K-Pop grubu Lovelyz’in bilinmeyen yetenekleri

Naif şarkılarıyla kalplerimizi fetheden Lovelyz, sahnedeki ışıltısının çok daha fazlasına sahip. Hayvan seslerini gerçeğe yakın taklit edenlerden ritmik jimnastikte iddialı olanlara, piyano ve gitar performanslarıyla büyüleyenlerden mutfakta harikalar yaratanlara kadar her üyenin kendine özgü bir yeteneği var. İşte Lovelyz üyelerinin sizi hem şaşırtacak hem de bir kez daha hayran bırakacak gizli yetenekleri…

Seo Ji Soo: Hayvan seslerini gerçeğe yakın bir şekilde çıkartabiliyor. Çok tatlı, değil mi? Ona sarılıp mırıldanmak istiyoruz.

Jin: Üyeler onun bazı davranışlarına anlam veremeseler de birçok alanda farklı yeteneği varmış. Umarız bir gün bu yetenekleriyle tanışırız:)

Jeong Ye In: İdolün ritmik jimnastikte ne kadar başarılı olduğunu biliyor muydun? Onu izleyen herkesin ağzı açık kalıyor.

Ryu Su Jeong: Gitarıyla harika cover’lar yapıyor. Tellere dokunduğu her an şarkılar bambaşka bir anlam kazanıyor.

KEI: Yemek denildiğinde hemen onun adı geliyor. Leziz yemekler yapmakta üstüne yok:)

Lee Mi Joo: Lee Mi Joo da piyano çalabilen üyelerden. Daha doğrusu çalmıyor resmen piyanoyu konuşturuyor.

Baby Soul: Çok başarılı bir şekilde sesiyle kişileri taklit edebiliyor. Bu alanda o kadar iyi ki gerçekten taklit ettiği kişilerin orada olduğuna inanıyoruz.

Yoo Ji Ae: Grubun melek sesli vokalistinin müzikal yeteneklerini kesinlikle göz ardı edemeyiz. Japonca konuşabilen idol ayrıca bir uyurgezermiş.