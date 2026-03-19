K-Pop grubu Lovelyz’in bilinmeyen yetenekleri
Yazı: İrem Naz Güvel
Seo Ji Soo: Hayvan seslerini gerçeğe yakın bir şekilde çıkartabiliyor. Çok tatlı, değil mi? Ona sarılıp mırıldanmak istiyoruz.
Jin: Üyeler onun bazı davranışlarına anlam veremeseler de birçok alanda farklı yeteneği varmış. Umarız bir gün bu yetenekleriyle tanışırız:)
Jeong Ye In: İdolün ritmik jimnastikte ne kadar başarılı olduğunu biliyor muydun? Onu izleyen herkesin ağzı açık kalıyor.
Ryu Su Jeong: Gitarıyla harika cover’lar yapıyor. Tellere dokunduğu her an şarkılar bambaşka bir anlam kazanıyor.
KEI: Yemek denildiğinde hemen onun adı geliyor. Leziz yemekler yapmakta üstüne yok:)
Lee Mi Joo: Lee Mi Joo da piyano çalabilen üyelerden. Daha doğrusu çalmıyor resmen piyanoyu konuşturuyor.
Baby Soul: Çok başarılı bir şekilde sesiyle kişileri taklit edebiliyor. Bu alanda o kadar iyi ki gerçekten taklit ettiği kişilerin orada olduğuna inanıyoruz.
Yoo Ji Ae: Grubun melek sesli vokalistinin müzikal yeteneklerini kesinlikle göz ardı edemeyiz. Japonca konuşabilen idol ayrıca bir uyurgezermiş.