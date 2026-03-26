Forza Horizon 6 geliyor: Her PC’de çalışacak ama zirve pahalı

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri açıklandı. Eski PC’lerde bile çalışan oyun, 4K ve ray tracing için güçlü donanım istiyor.

Playground Games, yeni oyunu Forza Horizon 6 için geri sayıma geçti. Oyun 19 Mayıs 2026’da PC ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Daha sonra PlayStation 5 tarafına da gelecek.

Ama asıl merak edilen konu şuydu: “Benim PC kaldırır mı?”

Cevap: Büyük ihtimalle evet.

Eski sistemler hâlâ oyunda

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şaşırtıcı derecede düşük.

NVIDIA GeForce GTX 1650 ve AMD Ryzen 5 1600 gibi artık giriş seviyesine düşmüş donanımlar bile oyunu çalıştırıyor.

1080p çözünürlükte 60 FPS almak mümkün. Yani “oyunu açsın yeter” diyorsan ekstra masraf yok.

Orta seviye sistemler için ideal denge

Grafikleri biraz açmak isteyenler için tablo hâlâ makul.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT seviyesinde bir kartla 1440p çözünürlükte akıcı bir deneyim elde ediyorsun.

Üstelik 16 GB RAM hâlâ yeterli. Bu da günümüz şartlarında önemli bir avantaj.


4K ve ray tracing: İşin rengi değişiyor

Eğer hedefin “her şey ful açık” ise donanım ihtiyacı hızlıca yükseliyor.

  • 4K ve ultra ayarlar için RTX 4070 Ti / RX 7900 XT
  • Ray tracing açıldığında ise NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT

Bu seviyede 32 GB RAM ve NVMe SSD de şart oluyor. Yani görsel şov var ama bedeli de var.

Hangi sistem ne veriyor?

Aşağıdaki tablo işi net şekilde özetliyor:

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri

SeviyeNe sunuyor?İşlemci (CPU)Ekran Kartı (GPU)RAMDepolama
Minimum1080p / 60 FPS (Düşük ayarlar)Intel Core i5-8400AMD Ryzen 5 1600NVIDIA GTX 1650AMD RX 6500 XTIntel Arc A38016 GBSSD
Önerilen1440p / 60+ FPS (Yüksek ayarlar)Intel Core i5-12400FAMD Ryzen 5 5600XNVIDIA RTX 3060 TiAMD RX 6700 XTIntel Arc A58016 GBSSD
Extreme4K / 60+ FPS (Ultra grafikler)Intel Core i7-12700KAMD Ryzen 7 7700XNVIDIA RTX 4070 TiAMD RX 7900 XT24 GBSSD
Extreme RT4K / 60+ FPS (Ray tracing açık)Intel Core i7-12700KAMD Ryzen 7 7700XNVIDIA RTX 5070 TiAMD RX 9070 XT32 GBNVMe SSD

Ayar değiştirirken oyundan çıkmak yok

Bu oyunda küçük ama hayat kurtaran bir detay var. Grafik ayarlarını değiştirirken oyunu kapatmana gerek yok.

Menü içinde yaptığın değişikliklerin görüntüyü nasıl etkilediğini anında görüyorsun. Performans ile kalite arasında denge kurmak çok daha kolay.

Yeni nesil teknolojiler tam kadro

Forza Horizon 6, güncel tüm teknolojileri destekliyor:

  • DLSS 4
  • FSR 3 ve FSR 4
  • XeSS 2.1
  • Sınırsız FPS
  • Ultrawide monitör desteği
  • Ray tracing yansımalar ve global aydınlatma

Ayrıca Steam Deck ve ROG Ally desteği de var. Oyunu taşınabilir cihazlarda da oynayabiliyorsun.

Cross-save desteği sayesinde PC, konsol fark etmeden kaldığın yerden devam ediyorsun.

Çıkış tarihi ve erken erişim

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026’da çıkıyor.

Premium Edition alanlar için erken erişim ise 15 Mayıs’ta başlıyor.

Oyun; Microsoft Store, Steam ve Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.


