DLSS 5 interneti ikiye böldü: Nvidia CEO’su “tamamen yanılıyorlar” dedi
Nvidia CEO’su Jensen Huang, dün düzenlenen GTC 2026 etkinliğinde sahneye çıktı ve yeni yapay zekâ teknolojilerini anlattı.
Sunumda birçok duyuru vardı. Ancak internetin odağı tek bir teknolojiye kaydı: DLSS 5.
Nvidia bu sistemi, “2018’de gerçek zamanlı ray tracing’in çıkışından bu yana bilgisayar grafiklerinde en büyük adım” olarak tanıttı.
DLSS 5 karakterleri ve ortamı AI ile yeniliyor
Nvidia sunumda DLSS 5’in çalışmasını gösteren görüntüler paylaştı. Sistem, oyun içindeki karakterleri ve çevreyi gerçek zamanlı yapay zekâ ile yeniden oluşturuyor.
Ama gösterim beklenen etkiyi yaratmadı.
Oyun geliştiricileri ve oyuncular sosyal medyada teknolojiye sert tepki verdi. Birçok kişi karakterlerin görünümünü “AI ile yapılmış yapay görüntüler” olarak tanımladı.
Jensen Huang: “Tamamen yanılıyorlar”
Gelen tepkiler üzerine Jensen Huang basınla bir soru-cevap oturumu yaptı.
Tom's Hardware yazarı Paul Alcorn, DLSS 5 hakkındaki eleştirileri sordu. Huang’ın cevabı netti:
“Öncelikle şunu söyleyeyim, tamamen yanılıyorlar.”
Huang, DLSS 5’in oyun içindeki geometriyi, dokuları ve diğer grafik verilerini üretken yapay zekâ ile birleştirdiğini söyledi.
“Sanat kontrolü geliştiricide kalıyor”
Nvidia’ya göre DLSS 5 geliştiricilerin kontrolünü elinden almıyor.
Şirket, üretken AI sisteminin oyunun görsel stilini değiştirmediğini söylüyor. Geliştiriciler, yapay zekânın nasıl çalışacağını ayarlayabiliyor ve oyunun tarzına uygun hale getirebiliyor.
Huang bunu şöyle anlattı:
“Tüm kontrol doğrudan oyun geliştiricisinde. Bu klasik üretken AI değil. İçeriği geliştiricinin kontrol ettiği bir sistem. Bu yüzden buna neural rendering diyoruz.”
DLSS 5 için büyük stüdyolar sırada
Nvidia, DLSS 5 için birçok oyun stüdyosuyla çalıştığını açıkladı.
Listede şu şirketler var:
- Bethesda Softworks
- Capcom
- Hotta Studio
- NetEase
- NCSOFT
- S-GAME
- Tencent
- Ubisoft
- Warner Bros. Games
Demolarda iki RTX 5090 kullanıldı
Nvidia’nın gösterdiği demolar güçlü bir sistemle çalıştı.
Şirket, DLSS 5 demosunun iki adet Nvidia GeForce RTX 5090 ekran kartı kullandığını doğruladı.
Kartlardan biri oyunu çalıştırdı. Diğeri ise sadece DLSS 5 modelini işledi.
Nvidia, final sürümünde tek ekran kartının yeterli olacağını söylüyor. Ancak gerçek performans verileri ve hangi donanımların destekleneceği henüz açıklanmadı.
Çıkış tarihi sonbahar
Nvidia, DLSS 5’i bu sonbaharda yayınlamayı planlıyor.
Teknolojinin oyunlara nasıl etki edeceği ve oyuncuların tepkisinin değişip değişmeyeceği ise şimdilik merak konusu.