Ekranda yeniden canlanan bir efsane Carolyn & John: Zamansız bir aşk, zamansız bir stil
Hazırlayan: Sinem Kın
Fotoğraflar: Getty Images – Instagram
90’ların New York’unda, sade ama çarpıcı bir aşk yaşanıyordu. Carolyn Bessette Kennedy ve John F. Kennedy Jr. yalnızca bir çift değil; bir stil devriminin temsilcileriydi. Minimalizmin en rafine hali, paparazzi karelerinde bile kusursuz görünen bir siluet ve göz önünde yaşanan ama mahremiyetini korumaya çalışan bir ilişki… Bu efsane hikaye, Ryan Prphy’nin ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’ adlı biyografik drama dizisiyle yeniden hayat buldu. Disney+ platformunda yayımlanan yapım, 90’ların medya çılgınlığı içinde filizlenen bu ilişkiyi hem romantik hem de dramatik yönleriyle ele alıyor. Dizi yayımlanmaya başlandığı günden itibaren ise sosyal medya, basın ve tüm Instagram hesapları yeniden bu ikonik çiftin trajik masalına, zamansız stiline kilitlendi. Instagram feed’imiz John ve Carolyn’in 90’lar minimalizminin prens ve prensesi olduğu o günlerden kareleriyle dolup taştı. Ve gördükçe hatırladık ki onların aşkı, aurası, özgür ve özgün stili yaşadıkları zamana geri dönüşü olmayan bir iz bırakmış. Bu ikilinin hayatı medyanın vazgeçemediği ve hâlâ da vazgeçmek istemediği bir konu. Carolyn’in Calvin Klein’da halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı günlerde filizlenen bu aşk, John’un o dönem uzatmalı sevgilisi ünlü oyuncu Darly Hannah ile aynı döneme denk geliyor.
İkili yaklaşık iki sene adını koyamadıkları, bazen görüşüp bazen de görüşmedikleri ‘toksik’ bir ilişki yaşıyor. Carolyn, basından inanılmaz derecede kaçan, görünür olmak istemeyen ama bir o kadar da gizemli, sessiz, mesafeli duruşu, sadeliği ve stiliyle görünür olan bir kadın. John ise o yıllarda ‘yılın en seksi erkeği’ seçilen, Amerika’nın en ünlü ve sansasyonel ailelerinden Kennedy’lerin biricik yakışıklı avukat oğlu. Aşk listesi de oldukça kabarık. Madonna, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker, Daryl Hannah… Medyanın tüm ilgisini çeken Kennedy, sonunda bir gün Calvin Klein’a gidiyor ve kaderini değiştiren, hayatının aşkı Carolyn Bessette ile tanışıyor. İlişkileri başlıyor ancak hiçbir zaman sütliman gitmiyor. Washington Square Park’taki meşhur kavgaları, John’un çocuk istemesi ancak Carolyn’in hazır olmadığını söylemesi ve basının yoğun ilgisi karşında depresyona girdiği söylenen Carolyn… Trajik bir uçak kazası sonucu 30’lu yaşlarında hayatlarını kaybeden Kennedy çifti hâlâ modaya ve sinema dünyasına ilham oluyor.
Dizide Carolyn’i canlandıran Sarah Pidgeon, verdiği röportajlarda onun ‘soğuk’ olarak etiketlenen tavrının aslında bir savunma mekanizması olduğunu vurguluyor. Basının yarattığı imajın aksine Carolyn’in içine dönük, hassas ve kontrolü elinde tutmak isteyen bir kadın olduğunu söylüyor. Rolüne hazırlanırken dönemin Calvin Klein arşivlerini incelediğini, yürüyüşünü ve kameralara verdiği o mesafeli bakışı çalıştığını anlatıyor.
John’u canlandıran Paul Anthony Kelly ise Kennedy soyadının ağırlığını hissettiğini dile getiriyor. Röportajlarında, John’un halk tarafından sevilen ama aynı zamanda sürekli izlenen bir figür olmasının yarattığı baskıyı anlamaya çalıştığını söylüyor. Onu yalnızca ‘Amerika’nın prensi’ olarak değil; sevdiği kadını korumaya çalışan, romantik ve idealist bir adam olarak yorumladığını belirtiyor.
Dizideki kostüm tasarımı ise başlı başına bir karakter gibi. Slip elbiseler, oversize siyah paltolar, beyaz gömlekler ve ince askılı ipek tasarımlar; Carolyn’in bugün hâlâ referans gösterilen minimal stilini yeniden yorumluyor. John’un lacivert takımları ve zahmetsiz hafta sonu kombinleri ise klasik Amerikan şıklığının modern bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Gerçek arşiv fotoğraflarıyla dizi karelerini yan yana koyduğumuzda fark ettiğimiz şey şu: Bu, sadece bir benzerlik meselesi değil. Bu, bir ruhu yeniden yakalama çabası. 1996’daki sade nikahları, medyadan uzak kalma arzuları ve 1999’daki trajik kazayla yarım kalan hikayeleri, onları zamansız bir aşk efsanesine dönüştürdü.
Bugün ‘Love Story’ sayesinde yalnızca bir çifti değil, bir dönemin estetik hafızasını da yeniden hatırlıyoruz. Çünkü bazı aşklar trajediyle son bulsa da bıraktıkları siluetler ve hissettirdikleri duygu asla modası geçmeyen bir iz bırakır.