini kazanan grup şimdiden büyük ödüller kazandı.

İdollerin idolleri

Grup aynı bizim gibi Twice hayranı. İdolleriyle tanıştıklarını söyleyen kızlar, onları gerçekten sevdiklerini ve saygı duyduklarını dile getiriyor. Sadece Twice değil IU, Red Velvet ve Taeyeon gibi K-pop’un en başarılı kadın idollerini de yol gösterici olarak belirlemişler. Bu kızların onlar kadar başarılı olacağına şüphemiz yok:)

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş