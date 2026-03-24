Jensen Huang savundu ama tartışma bitmedi: DLSS 5 krizi

DLSS 5 tanıtıldı, oyuncular ikiye bölündü. Nvidia “bu AI çamuru değil” diyor ama herkes aynı fikirde değil.

İnternette en çok dönen yorum şu: “Bu bildiğin AI çamuru.”

Nvidia DLSS 5’i duyurdu, ortalık bir anda karıştı. Yeni sistem, oyun görüntüsünü “üretken yapay zekâ” ile iyileştiriyor. Kağıt üstünde kulağa iyi geliyor ama oyuncular pek ikna olmadı.

Jensen Huang: “Hak veriyorum ama bu o değil”

Jensen Huang, Lex Fridman Podcast’te konuya direkt girdi. Oyuncuların neden rahatsız olduğunu anladığını açıkça söyledi:

“Ben de AI slop sevmiyorum. Hepsi birbirine benzemeye başladı.”

Ama DLSS 5 için aynı şeyi düşünmüyor. Ona göre bu teknoloji o “ruhsuz üretim bandı” işlerinden biri değil.





Bu sistem yeni bir şey üretmiyor

Huang’ın en çok altını çizdiği nokta şu: DLSS 5 sıfırdan içerik üretmiyor.

Model, bu yapının üstüne çalışıyor Her kareyi iyileştiriyor ama değiştirmiyor

Yani Nvidia’nın iddiası net: Bu bir “yapay zekâ ressam” değil, bir güçlendirme aracı.

Oyuncuların korkusu başka

Ama oyuncuların derdi biraz daha farklı. Kimse “oyun kendi kendine sahne yaratacak” diye korkmuyor.

Asıl soru şu:

Her oyun aynı mı görünmeye başlayacak?

O pürüzsüz, aşırı parlak, fazla kusursuz görüntü var ya… İşte oyuncular DLSS 5’in her şeyi o stile çekmesinden endişe ediyor.

Nvidia: “Filtre değil, araç”

Huang bu noktada “yanlış anlaşıldık” diyor. DLSS 5’i sonradan açılan bir grafik filtresi gibi düşünmemek lazım.

Sistem:

Sanatçılarla birlikte çalışıyor Yapay zekâyı geliştiricinin eline veriyor

“İstersen çizgi film gibi yap”

Hatta işin en iddialı kısmı burada. DLSS 5 ile geliştiriciler:

Referans görsellerle yön verebilecek Foto-gerçekçi görünümün tersine bile gidebilecek

Yani teoriye göre, istersen oyunu “cartoon shader” gibi bile gösterebilirsin.

Peki neden herkes bu kadar şüpheli?

Çünkü eski DLSS bambaşka bir şeydi.

Önceki sürümler:

Çözünürlüğü yükseltiyordu Yeni kareler üretiyordu

Yani daha çok teknik bir “boost” aracıdır. DLSS 5 ise doğrudan görsel stile dokunuyor. Aynı isimle gelince de kafa karıştı.

“Beğenmezsen kapatırsın” pek yetmedi

Huang’ın yaklaşımı basit:

“Sanatçı beğenmezse kullanmaz.”

Oyuncular için de aynı şey geçerli. İstersen kapatırsın.

Ama kabul edelim, bu çok güçlü bir savunma değil.

Büyük stüdyolar çoktan dahil oldu

Üstelik iş sadece Nvidia’nın açıklamalarıyla sınırlı değil. Şirket şimdiden devlerle anlaşmış durumda:

Yani DLSS 5’i “kullanılmayabilir” bir teknoloji olarak görmek pek gerçekçi değil. Büyük oyunlarda karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Mesele grafik değil, kimlik

DLSS 5 henüz ortada yok. Gerçek oyunlarda görmeden kesin konuşmak zor.

Ama tartışma şimdiden büyümüş durumda. Çünkü konu sadece grafik kalitesi değil.

Konu şu: Oyunlar hâlâ kendine özgü görünebilecek mi?