Destiny 2’de büyük kaçış: Oyuncuların %97’si oyunu bıraktı

Destiny 2 oyuncu sayısı sert şekilde düştü. Edge of Fate ve Final Shape sonrası oyuncuların %97’si oyunu bıraktı. Bungie’nin yeni DLC planları ve Destiny’nin geleceği tartışma konusu.

Bir zamanlar milyonlarca oyuncunun buluştuğu bu canlı servis FPS, son aylarda tarihinin en düşük eş zamanlı oyuncu sayılarını görmeye başladı. Hatta Star Wars temalı içerik bile oyuncuları oyunda tutmaya yetmedi.

Destiny 2 son genişleme paketi Edge of Fate sonrası oyuncularının yaklaşık %91’ini kaybetti. Daha eski ama büyük hikâye paketi Destiny 2: The Final Shape ile karşılaştırıldığında tablo daha da sert: Oyuncuların %97’si artık oyunda yok.

Güncellemeler de oyuncuları ikna edemiyor

Bungie son dönemde oyuna birçok yama yayınladı. Ancak oyuncu topluluğu bu güncellemelere oldukça olumsuz tepki veriyor. Genel görüş şu: stüdyo oyunun geleceği konusunda net bir plan ortaya koyamıyor.

Oyuncu düşüşü sadece Edge of Fate ile başlamadı. Asıl kırılma noktası The Final Shape oldu. Bu genişleme, Destiny evreninin yıllardır süren Light & Dark hikâyesini kapattı. Uzun soluklu hikâye tamamlanınca birçok oyuncu için macera da sona ermiş gibi göründü.

Oyuncuların bir kısmının oyundan ayrılması bekleniyordu. Ancak yaşanan düşüşün bu kadar büyük olması Bungie için ciddi bir sürpriz oldu.

Oyuncu sayıları sert şekilde düştü

Veriler Steam Charts üzerinden geliyor. Analizi ise Destiny içerikleriyle tanınan Paul Tassi paylaştı.

Rakamlar sorunun boyutunu açıkça gösteriyor:

Oyunun zirve döneminde PC’de 316 binden fazla eş zamanlı oyuncu vardı.

Oyunun zirve döneminde PC’de vardı. Günümüzde zirve saatlerde bile 10 bin oyuncu sınırı zor geçiliyor.

Yeni içerikler planlanıyor. Ancak oyuncuların ilgisi aynı seviyede görünmüyor. Bir sonraki büyük DLC Shadow and Order da bu yüzden haziran ayına ertelendi.

Konsollarda da durum farklı olmayabilir

Steam verileri sadece PC’yi kapsıyor. Ama sorun platformdan bağımsız görünüyor. Bu yüzden benzer düşüşün konsollarda da yaşandığını tahmin etmek zor değil.

Oyun uzun süredir sürekli değişen sistemlerle ilerliyor. Bungie sık sık mekanikleri yeniden düzenliyor. Bu değişimler her zaman oyuncuların hoşuna gitmiyor.

Yeni DLC Shadow and Order, Renegade içeriğinin üzerine inşa ediliyor. Silah geliştirme sistemi ve Pantheon boss modunun geri dönüşü gibi bazı yenilikler var. Ancak bunların oyuna büyük bir oyuncu dönüşü sağlayıp sağlamayacağı belirsiz.

Destiny’nin kimliği tartışma konusu oldu

Destiny uzun yıllar kendi evreniyle ayakta durdu. Son dönemde oyunun Star Wars temalı içeriklerle iç içe geçmesi bazı oyuncuları rahatsız etti.

Bazı hayranlar bunun Destiny’nin kendi kimliğini zayıflattığını düşünüyor.

Aynı zamanda Bungie’nin odağı da bölünmüş durumda. Stüdyo şu anda hem Destiny ile ilgileniyor hem de yeni oyunu Marathon üzerinde çalışıyor. Yeni oyun daha temiz bir başlangıç sunduğu için Bungie’nin enerjisinin bir kısmı buraya kaymış olabilir.

Yine de tamamen bitmiş sayılmaz

Destiny geçmişte de zor dönemler yaşadı ve toparlanmayı başardı. Yeni DLC’nin sevilen özellikleri geri getirmesi bazı oyuncuları tekrar çekebilir.

Ayrıca kulislerde Destiny 3 geliştirme söylentileri dolaşıyor. Böyle bir duyuru eski oyuncuların ilgisini yeniden artırabilir.

Buradaki en büyük soru ise şu: Sony, Bungie’ye böyle büyük bir projeyi gerçekleştirmek için yeterli zaman ve kaynak verecek mi?