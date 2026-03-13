Uyku ve sağlıklı yaşam süresi

Uykuyu, sağlıklı yaşamın destekleyici bir parçası değil, doğrudan belirleyicisi olarak tanımlamak mümkün. Ve yeni araştırmalar, yeterli uyumamanın yaşam süresi üzerinde sandığımızdan çok daha güçlü bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Sleep Advances dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir çalışma, günde 7 saatten az uyumanın yalnızca ertesi günü değil, uzun vadede yaşam beklentisini de etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Çalışmada, kronik olarak yedi saatten az uyuyan bireylerin yaşam beklentilerinin anlamlı şekilde düştüğü görülüyor. Üstelik bu ilişki; beslenme, egzersiz ve sosyal faktörlerden bile daha güçlü bulunmuş. Amerikan Uyku Akademisi’nin önerdiği gibi yetişkinler için ideal uyku süresi yedi-dokuz saat. Bu aralık artık sadece ‘iyi hissetmek’ için değil, uzun ve sağlıklı bir yaşam için de kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

İyi uyku bağırsaklarda başlar

Hep söylerim, bağırsaklar mutlu biz mutlu. Uyku ile yaşam süresi arasındaki güçlü bağın önemli bir kısmı da bağırsak sağlığıyla ilişkili. Yetersiz ve düzensiz uyku, bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozabilir, inflamasyonu artırabilir, bağırsak geçirgenliğini yükseltebilir. Bu tablo; insülin direnci, kilo artışı, bağışıklık zayıflığı ve ruh hali dalgalanmalarına zemin hazırlayabilir. Öte yandan bağırsak florasının bozulması da melatonin ve serotonin üretimini etkileyerek uyku kalitesini düşürür. Böylece bir kısır döngü oluşur. Özetle kötü uyku bağırsak sağlığını olumsuz etkilerken bozulan bağırsaklar da uykuyu sabote edebilir demek mümkün. Uzun vadede bu döngü, tüm vücudu yıpratan sessiz bir sürece dönüşür.

Daha iyi uyku için 10 güçlü adım

Bağırsak sağlığınızı destekleyin. Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak–beyin eksenini güçlendirir. Stresi azaltın. Nefes egzersizleri ve hafif yürüyüşler uykuya geçişi kolaylaştırır. Düzenli hareket edin. Gün içindeki egzersiz, akşam melatonin salınımını destekler. Gün ışığından faydalanın. Sabah ışığı biyolojik saati dengeler. Ekranları yatak odasından çıkarın. Mavi ışık uyku hormonlarını baskılar. Gece atıştırmalarını azaltın. Özellikle şekerli ve ağır yiyecekler uyku bölünmelerini artırır. Akşam kafeini sınırlayın. Kahve, çay ve çikolata hassas kişilerde uykuyu bozabilir. Uyku saatlerinizi sabitleyin. Her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak biyolojik ritmi güçlendirir. Uyku ortamını optimize edin. Serin, karanlık ve sessiz bir oda uyku kalitesini ciddi şekilde artırır. Akşam rutinleri oluşturun. Ilık bir bitki çayı, kitap okuma ya da hafif esneme zihni uykuya hazırlar.

Ramazan ayında dip not

Ramazan ayı, beslenme ve yaşam ritmimizin değiştiği özel bir dönemdir. Sahur ve iftar saatleri biyolojik saatimizi etkiler. Gece geç yatma, sahura kalkma ve gün içinde yorgunluk; uyku süresini kısaltabilir ya da bölünebilir hale getirebilir.

Bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler: