Forza Horizon 6 geliyor: Her PC’de çalışacak ama zirve pahalı
Playground Games, yeni oyunu Forza Horizon 6 için geri sayıma geçti. Oyun 19 Mayıs 2026’da PC ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Daha sonra PlayStation 5 tarafına da gelecek.
Ama asıl merak edilen konu şuydu: “Benim PC kaldırır mı?”
Cevap: Büyük ihtimalle evet.
Eski sistemler hâlâ oyunda
Oyunun minimum sistem gereksinimleri şaşırtıcı derecede düşük.
NVIDIA GeForce GTX 1650 ve AMD Ryzen 5 1600 gibi artık giriş seviyesine düşmüş donanımlar bile oyunu çalıştırıyor.
1080p çözünürlükte 60 FPS almak mümkün. Yani “oyunu açsın yeter” diyorsan ekstra masraf yok.
Orta seviye sistemler için ideal denge
Grafikleri biraz açmak isteyenler için tablo hâlâ makul.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT seviyesinde bir kartla 1440p çözünürlükte akıcı bir deneyim elde ediyorsun.
Üstelik 16 GB RAM hâlâ yeterli. Bu da günümüz şartlarında önemli bir avantaj.
4K ve ray tracing: İşin rengi değişiyor
Eğer hedefin “her şey ful açık” ise donanım ihtiyacı hızlıca yükseliyor.
- 4K ve ultra ayarlar için RTX 4070 Ti / RX 7900 XT
- Ray tracing açıldığında ise NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT
Bu seviyede 32 GB RAM ve NVMe SSD de şart oluyor. Yani görsel şov var ama bedeli de var.
Hangi sistem ne veriyor?
Aşağıdaki tablo işi net şekilde özetliyor:
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri
|Seviye
|Ne sunuyor?
|İşlemci (CPU)
|Ekran Kartı (GPU)
|RAM
|Depolama
|Minimum
|1080p / 60 FPS (Düşük ayarlar)
|Intel Core i5-8400AMD Ryzen 5 1600
|NVIDIA GTX 1650AMD RX 6500 XTIntel Arc A380
|16 GB
|SSD
|Önerilen
|1440p / 60+ FPS (Yüksek ayarlar)
|Intel Core i5-12400FAMD Ryzen 5 5600X
|NVIDIA RTX 3060 TiAMD RX 6700 XTIntel Arc A580
|16 GB
|SSD
|Extreme
|4K / 60+ FPS (Ultra grafikler)
|Intel Core i7-12700KAMD Ryzen 7 7700X
|NVIDIA RTX 4070 TiAMD RX 7900 XT
|24 GB
|SSD
|Extreme RT
|4K / 60+ FPS (Ray tracing açık)
|Intel Core i7-12700KAMD Ryzen 7 7700X
|NVIDIA RTX 5070 TiAMD RX 9070 XT
|32 GB
|NVMe SSD
Ayar değiştirirken oyundan çıkmak yok
Bu oyunda küçük ama hayat kurtaran bir detay var. Grafik ayarlarını değiştirirken oyunu kapatmana gerek yok.
Menü içinde yaptığın değişikliklerin görüntüyü nasıl etkilediğini anında görüyorsun. Performans ile kalite arasında denge kurmak çok daha kolay.
Yeni nesil teknolojiler tam kadro
Forza Horizon 6, güncel tüm teknolojileri destekliyor:
- DLSS 4
- FSR 3 ve FSR 4
- XeSS 2.1
- Sınırsız FPS
- Ultrawide monitör desteği
- Ray tracing yansımalar ve global aydınlatma
Ayrıca Steam Deck ve ROG Ally desteği de var. Oyunu taşınabilir cihazlarda da oynayabiliyorsun.
Cross-save desteği sayesinde PC, konsol fark etmeden kaldığın yerden devam ediyorsun.
Çıkış tarihi ve erken erişim
Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026’da çıkıyor.
Premium Edition alanlar için erken erişim ise 15 Mayıs’ta başlıyor.
Oyun; Microsoft Store, Steam ve Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.